Лига убытков

Расходы российских футбольных клубов в 2017 году вновь превысили доходы

Клубы российской премьер-лиги в год перед чемпионатом мира показали совокупный чистый убыток 1,7 млрд руб., подсчитала PwC. Футбол в России хронически убыточен: за последние шесть лет на прибыль удалось выйти лишь в 2016 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Суммарные доходы клубов российской премьер-лиги (РПЛ), высшей лиги российского футбола, в 2017 году составили 56,8 млрд руб., а расходы — 58,5 млрд. Таким образом, финансовый результат оказался отрицательным (минус 1,7 млрд руб.) в пятый раз за последние шесть лет, показало исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC и РПЛ, представленное сегодня в Москве (.pdf).

В 2016 году клубам РПЛ удалось показать чистую прибыль в 3,2 млрд руб. при рекордных доходах в 63,3 млрд руб. и расходах в 60,1 млрд руб., писал РБК.

Чем обусловлен убыток

Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи). Доходы от футбольных трансферов в 2017 году оценены в €122 млн, а расходы — в €184 млн. Кроме того, незначительно сократились целевые поступления и пожертвования (фактически дотации от владельцев, региональных властей и т.д.) — с 8,7 млрд до 8,6 млрд руб.

Данные о сделках по покупкам/продажам прав на футболистов PwC преимущественно брала со специализированного ресурса Transfermarkt, поэтому они указаны в евро. Российские клубы, как правило, неохотно раскрывают детали таких сделок. Внутрироссийские трансферные сделки обычно номинированы в рублях, сделки с иностранными клубами — в евро. Что касается зарплат, то в последние годы большинство контрактов в российском футболе стало заключаться в рублях, хотя в них может содержаться привязка к иностранной валюте или оговорки, защищающие от чрезмерных колебаний валютного курса.

Коммерческие доходы российского футбола растут, следует из данных PwC: поступления от спонсоров и прочие коммерческие поступления в 2017 году выросли до 29,5 млрд руб. с 27,8 млрд руб. годом ранее, а доходы от реализации билетов и матчевых мероприятий — с 3 млрд до 4,4 млрд руб.

«Благодаря новой инфраструктуре и работе с болельщиками клубы РПЛ продолжают увеличивать свои доходы от продажи билетов и матчевых мероприятий. Спонсорские и коммерческие доходы также продолжают расти, причем их доля составляет уже более 50%. В то же время прочие доходы клубов, куда входят доходы от трансферной деятельности, операций с недвижимостью и прочей деятельности, не связанной с футболом, значительно сокращаются», — говорится в исследовании.

Полноценного рынка пока нет

В российском футболе все еще типична ситуация, при которой клубы фактически остаются убыточными для своих владельцев, даже если формально показывают положительный финансовый результат. Значительная часть выручки формируется за счет вливаний средств собственника, оформленных как спонсорские контракты или целевые дотации.

«В России немного по-другому структурированы доходы [в футболе], чем, например, в Англии или Германии. И когда УЕФА (руководящий орган европейского футбола. — РБК) пытается нас сравнивать и судить по одинаковым правилам, возникают сравнения не в нашу пользу. У нормального европейского клуба доходы от реализации медиаправ составляют как минимум треть или даже до половины всех доходов. А мы вынуждены гордиться тем, что нарастили эту долю с 3,5 до 4,6%», — сказал на презентации исследования партнер PwC в России, руководитель практики оказания консультационных услуг компаниям спортивной индустрии Олег Малышев. — У нас есть достаточно много и с каждым годом становится все больше абсолютно коммерческих спонсорских историй, но есть истории, где либо владелец, либо генеральный спонсор поддерживает клуб в рамках спонсорской программы. Эта пропорция меняется в лучшую сторону».

По словам генерального директора футбольного клуба «Локомотив» Ильи Геркуса, российский футбол все еще находится в переходном периоде: «Вся экономика перешла на рыночные рельсы, а футбол еще пока не перешел». «У нас медиарынка, в который можно было бы встроиться и откуда можно было бы качать деньги, не было исторически, не сложилось. А спорт — это самая зависимая от платного телевидения индустрия», — объяснил Геркус в ответя на вопрос РБК. В Великобритании, на которую весь мир равняется с точки зрения коммерческой успешности футбольной лиги, флагманом была медиакомпания Sky: «Английская премьер-лига к Sky прицепилась, и за счет Sky они достигли своих миллиардов». «У нас такого флагмана, за которым можно было бы пристроиться, нет, а донор — это, понятно, государство, в этом стыдного ничего нет, это особенность экономики. У нас экономика так перешла [к рынку] без огромного куска медиаденег», — сказал гендиректор «Локомотива».

Футбол как бизнес приносит убытки не только в России, но и в Европе. По данным последнего финансового отчета УЕФА (.pdf), совокупные чистые убытки европейских клубов в 2016 финансовом году составили €269 млн, однако они сократились в разы после введения правил финансового fair play (клубы не должны тратить на футбольные трансферы и зарплаты игроков больше, чем они зарабатывают). В 2011 году убытки европейских футбольных клубов достигали €1,7 млрд. C 2010 года европейский футбол стал менее зависим от пожертвований/грантов владельцев и спонсоров, отмечается в отчете, хотя для более бедных лиг это остается значительным источником поступлений.

Призовые от УЕФА за выступления в европейских турнирах формируют 7–8% суммарных доходов российских клубов. Лидером по общей сумме полученных призовых за последние пять лет является ПФК ЦСКА (более €94 млн), на втором месте «Зенит» из Санкт-Петербурга (€88 млн), следует из данных PwC.