Петра Порошенко снимают со щита

Партия экс-президента Украины проведет ребрендинг перед парламентскими выборами

Партия экс-президента Украины — «Блок Петра Порошенко «Солидарность» — намерена провести ребрендинг, убрав имя политика из названия и сменив лидера. Более половины украинцев заявили, что на выборах в Раду не проголосуют за БПП

Петр Порошенко (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Почему БПП меняет название

Партия пятого президента Украины «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) проводит срочный ребрендинг в преддверии парламентских выборов. В пятницу, 24 мая, прошел закрытый съезд партии, на котором было принято решение о ее переименовании.

«Название должно отвечать сути и быть узнаваемым», — объяснял РБК логику этого решения один из членов партии. По поводу нового названия члены БПП называли разные варианты, однако в результате все согласились с необходимостью оставить знакомое избирателям слово «солидарность», убрав имя экс-президента, говорит один из депутатов Верховной рады.

Другой депутат из фракции БПП в Раде, ссылаясь на высокий антирейтинг партии, указывает, что название «Европейская солидарность», сокращенно ЕС, «напоминает избирателям, что партия нацелена на евроинтеграцию, при этом не раздражает их именем Порошенко».

«Окончательное решение будет принято перед самим съездом [31 мая]. Пока обсуждаются варианты», — добавил он.

По результатам последнего опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного на Украине с 16 по 21 мая, БПП «Солидарность» возглавляет антирейтинг партий. Ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%, следует из результатов опроса.

«На ребрендинг очень мало времени. Будем искать новые подходы [в кампании]. Даже если название поменяем, не будет каких-то кардинальных изменений, на новое название нужно время на раскрутку», — говорит представитель фракции БПП в Раде Александр Черненко.

Кто возглавит партию

31 мая будет официально объявлено о планах партии на парламентских выборах, сообщил РБК Черненко. Планируется, что на съезде 31 мая будет избран новый лидер и названа первая десятка списка на досрочных выборах в Раду.

Собеседник РБК в аппарате БПП поясняет: «Порошенко давно хотел, чтобы Ирина Геращенко возглавила партию, но она не очень хотела. Сейчас, видимо, это будет волевое решение. Тянуть времени нет — указ о выборах опубликован».

Насчет Геращенко действительно ведутся дискуссии, подтверждает другой собеседник РБК во фракции. «Самый вероятный вариант — что партию возглавит Геращенко», — соглашается депутат Рады, знакомый с делами БПП.

Ирина Геращенко является депутатом Рады последних трех созывов, занимает пост первого вице-спикера.

С 2015 года партия официально не имеет лидера. Изначально председателем партии был Порошенко, затем его сменил на этом посту Виталий Кличко. Однако после того как известный украинский спортсмен стал мэром Киева в 2015 году, он в соответствии с партийным уставом покинул этот пост. С тех пор официального председателя у партии нет.

Чем займется Порошенко

«С большой вероятностью на съезде будет объявлено и о формате участия Порошенко в кампании», — отметил Черненко. По поводу участия Порошенко в парламентских выборах есть две концепции, говорит один из депутатов Рады.

Первый вариант — что экс-президент должен остаться вне парламента, так как он «над процессом». «Порошенко презентовал себя как национальный, а не партийный лидер. У него еще есть политические амбиции», — объясняет собеседник в аппарате БПП. При этом, по словам собеседника РБК, не исключено, что Порошенко все равно возглавит партийный список на выборах Рады и потом откажется от мандата.

Второй вариант — Порошенко избирается в парламент и становится лидером фракции, говорит собеседник РБК в Раде. «Это небольшие, но превентивные меры на случай преследования. Хотя иммунитет мы, скорее всего, отменим», — объясняет он. Кроме того, такой сценарий даст экс-президенту возможность принимать активное участие в публичной политике, добавляет источник.

Президентская неприкосновенность действует только на период пребывания в должности, пояснил украинский юрист Алексей Бебель. «Так предусмотрено Конституцией. Плюс было разъяснение Конституционного суда», — говорит он. Депутатская неприкосновенность наступает в тот момент, когда депутат приносит присягу — перед первой сессией нового парламента, — и действует до конца полномочий парламента. «Президентская неприкосновенность имеет абсолютный характер — ее можно снять только в случае импичмента. У нардепа неприкосновенность другая, ее снять можно. Генпрокурор подает постановление в Верховную раду, та рассматривает и принимает решение сперва в комитетах, а потом на сессии: дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности или нет», — говорит Бебель. При этом не важно, когда депутат совершил преступление — до избрания в Раду или после, говорит он.

В ходе кампании Зеленский не раз повторял, что после его победы все будут равны перед правосудием, и допускал возможность преследования своего предшественника за коррупцию. В своей первой президентской речи Зеленский заявил депутатам о необходимости принятия закона об отмене их неприкосновенности.