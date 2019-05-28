Utair отправляет кредиторов в длительный полет

Авиакомпания из топ-5 попросила о 35-летней рассрочке по долговым выплатам

Авиакомпания Utair, столкнувшаяся с финансовыми трудностями, предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 млрд руб. на 35 лет под символические 0,01%. Ранее она просила списать эту часть долга, но банки отказались

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Как Utair хочет реструктурировать 40% долга на 35 лет

Пятая по размеру российская авиакомпания Utair, которая в конце 2018 года допустила дефолт по одному из кредитов из-за нехватки средств и начала переговоры с банками о реструктуризации задолженности, 15 мая разослала кредиторам новый вариант ее урегулирования. Он предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%. Об этом РБК сообщил источник, близкий к авиакомпании, и подтвердили два банка-кредитора.

По словам источника, близкого к авиакомпании, такой длинный срок предлагается для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 года. Суммарно эти 31,4 млрд руб. составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая составляет 75,8 млрд руб.: помимо двух синдицированных кредитов компания должна 17,4 млрд руб. Сбербанку, 13,3 млрд руб. — держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, «Сургутнефтегаза».

Источники в двух банках-кредиторах подтверждают предложение о пролонгации самого крупного кредита на 23,7 млрд руб. на 35 лет. Информацию о том, что такое же предложение касается половины семилетнего кредита, они не комментируют. При этом в середине апреля «дочка» Utair, «Финанс-авиа», предложила держателям облигаций подождать выплаты основной части долга тот же срок — 35 лет, объяснив это ростом стоимости топлива, демпингом цен на билеты, дефицитом пилотов в регионах и высокой долговой нагрузкой.

Ранее Utair просила банки о более радикальных мерах — списать те же 31,4 млрд руб. долга (полностью списать 12-летний кредит и половину семилетнего). Но это предложение не устроило банки. «Вместо списания с балансов банков, которое предлагалось изначально в марте, компания теперь предлагает удлинение сроков. Компания идет навстречу кредиторам практически по всем пунктам», — подчеркивает источник РБК, близкий к Utair.

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и семилетний кредит перед Сбербанком авиакомпания предлагает «удлинить» до 10–15 лет «под рыночную ставку» (около 8% годовых), продолжает собеседник РБК. Однако выплату процентов по этим кредитам Utair также хочет разделить на две части: 4% выплачиваются регулярно, а еще 4% «откладываются как проценты к уплате в будущем». «При этом на эту сумму происходит погашение основного долга. <...> Отложенные проценты будут накапливаться, их выплаты планируются позднее, когда компания окончательно выйдет из кризиса», — поясняет источник, близкий к компании. При прошлой реструктуризации, которая состоялась в 2015 году, за три года компания заплатила около 8 млрд руб. процентных платежей, не снизив сумму основного долга, добавляет он.

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании «Ютэйр — Вертолетные услуги», которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.

РБК направил запрос в пресс-службы Utair, Сбербанка и «Траста», крупнейшего участника двух синдикатов. «Utair получает стабильную прибыль от операционной деятельности и бесперебойно будет совершать все полеты. Компания в конструктивном диалоге с кредиторами: учитывает их условия, согласилась на аудитора из «большой четверки» для независимой оценки финансовой модели и ждет согласования нового графика платежей», - ответили в авиакомпании.

Представитель Raiffeisenbank, консультанта Utair по реструктуризации задолженности, отказался от комментариев.

Что предложили банки

Новый вариант реструктуризации задолженности Utair подготовила в ответ на условия кредиторов, которые были направлены авиакомпании 14 апреля. В этих материалах банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами, рассказали РБК два источника, близких к банкам-кредиторам. Помимо активов, предложенных Utair, в качестве обеспечения по реструктурированным кредитам банки требовали поручительство «Сургутнефтегаза» (до последнего времени его структуры контролировали авиакомпанию) и госгарантии от Ханты-Мансийского автономного округа, который также является совладельцем компании.

«Utair и банки изучили возможность получения госгарантии, но это невозможно юридически. Прошлая госгарантия была отозвана по формальным признакам, из-за реорганизации банка «Открытие» <...> новая невозможна, так как долги Utair не соответствуют критериям нового правительственного постановления о госгарантиях», — сказал источник РБК, близкий к авиакомпании. Он добавил, что от «Сургутнефтегаза» поручительства также «не будет», поскольку он больше «не акционер» Utair.

После дефолта Utair по одному из синдицированных кредитов в декабре 2018 года банки-кредиторы могли начать списывать средства со счетов компании. Гендиректор Utair Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о вероятных рисках неисполнения обязательств, если кредиторы воспользуются этим правом, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с банками. Но пока что ни один из банков не стал этого делать. В конце апреля аудиторская компания E&Y в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиакомпании за 2018 год сообщала, что существуют риски прекращения деятельности авиакомпании. Однако топ-менеджер перевозчика уточнял, что приостановка обслуживания части долга отразилась на финансовых результатах, но не влияет на «текущую бесперебойность полетов». По итогам 2018 года Utair получила 22 млрд руб. убытка против 2,43 млрд руб. годом ранее, выручка компании выросла на 10%, до 83,6 млрд руб.

Чем закончатся переговоры

Нынешнее предложение Utair не выглядит привлекательным для кредиторов, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Риски очень велики, что компания не сможет обслуживать долг», — поясняет он. «В основном решение будет зависеть от позиции Сбербанка. С банками, предоставившими компании синдицированные кредиты, договориться будет несколько проще, но Utair все равно будет вынуждена еще улучшать предложения», — полагает Бурмистров. Сбербанк был единственным кредитором Utair, который в конце 2018 года согласился на приостановку выплат, рассказывали источники РБК.

Однако кредиторам, даже если не будет достигнут консенсус, невыгодно банкротство авиакомпании, отмечает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, у Utair есть привлекательные активы в виде аэропорта Сургут и вертолетной «дочки». «Кредиторы будут приходить к условиям, чтобы авиакомпания сама продала в спокойном режиме эти активы. Если банкротить Utair, то стоимость активов сильно упадет», — прогнозирует Крамаренко. Он считает, что в случае согласия банков на реструктуризацию задолженности Utair вряд ли будет сильно менять бизнес-модель, в том числе отказываться от законтрактованных Boeing MAX. «Компании нужно обновлять флот, весь нынешний магистральный парк Utair (Boeing 737-400 и 737-500) выпущен в 1994–1998 годах, издержки на его техобслуживание перестают быть разумными», — поясняет эксперт.