Ректор Горного остается на пике рейтинга

Руководители российских вузов представили декларации о доходах за 2018 год

Владимир Литвиненко, ректор Горного университета, в четвертый раз стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов, заработав 236,9 млн руб. На втором месте — проректор Горского университета Анатолий Кудзаев

Владимир Литвиненко (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Пятерка лидеров по доходам

РБК изучил почти 1,3 тыс. антикоррупционных деклараций топ-менеджеров государственных вузов и составил рейтинг их доходов за 2018 год. Ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко в четвертый раз стал лидером по доходам среди ректоров России.

В 2018 году Литвиненко задекларировал доход 236,9 млн руб. — на 5% меньше, чем в предыдущем году. Зарплата ректора — около 570 тыс. руб. в месяц, или 6,8 млн руб. за год, это только малая часть его доходов. Литвиненко владеет 19,35% акций одного из крупнейших производителей химических удобрений — компании «ФосАгро». Она в 2018 году выплачивала дивиденды четырежды, на общую сумму 13,6 млрд руб.

От науки до политики В 1997 году Владимир Литвиненко был научным руководителем Владимира Путина, который защитил кандидатскую диссертацию «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Литвиненко тогда был ректором Горного университета, ученый совет которого одобрил присвоение кандидатской степени будущему президенту. В 2000, 2004 и 2012 годах ректор возглавлял избирательный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Второе и третье места в рейтинге третий год подряд занимают ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев. В 2018 году доход Мау вырос до 107,6 млн руб. — более чем в 1,5 раза. Доход Синельникова-Мурылева вырос на 12%, почти до 60 млн руб.

Зарплата и премии ректора РАНХиГС составили 10,5 млн руб. за год, указано на сайте академии. Мау входит в советы директоров Сбербанка (с 2008 года), «Северстали» (с 2015 года), ТКБ Банка (с 2013 года) и центра дополнительного образования «Академия «Просвещение» (по данным СПАРК, с 2018 года). Доходы Мау за 2018 год включают в себя заработную плату в РАНХиГС, доходы от членства в советах директоров, от научно-исследовательской и консалтинговой деятельности, а также от продажи недвижимости в прошлом году, сообщили РБК в Центре общественных связей академии.

Синельников-Мурылев заработал в ВАВТ почти 14 млн руб., а в РАНХиГС, где он является проректором по науке, еще 12,9 млн руб. В Академии внешней торговли уточнили, что еще 1,5 млн руб. — доход от ценных бумаг и акций. Более 30 млн руб. ректор заработал «участвуя в проектах».

Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов в 2018 году занял четвертое месте в рейтинге по доходам, поднявшись на три позиции по сравнению с 2017 годом, — он заработал 53,6 млн руб., почти на 24 млн больше, чем в 2017-м. Его зарплата и премии в ВШЭ составили за год 11 млн руб., указано на сайте университета (в 2017 году вуз выплатил ректору на 1 млн меньше). В пресс-службе университета объяснили рост дохода Кузьминова его работой в советах директоров, в частности Трубной металлургической компании, в которые ранее он не входил.

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов замкнул пятерку лидеров, поднявшись на одну позицию за год, — в 2018-м он заработал 49,2 млн руб. против 42,7 млн в предыдущем году.

Как мы считали Руководство университетов каждый год обязано подавать антикоррупционные декларации, так же как правительство и министерства. Сведения о доходах ректоров публикуются ведомством, в подчинении которого находится университет (это министерства здравоохранения, обороны, сельского хозяйства и другие). Министерство образования публикует только информацию о ректорах вузов, сведения о доходах проректоров должны размещаться на сайтах учебных заведений. РБК обнаружил, что не все вузы к 27 мая опубликовали сведения о доходах топ-менеджеров и их среднегодовые зарплаты.

И другие известные лица

На восьмом месте в рейтинге ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, в прошлом президент ОАК, — он заработал 27,5 млн руб. Из них зарплата в университете составила около 7 млн руб.

Девятое место у бывшего министра образования, ректора РУДН Владимира Филиппова, который на этой неделе в третий раз возглавил ВАК. Его доход вырос по сравнению с 2017 годом на 2,7 млн руб. и составил около 23 млн руб. Зарплату ректора университет не раскрывает.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, как и в 2017 году, находится на 17-й строке. Он задекларировал доход 18,5 млн руб. — примерно на 1 млн больше, чем в 2017 году. Более половины дохода Садовничий получил в МГУ — 13,4 млн руб. Садовничий на полставки работает заведующим кафедрой матанализа механико-математического факультета МГУ и за это получает 21 тыс. руб. в месяц до обложения налогами.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который с осени возглавляет Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, за год заработал 8,7 млн руб. Этот институт был основан по распоряжению Тулеева в 2002 году и находится в подчинении правительства Кемеровской области.

Самый большой рывок в рейтинге у ректора Белгородского государственного университета, диссертационный совет которого в 2017 году сохранил министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора исторических наук. В 2018 году Олег Полухин задекларировал доход 17,7 млн руб. и оказался на 19-м месте по доходам среди руководителей российских вузов. В предшествующем году он заработал 8,8 млн руб. и был на 49-й строчке.

Ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе поднялся на 20 позиций — с 44-го на 24-е место, заработав 13,8 млн руб.

Впервые в топ богатейших ректоров попал глава Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева Альберт Гильмутдинов. Он задекларировал доход 21,2 млн руб. — на 13 млн больше, чем в 2017 году. Другие новички рейтинга — ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов (доход почти 20 млн руб., 15-е место) и ректор МИЭТ Владимир Беспалов (14,6 млн руб., 23-е место).

Проректоры не уступают ректорам

Среди других руководителей вузов самый большой доход задекларировал проректор Горского государственного аграрного университета (Владикавказ) Анатолий Кудзаев. В декларации, опубликованной на сайте Минсельхоза, и в декларации на сайте вуза указано, что он заработал 122,7 млн руб. В 2017 году его доход составлял всего 1,2 млн руб. Кудзаев — обладатель 35 авторских свидетельств и патентов и является соавтором первого в мире комбайна для уборки винограда с уникальной переработкой урожая, указано на сайте университета.

На втором месте по доходам среди проректоров — Леонид Гохберг из ВШЭ. Он заработал за год 35,4 млн руб., выплаты вуза составили менее трети из них. За год университет в два раза увеличил стимулирующие выплаты для первого проректора: с 236 тыс. руб. в среднем в месяц в 2017 году до 569 тыс. руб. в 2018 году. В ЕГРЮЛ нет информации об участии Леонида Гохберга в каком-либо бизнесе в России. «Леонид Гохберг участвует в целом ряде научных и консалтинговых проектов, а также состоит в органах управления нескольких крупных компаний. Эта деятельность, разумеется, оплачивается. Вся необходимая информация о доходах предоставляется в соответствии с российским законодательством», — пояснили в пресс-службе Высшей школы экономики.

На третьем месте — проректор по международному сотрудничеству Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Дмитрий Кутафин (сын бывшего ректора, в честь которого назвали университет). Его доход в 2018 году составил 34,8 млн руб. Хотя Кутафин стал проректором вуза еще в 2011 году, сведения о его доходах впервые были опубликованы в 2019 году. Зарплату руководства вуз не раскрывает.

Лидер прошлого года, организатор программы обучения президентского резерва, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в 2018 году задекларировал доход почти в четыре раза меньше прошлогоднего — 30,6 млн руб. Среди проректоров он на пятом месте по доходам.