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РФС открыл счет
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Газета
РФС открыл счет
Газета № 079 (3034) (0506) Экономика,
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РФС открыл счет
Впервые обнародованы расходы и доходы российских футбольных клубов
РФС раскрыл, на чем зарабатывают и как тратят деньги российские футбольные клубы. В частности, больше всех на развитие молодежного футбола тратит «Краснодар», а самым щедрым на агентские выплаты оказался «Спартак»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» больше всех тратит на развитие молодежного спорта, «Спартак» выплачивает футбольным агентам почти столько же, сколько все остальные клубы, а ЦСКА больше всех заработал на продаже игроков. Об этом свидетельствует финансовая информация за 2018 год, опубликованная 31 мая Российским футбольным союзом (РФС) (.pdf).

В отчете приведены данные об основных статьях доходов и расходов клубов Российской премьер-лиги (высшего дивизиона российского футбола) и Футбольной национальной лиги (второго по значимости дивизиона), но лишь в процентном отношении к общему. И только информация о тратах на развитие молодежного спорта и выплату агентских гонораров — в рублях.

Российские футбольные клубы традиционно относятся чувствительно к публикуемой информации о финансах, информация такого рода раскрывается редко. Но в прошлом году европейская футбольная ассоциация УЕФА наконец обязала клубы публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам. На сайте РФС такая информация публикуется впервые, подтвердили РБК в пресс-службе РФС, и это именно следствие принятого УЕФА решения.

  • «Краснодар» потратил в прошлом году на поддержку молодежного футбола 758,6 млн руб. Клуб Сергея Галицкого традиционно уделяет этому большое внимание, академия ФК «Краснодар» — одна из лучших в стране. На втором месте по тратам на молодежный футбол ФК «Зенит» (493,6 млн руб.), на третьем — ЦСКА (273,9 млн руб.).
  • Московский «Спартак» в 2018 году стал лидером по выплате вознаграждений агентам — сумма гонораров составила 688,7 млн руб. Если верить оценке бюджета «Спартака» на сезон 2018/19, опубликованной изданием Soccer.ru (около 8,5 млрд руб.), на агентские выплаты приходится около 8% бюджета клуба. На втором месте по выплатам агентам «Зенит»  (215 млн руб.), на третьем — «Ростов» (127,9 млн руб.). Выплаты агентам со стороны «Спартака» почти равны сумме таких выплат остальных десяти клубов, отчитавшихся об этом в РФС.
  • Самую большую долю доходов от продажи игроков зафиксировал ЦСКА — 30,1% от всех доходов. В прошлом году ЦСКА выгодно продал в клуб «Монако» полузащитника Александра Головина за €30 млн (трансфер стал рекордным для российского футбола), а также нападающего Витиньо бразильскому клубу «Фламенго» за €12 млн.

Слабое раскрытие

Финансовое раскрытие РФС не позволяет сказать многого о состоянии российских клубов. Данные представлены только в относительных значениях, к тому же разбивка не совпадает с «классическим представлением». Оно, как правило, такое: доходы в дни матчей, доходы от реализации медиаправ, спонсорские поступления, призовые от организаторов соревнований, доходы от трансферов футболистов и прочие доходы, рассказал руководитель группы по оказанию услуг спортивным организациям PwC Александр Кардаш.

В документе РФС отражены доходы в дни матчей, призовые, доходы от трансферов, но доходы от медиаправ и спонсорских поступлений отдельно не представлены. «Мы предполагаем, что доходы от реализации медиаправ и спонсорские поступления включены в документе в коммерческие доходы», — сказал Кардаш.

В пресс-службе РФС заявили РБК, что «на данном этапе развития лицензирования футбольных клубов в России представленный формат раскрытия информации отвечает требованиям УЕФА и является достаточным». В дальнейшем планируется «прорабатывать вопрос о возможном поэтапном расширении объема публично раскрываемой финансовой информации, так как вопрос требует всесторонней проработки, достижения приемлемого и консолидированного решения», указали в РФС.

Дотации от региональных властей

Региональным клубам больше всего доходов принесла статья «прочие операционные доходы»: у ФК «Уфа» она составила 63,9% всех доходов, у «Анжи» — 76,7%, у «Ахмата» — 80,2%, у «Крыльев Советов» — 86,5%, а у «Енисея» — 90,4%. Эти клубы получают дотации или спонсорскую помощь от региональных правительств или — в случае с «Ахматом» — от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

  • ФК «Енисей», вылетевший в этом году из премьер-лиги, получил более 90% всех доходов по этой статье. Как сообщают красноярские СМИ, бюджет клуба составляет около 900 млн руб., основными спонсорами выступают краевой бюджет (800 млн руб.) и Ангарский обогатительный комбинат (20 млн руб.). Собственные доходы клуба в прошлом году директор «Енисея» Денис Рубцов оценил в 100 млн руб.
  • На втором месте по «прочим операционным доходам» самарские «Крылья Советов» — 86,5% всех доходов. Общий бюджет клуб не раскрывает, однако известно, что большую его часть составляют поступления из самарского регионального бюджета, других крупных спонсоров у клуба нет. Soccer.ru оценил общий бюджет клуба в 1,37 млрд руб.
  • Статья «прочие операционные доходы» стала самой крупной у клубов ФНЛ, а у ФК «Химки» это вообще единственный источник дохода. Известно, что традиционно весь бюджет клуба — городские дотации, частных инвесторов у команды нет.

