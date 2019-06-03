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Минэкономразвития не поддалось на угрозы жизни
Газета № 077 (3032) (0306) Общество,
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Минэкономразвития не поддалось на угрозы жизни
Инициатива ФАС о принудительном лицензировании не прошла межведомственное согласование
Минэк не согласовал проект постановления правительства с порядком и правилами применения принудительного лицензирования в случае угрозы безопасности россиян. Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что риски будет определять ФСБ
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Министерство экономического развития раскритиковало предложение Федеральной антимонопольной службы, которое должно было позволить правительству давать разрешения на использование изобретений без согласия патентообладателей.

Заключение Минэкономразвития размещено на федеральном портале проектов нормативных актов. Чтобы документ в итоге был принят, ФАС обязана его переделать. По данным собеседника РБК, знакомого с ходом работы над документом, от опубликованного варианта принято решение отказаться, отдельные положения из него будут прописаны в новом законопроекте. Кроме того, в правительстве разрабатывают документ, определяющий размер выплаты патентообладателю в случае принудительной лицензии и порядок ее выплаты.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Что предлагала ФАС

Проект постановления правительства, который подготовила ФАС, прописывал порядок принятия решения об использовании изобретений без согласия правообладателей. Лишение эксклюзивного права на поставку и производство изобретений, на которые еще не истек патент, названо принудительным лицензированием и предполагает выплаты патентообладателям.

В частности, ФАС предлагала отбирать у компаний эксклюзивное право на производство лекарств, если те откажутся поставлять препараты в Россию или как-то иначе воспрепятствуют доступности медикаментов. Инициатива ФАС распространялась не только на лекарства, но и на любые другие полезные изобретения, но фармацевтический — это основной рынок, на котором можно было бы применить документ.

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В обосновании ФАС указывала, что он должен не допустить злоупотребления патентодержателем своим доминирующим положением, которое может выражаться в отказе от поставки на территорию России «социально необходимых товаров». «Такие действия могут повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, а также создают неблагоприятную среду для развития конкуренции», — утверждали в ФАС.

Глава ведомства Игорь Артемьев заметил, что риски для безопасности будут определять ФСБ и профильные регуляторы. «Конкретные критерии сейчас определить сложно — они будут понятны при формировании правоприменительной практики», — сказал он.

Кто и почему выступил против принудительного лицензирования

Минэкономразвития отмечает, что статья 1360 Гражданского кодекса, на которую ссылается ФАС, не является достаточным основанием для выдачи принудительной лицензии для «защиты жизни и здоровья граждан». Кроме того, в проекте нет методики расчета и выплаты соответствующего вознаграждения.

«Минэкономразвития сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — говорится в заключении министерства.

Министерство обсуждало документ, чтобы сформировать свое заключение, с 30 апреля по 14 мая 2019 года. Замечания к проекту прислали несколько крупных объединений фармотрасли, в том числе Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) и ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма»), а также Торгово-промышленная палата. «Минэкономразвития самостоятельно направило к нам проект, чтобы мы подготовили позицию и описали возможные риски его применения», — рассказал РБК глава «Инфармы» Вадим Кукава. В отраслевой ассоциации говорят, что в случае введения этой меры производители инновационных препаратов в среднесрочной перспективе перестанут выводить их на российский рынок, опасаясь ограничения патентных прав.

Министерство обратилось за комментариями к лоббистам, которые традиционно выступают против принудительного лицензирования, заметил руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. Принудительное лицензирование периодически используют в разных странах, указал он. Как отмечает международная Коалиция по готовности к лечению, опыт принудительных лицензий применяется в фармацевтике в нескольких странах мира: например, в США государство использует принудительную лицензию как аргумент в спорах с производителями о цене и применяет ее исключительно для государственных закупок.

Автор: Полина Звездина.
Теги: патенты , Минэкономразвития , ФАС России
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