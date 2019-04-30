UTair назвала оговоркой аудиторов данные о риске для работы компании

В отчете компании говорилось о «неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности продолжать деятельность непрерывно». Президент перевозчика объяснил это стандартами аудиторской деятельности

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UTair намерена выполнять все полеты в соответствии с расписанием, о приостановке деятельности речи не идет, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании со ссылкой на ее президента Павла Пермякова.

Ранее аудиторская компания Ernst & Young в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности перевозчика за 2018 год отметила, что существуют риски прекращения деятельности авиакомпании. Аналогичное указание содержится и в самом отчете компании: говорится о «наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно». В то же время перевозчик считает, что реализация намеченных планов позволит привлечь необходимое для продолжения работы финансирование.

«Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет», — приводит пресс-служба слова Пермякова, который подчеркнул, что перевозчик получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Он указал, что в текущем году авиакомпания изменит график платежей по долгам, чтобы позволит вернуться к положительным финансовым результатам.

«Это фраза (о неопределенности для непрерывной деятельности компании. — РБК) из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года», — пояснил президент UTair. Он также заявил, что сама компания заявлений о возможной приостановке работы не делала.

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