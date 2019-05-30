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Региональный пролет
Авиакомпании предупредили о сложностях развития внутрироссийских перевозок в обход Москвы из-за роста топливных цен
Рост цен на керосин при отсутствии господдержки может привести к невыполнению одного из требований майского указа, предупредили авиакомпании. Владимир Путин поручил довести долю перелетов в обход Москвы до 50% к 2024 году
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Почему в регионах керосин дороже

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, предупредила о сложностях развития региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо. Об этом говорится в обращении ассоциации от 28 мая, адресованном вице-премьеру и полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. У РБК есть копия письма, представитель АЭВТ подтвердил подлинность документа.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров сообщил РБК, что такие препятствия могут усложнить выполнение майского указа президента. Увеличение доли региональных авиаперевозок в обход Москвы является одной из целей указа. Он поручил к 2024 году довести долю таких перелетов до 50%, в 2017 году она составляла всего 23%.

По данным АЭВТ, затраты авиакомпаний на керосин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб. В ассоциации подчеркивают, что в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, чем в европейской части России. В декабре 2018 года стоимость тонны керосина в центральных районах составила 46,86 тыс. руб., в Красноярском крае — 54,6 тыс. руб., в Хабаровском крае — 57,8 тыс. руб., а в Сахалинской области и на Камчатке — 64,6 тыс. и 77,2 тыс. руб. соответственно.

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В ассоциации указывают, что рост расходов на авиакеросин в первом квартале 2019 года продолжает оказывать «существенное влияние» на затраты авиакомпаний — они выросли еще на 5–10%.

РБК направил запрос представителю Трутнева.

Разница в стоимости авиатоплива между Центральной Россией и отдаленными регионами объясняется большими издержками на его доставку и хранение в регионах, сказал РБК эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Он добавил, что северный завоз топлива бывает только летом и керосин закупается на год вперед, что тоже влияет на его стоимость.

Кроме того, на Дальнем Востоке всего два нефтеперерабатывающих завода: Хабаровский НПЗ, принадлежащий «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова, и Комсомольский НПЗ «Роснефти». «Небольшая конкуренция в Дальневосточном регионе играет роль в структуре цены, но совсем незначительную. В первую очередь на стоимости отражаются сложная логистика и транспортировка», — отмечает ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков.

Как власти поддерживают авиакомпании

В начале апреля Минфин согласился обнулить НДС на внутрироссийские полеты в обход Москвы. Ведомство подчеркивало, что эта мера должна увеличить спрос на региональные рейсы, позволить компаниям частично компенсировать расходы на подорожавший авиакеросин, а также разгрузить Московский авиационный узел — Шереметьево, Домодедово и Внуково. В пресс-службе «Аэропортов регионов» говорили РБК, что обнуление НДС поможет увеличить пассажиропоток к 2020 году «как минимум на 13%».

«Обнуление НДС [на внутрироссийских полетах в обход Москвы] как одна из мер поддержки региональных перевозок будет введена в лучшем случае 1 июля [2019 года]. Это запоздало, ведь полсезона уже на тот момент пройдет», — сказал РБК Шокуров. Он отметил, что суммарно это позволит компаниям сэкономить 10–12 млрд руб. при общем убытке около 50 млрд руб. за 2018 год (из них около трети расходов — на авиакеросин).

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Президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков подтверждает, что обнуление НДС поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит. «Авиакеросин в регионах всегда стоил намного дороже, чем в Москве, из-за малых объемов полетов в регионах и специфики транспортировки нефтепродуктов в местные аэропорты. Без авиации дальние регионы России не могут полноценно экономически развиваться <...> Поэтому в интересах государства оказывать все формы поддержки региональным авиаперевозчикам», — передал он РБК через представителя.

Еще одна мера поддержки — выплата субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, но и они в общей сложности составляют лишь около 10 млрд руб. ежегодно и охватывают 3–4% от числа всех перевезенных пассажиров (около 1,4 млн человек), добавляет Шокуров. «Для поддержки деятельности компаний важен комплекс мер. Среди них — увеличение возмещения акциза на топливо и выплаты компенсаций [из-за роста цен на топливо]», — заключил замглавы АЭВТ. Из-за роста цен на топливо Минтранс, предвидя убытки авиакомпаний, в августе 2018 года предложил правительству компенсировать им хотя бы половину дополнительных расходов — 22,5 млрд руб. Но на совещании в правительстве в феврале 2019 года решили отказаться от этой идеи.

На прошлой неделе гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков также заявил о необходимости увеличить господдержку авиаотрасли. По его словам, в противном случае придется повышать цены, отказавшись от доступных тарифов. «Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно», — подчеркивал топ-менеджер.

Представитель крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», которая в отличие от S7 и Utair не входит в АЭВТ, не ответил на запрос РБК.

Объем субсидий остается практически неизменным, а перекладывать издержки на пассажиров, повышая стоимость билетов, нецелесообразно из-за низкой покупательской способности населения, говорит Крамаренко. «Региональные перевозки остаются убыточными. В лучшем случае авиакомпании смогут как-то компенсировать расходы на топливо обнулением НДС. Но и Минфин, когда соглашался на эту меру, требовал взамен увеличить пассажиропоток. Если перевозчики за несколько лет не достигнут нужных показателей, у правительства могут быть вопросы», — подчеркивает эксперт.

Рост цен на топливо является «проблемой номер один» для перевозчиков, считает заместитель директора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Если авиакомпании полностью переложат подорожание керосина в стоимость билета, это может негативно отразиться на спросе. Если же продолжат удерживать стоимость без достаточной господдержки, то многие региональные направления окажутся полностью убыточными и неинтересными для перевозчиков», — подытожил он.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: авиаперевозки , "майские указы" президента
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