Собственные заработки

Собственные доходы клубов можно консервативно оценить, просуммировав статьи «Доходы в день матчей», «Доходы от организаторов соревнований», «Финансовые доходы» и «Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов» (то есть от продажи игроков).

Еще одна крупная статья — «Коммерческие доходы» — включает в себя не только доходы от реализации телеправ, но и целевые спонсорские поступления, которые зачастую исходят от крупных госструктур, аффилированных с владельцами клубов. В коммерческие доходы в данном формате клубы, как правило, включают поступления от спонсоров, а также, скорее всего, доходы от медиаправ и от мерчандайзинга, отметил Александр Кардаш из PwC.

  • Самую высокую долю коммерческих доходов показал ФК «Оренбург» — 91,5%, но его бюджет по большей части складывается из дотаций предприятия «Газпром добыча Оренбург».
  • У «Локомотива» 64% бюджета формируется за счет коммерческих доходов, но крупнейшим спонсором клуба являются РЖД. В предыдущем сезоне (2017/18), как писал РБК, спонсорство РЖД обеспечило 77% доходов «Локомотива», или около 5,5 млрд руб.
  • Похоже обстоят дела у ФК «Динамо», бюджет которого примерно на 60% обеспечивает банк ВТБ (по данным РФС, 66% доходов клуба приходятся на статью «Коммерческие доходы»).

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус говорил в интервью РБК в 2018 году, что из российских клубов лучше всего привлекают партнеров и спонсоров, не связанных с собственниками клубов, «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

На основе чистых коммерческих доходов самыми успешными клубами являются ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В частности, у «Спартака» крупнейшая среди всех клубов доля доходов от матчевых мероприятий — 19,75%. А у ЦСКА и «Локомотива» — призовые от организаторов соревнований (соответственно 36,6 и 30,1%). Это неудивительно, поскольку в 2018 году эти клубы участвовали в Лиге чемпионов УЕФА и заработали там по меньшей мере €21,55 млн и €17,95 млн соответственно.

Неясно, куда РФС отнесла доходы от телеправ (скорее всего, в статью «Коммерческие доходы»), но, по данным PwC, в 2017 году в общей структуре выручки клубов Российской премьер-лиги медиаправа принесли лишь 4,6%.

Убытки клубов

Из данных РФС невозможно сделать выводы о прибыльности или убыточности клубов, однако исследование PwC в прошлом году показывало, что за последние шесть лет клубам премьер-лиги удалось выйти на общую прибыль лишь в 2016 году. В 2017 году совокупные убытки клубов составили 1,7 млрд руб.

«Низкие доходы объясняются тем, что на матчи мало ходят, а на самих играх плохо организована продажа сувениров, напитков и еды. К сожалению, это связано с тем, что российские клубы привыкли к государственному или региональному финансированию (прямому или через посредников), и у них просто мало стимулов развивать этот вид дохода», — объяснил президент Российской экономической школы (РЭШ) Шломо Вебер.

«Благодаря чемпионату мира 2018 года посещаемость матчей в России возросла (появились новые стадионы, на которые интересно посмотреть), однако пока оценивать, насколько долгосрочный этот эффект, рано», — отметил Вебер. По его мнению, нужно увеличивать посещаемость и делать поход на стадионы более привлекательным. Например, продвигать матчи как семейное мероприятие, создавать сервис для женщин и детей. «Увеличение интереса к матчам поможет привлечь рыночных спонсоров, повысить доход от продажи клубных сувениров и от продажи телевизионных прав», — заключил Вебер.

Сейчас в Турции, например, доходы от продажи прав на трансляции матчей в 20 раз больше, чем в России, рассказал президент РЭШ.

По данным Deloitte, в Российской премьер-лиге лишь 6,4% выручки приходится на доходы в дни матчей, а спонсорские/коммерческие поступления клубов (зачастую идущие от собственников, то есть не чисто рыночные) достигают 61%. В то же время в Европе, по данным УЕФА, на доходы в дни матчей приходится 14,4% всей футбольной выручки, а спонсорство приносит лишь 31%. Основную же долю доходов европейским клубам приносит продажа телеправ — 37%.

Авторы: Иван Ткачёв, Ксения Назарова.
Теги: Футбол , премьер-лига , PwC , РФС
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