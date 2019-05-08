Минтранс подготовит предложения по усовершенствованию авиаперевозок

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу предложить идеи по усовершенствованию авиаперевозок, включая вопросы организационного и технического характера. Такое решение принято по итогам заседания правительства. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечает «РИА Новости», в Минтрансе пообещали проработать поручение.

В том же документе Медведев распорядился об оперативной выплате компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ100 «Аэрофлота». Компания заявила, что уже начала выплаты.

Sukjoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. После жесткого приземления загорелась задняя часть самолета. Погибли 41 из 78 находящихся на борту человек. Основной причиной катастрофы следователи называют ошибки пилотов.