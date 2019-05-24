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Статистика признала погрешность
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Газета
Статистика признала погрешность
Газета № 071 (3026) (2405) Экономика,
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Статистика признала погрешность
Росстат отозвал данные о промышленности из-за ошибки добывающего предприятия
Росстат отозвал оценку роста промышленности в апреле 2019 года из-за ошибки в данных. Прирост показателя по сравнению с апрелем прошлого года понижен с 4,9 до 4,6%, сообщили в ведомстве
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Годовой прирост промышленного производства в апреле 2019 года пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6%, следует из сообщения Росстата, поступившего в РБК. Старые данные, опубликованные накануне, отозваны. При этом даже исправленный апрельский рост все равно стал самым высоким с мая 2017 года.

Беспрецедентная корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства.

Внутреннее расследование

«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — пообещали в Росстате.

«Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании. Но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные», — сказал глава Министерства экономического развития, в ведении которого находится Росстат, Максим Орешкин. Глава Росстата Павел Малков не исключил, что «здесь есть в том числе и причина ответственности наших сотрудников внутри» — в таком случае последуют санкции против сотрудников.

Нефть, газ и бетон

  • После устранения ошибки оказалось, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла не на 16%, а всего лишь на 2,6% в годовом выражении.
  • Росстат также заменил данные о росте добычи нефти с 7,4 до 2,5%, следует из обновленных данных ведомства.
  • Из этого следует, что неназванное предприятие предоставило неверные данные как по добыче газа, так и по добыче нефти.
  • Кроме того, рост производства товарного бетона оказался пересмотрен с 42,4 до 19,9%.

Апрельские данные Росстата о промышленности, даже с учетом их первого в современной истории отзыва и пересмотра в сторону понижения, по-прежнему расходятся со многими косвенными показателями, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Помимо выявленного и исправленного колоссального расхождения между данными Росстата по объемам добычи газа и отраслевыми показателями мы видим данные по мощному росту добычи, которые весьма трудно представить в текущей ситуации: РФ участвует в сделке ОПЕК+ и ограничивает добычу нефти», — подчеркнул экономист.

За последний год качество ежемесячной статистики Росстата по промпроизводству значительно снизилось, подчеркнул Покатович. По его мнению, ведомству стоит перейти с ежемесячного на ежеквартальный формат представления данных.

Лишние 7 млрд кубометров

Данные по добыче природного газа в натуральном выражении понижены примерно на 7 млрд куб. м. Таким образом, добыча газа в апреле составила порядка 56,5 млрд куб. м, а не 63,9 млрд, как следовало из прежних данных, показывают расчеты РБК.

На завышенные данные Росстата по добыче газа накануне обратила внимание газета «Коммерсантъ». Подведомственное Минэнерго ФГБУ «ЦДУ ТЭК» ранее сообщало о годовом приросте добычи природного газа в апреле на 3,5%, до 64,3 млрд куб. м.

Что за предприятие допустило ошибку

«Росстат не имеет права раскрывать респондентов, представляющих первичную статистическую отчетность», — сообщил РБК его официальный представитель на просьбу рассказать, что за предприятие допустило ошибку. Больше всего газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) добывают «Газпром» и НОВАТЭК (их местные подразделения) — на их долю приходится более 90% региональной добычи. Однако всего в ЯНАО работает 43 газодобывающие компании, сказал РБК источник в одной из них.

И «Газпром», и НОВАТЭК отрицают причастность к неточным данным. НОВАТЭК всегда предоставляет достоверную информацию, заявил РБК представитель компании. А в пресс-службе «Газпрома» вообще сказали: «Это не могут быть наши цифры, мы их подаем в Минэнерго, а не в Росстат» (в Росстате уверяют, что отчетность в принципе должны сдавать все предприятия; представитель «Газпрома» это не комментирует).

Росстат получает данные о производстве газа от предприятий, причем в статистической форме единицей измерения является 1 тыс. куб. м. В теории ошибка, например, могла получиться, если кто-то, кто сдавал ее от лица компании или принимал в Тюменьстате, перепутал миллионы с миллиардами. Например, вместо добычи 7 млн куб. м случайно указал 7 млрд куб. м (в таком случае совокупная добыча как раз оказалась бы завышена почти на 7 млрд куб. м).

Плюс один рабочий день

В среду, 22 мая, Росстат сообщил о росте промышленного производства в апреле на 4,9% в годовом выражении. Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%. С тех пор рост превысил 4% только однажды — в феврале 2019 года промпроизводство увеличилось на 4,1%.

Ускорение показателя в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала, отметило Минэкономразвития (.pdf). В первом квартале текущего года рост экономики России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.

Ускорение роста этих отраслей было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: рабочих дней в апреле было на один больше, чем в том же месяце прошлого года, подчеркнули в Минэкономразвития. Дополнительный рабочий день принес 2–2,5 п.п. роста промышленности в апреле, оценил главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Росстат , Промышленность
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