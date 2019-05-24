Миллионы голосов в поддержку партии премьера

Повлияют ли прошедшие парламентские выборы в Индии на отношения Москвы и Дели

Индийская националистическая «Бхаратия джаната парти» во главе с Нарендрой Моди вопреки прогнозам увеличит свое представительство в парламенте. Ее успех обещает сохранение и развитие связей с Россией, указывают эксперты

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Премьер выиграл референдум о доверии

Завершившиеся в Индии парламентские выборы де-факто стали референдумом о доверии действующему премьер-министру 68-летнему Нарендру Моди, который он выиграл, солидарны западные и индийские СМИ. Правящий Национальный демократический альянс (НДА) во главе с партией Моди «Бхаратия джаната парти», по предварительным данным, cможет получить 343 из 542 мест в Лок сабхе, нижней палате парламента. По итогам выборов 2014 года НДА имел 336 мест.

«Бхаратия джаната парти» сама по себе может расcчитывать на 299 мест, что дает ей возможность сформировать правительство в одиночку. Для формирования кабинета нужно большинство в парламенте, то есть по меньшей мере 272 депутатских мандата. После выборов 2014 года у партии Моди было в парламенте 282 депутата. Тогда она впервые с 1984 года получила возможность в одиночку сформировать правительство.

Основной соперник НДА — оппозиционный Объединенный прогрессивный альянс, лидером которого является старейшая политическая партия страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК), получит по итогам выборов не меньше 83 мест, также улучшив результат пятилетней давности (55 мест). Однако альянс рассчитывал на большее. «Мы не ожидали этого поражения», — заявил представитель «Индийского национального конгресса» Джавир Шергиль Би-би-си. Лидером ИНК на этих выборах был Рахул Ганди, продолжатель политической династии, заложенной его прапрадедом — первым премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру. Бабушка и отец Рахула — Индира и Раджив Ганди — также были премьер-министрами. Тем не менее на прошедших выборах младший Ганди проиграл в своем округе, в котором в парламент избирался его отец, и пройдет в парламент только потому, что выдвинулся кандидатом и в другом.

Чем объясняется триумф Моди

Выборы в Индии — самые массовые в мире: в республике право голосовать имеют более 900 млн человек. Выборы проходили в семь этапов, первый состоялся 11 апреля, последний — 19 мая. Явка составила 67,11%, то есть проголосовали около 600 млн избирателей.

«Индия снова победила», — отреагировал Моди на свою победу в Twitter. Его результат — выдающее политическое достижение, отметил в разговоре с FT вице-канцлер Ashoka University Пратап Бану Мета.

Уверенная победа партии Моди стала неожиданностью, многие полагали, что из-за неудачной реформы по изъятию из оборота крупных банкнот и недавнего обострения отношений с Пакистаном премьеру не удастся без потерь пройти через выборы, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов. Однако в итоге Моди может не искать новых партнеров для коалиции.

Моди и его партии удалось набрать популярности благодаря конфликту с Пакистаном, сказал FT Йогендра Ядав, лидер неправительственной организации Swaraj India. По его словам, после ракетного удара негативная спираль перестала раскручиваться, и «Бхаратия джаната парти» получила контроль за повесткой в стране. В конце февраля — начале марта этого года Индия и Пакистан обменялись ударами по территории друг друга, однако масштабных военных действий удалось избежать.

Основную роль в победе партии Моди сыграл электорат в глубинке, которому нравится и то, что премьер говорит с ними на одном языке (хинди), и его простые и понятные обещания, многие из которых, как показали предыдущие пять лет, он исполняет. В частности, в стране активно строится транспортная инфраструктура, объясняет Куприянов. Партия Моди победила по всей стране, а не только в традиционно поддерживающих ее северных провинциях, продолжает эксперт.

Моди ставит перед страной задачу выйти на третье место в мире по объему ВВП. Однако пока ему не удалось решить многие макроэкономические проблемы, поэтому он сосредоточился на небольших улучшениях, ориентированных прежде всего на самые бедные слои населения, отмечает FT. Это строительство общественных туалетов, бесплатная раздача бедным семьям газовых баллонов для кухонных плит, строительство доступного жилья. В мае 2018 года правительство сообщило о выдаче 100 млн баллонов, в том числе 4 млн — бесплатно.

Правительство также в 2017 году ввело единый налог на товары и услуги, при этом от его уплаты были освобождены компании с годовым оборотом около $30 тыс., а для компаний с годовым оборотом около $115 тыс. была предусмотрена минимальная ставка налога (1–2%). Был также создан новый суд по банкротствам, призванный ускорить урегулирование споров.

Изменится ли внешняя политика Индии

«Результат выборов в Индии — отличная новость для российско-индийских отношений, хорошая возможность для их развития», — прокомментировал результаты голосования для РБК посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. У российского президента и премьера Моди превосходные отношения, которые могут стать еще теснее в следующие пять лет, считает посол. В этом году индийский премьер станет основным гостей на Восточном экономическом форуме, во Владивостоке также пройдет ежегодный саммит лидеров России и Индии. Страны связывает многолетнее военное сотрудничество, сотрудничество в атомной сфере и космосе.

Победа Моди — гарантия стабильности в отношениях с Россией и спокойствия в Евразии, утверждает Куприянов. Моди — комфортный, предсказуемый и сильный лидер, что, как и сохранение у власти в Китае Си Цзиньпина, создает основы для баланса в регионе.

Во внешней политике перед страной остаются прежние вызовы: преодоление прямого конфликта с Пакистаном, сочетание сотрудничества и соперничества с Китаем, поддержание баланса в отношениях с Россией и США, указывал ранее научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, эксперт «Валдая» Алексей Захаров.

В день объявления результатов выборов Пакистан сообщил об успешном испытании баллистической ракеты класса «земля — земля» «Шахин-2», после чего премьер-министр Имран Хан поздравил индийского коллегу с победой.