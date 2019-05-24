Статистика признала погрешность

Годовой прирост промышленного производства в апреле 2019 года пересмотрен в сторону понижения — с 4,9 до 4,6%, следует из сообщения Росстата, поступившего в РБК. Старые данные, опубликованные накануне, отозваны. При этом даже исправленный апрельский рост все равно стал самым высоким с мая 2017 года.
Беспрецедентная корректировка данных связана с тем, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе предоставило территориальному органу госстатистики ошибочные данные. Это привело к неверному расчету объема добычи природного газа и динамики промпроизводства.
Внутреннее расследование
«Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно», — сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены», — пообещали в Росстате.
«Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании. Но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные», — сказал глава Министерства экономического развития, в ведении которого находится Росстат, Максим Орешкин. Глава Росстата Павел Малков не исключил, что «здесь есть в том числе и причина ответственности наших сотрудников внутри» — в таком случае последуют санкции против сотрудников.
Нефть, газ и бетон
- После устранения ошибки оказалось, что добыча природного газа в апреле 2019 года выросла не на 16%, а всего лишь на 2,6% в годовом выражении.
- Росстат также заменил данные о росте добычи нефти с 7,4 до 2,5%, следует из обновленных данных ведомства.
- Из этого следует, что неназванное предприятие предоставило неверные данные как по добыче газа, так и по добыче нефти.
- Кроме того, рост производства товарного бетона оказался пересмотрен с 42,4 до 19,9%.
Апрельские данные Росстата о промышленности, даже с учетом их первого в современной истории отзыва и пересмотра в сторону понижения, по-прежнему расходятся со многими косвенными показателями, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Помимо выявленного и исправленного колоссального расхождения между данными Росстата по объемам добычи газа и отраслевыми показателями мы видим данные по мощному росту добычи, которые весьма трудно представить в текущей ситуации: РФ участвует в сделке ОПЕК+ и ограничивает добычу нефти», — подчеркнул экономист.
За последний год качество ежемесячной статистики Росстата по промпроизводству значительно снизилось, подчеркнул Покатович. По его мнению, ведомству стоит перейти с ежемесячного на ежеквартальный формат представления данных.
Лишние 7 млрд кубометров
Данные по добыче природного газа в натуральном выражении понижены примерно на 7 млрд куб. м. Таким образом, добыча газа в апреле составила порядка 56,5 млрд куб. м, а не 63,9 млрд, как следовало из прежних данных, показывают расчеты РБК.
На завышенные данные Росстата по добыче газа накануне обратила внимание газета «Коммерсантъ». Подведомственное Минэнерго ФГБУ «ЦДУ ТЭК» ранее сообщало о годовом приросте добычи природного газа в апреле на 3,5%, до 64,3 млрд куб. м.
Что за предприятие допустило ошибку
«Росстат не имеет права раскрывать респондентов, представляющих первичную статистическую отчетность», — сообщил РБК его официальный представитель на просьбу рассказать, что за предприятие допустило ошибку. Больше всего газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) добывают «Газпром» и НОВАТЭК (их местные подразделения) — на их долю приходится более 90% региональной добычи. Однако всего в ЯНАО работает 43 газодобывающие компании, сказал РБК источник в одной из них.
И «Газпром», и НОВАТЭК отрицают причастность к неточным данным. НОВАТЭК всегда предоставляет достоверную информацию, заявил РБК представитель компании. А в пресс-службе «Газпрома» вообще сказали: «Это не могут быть наши цифры, мы их подаем в Минэнерго, а не в Росстат» (в Росстате уверяют, что отчетность в принципе должны сдавать все предприятия; представитель «Газпрома» это не комментирует).
Росстат получает данные о производстве газа от предприятий, причем в статистической форме единицей измерения является 1 тыс. куб. м. В теории ошибка, например, могла получиться, если кто-то, кто сдавал ее от лица компании или принимал в Тюменьстате, перепутал миллионы с миллиардами. Например, вместо добычи 7 млн куб. м случайно указал 7 млрд куб. м (в таком случае совокупная добыча как раз оказалась бы завышена почти на 7 млрд куб. м).
Плюс один рабочий день
Ускорение показателя в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала, отметило Минэкономразвития (.pdf). В первом квартале текущего года рост экономики России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в четвертом квартале 2018 года.
Ускорение роста этих отраслей было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: рабочих дней в апреле было на один больше, чем в том же месяце прошлого года, подчеркнули в Минэкономразвития. Дополнительный рабочий день принес 2–2,5 п.п. роста промышленности в апреле, оценил главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.