Росстат допустил санкции к сотрудникам за ошибку в данных

Глава Росстата Павел Малков сообщил журналистам, что служба улучшит контроль после публикации ошибочных данных о российской промышленности и применит санкции к сотрудникам, если обнаружит их вину. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Либо мы понимаем, что это ошибка, лежащая за пределами нашей ответственности, но в любом случае это требует дополнительной настройки нашего формата контроля, чтобы мы более интенсивно реагировали. Либо мы выявляем, что здесь есть, в том числе, и причина ответственности наших сотрудников внутри, тогда будут санкции, тогда будут взыскания, конечно», — сказал Малков.

Ранее Росстат отозвал опубликованные ранее данные, оценивающие рост российской промышленности в апреле 2019 года, обнаружив в представленных сведениях ошибку. Первоначально сообщалось, что годовой прирост производства промышленности составил 4,9%. Позже данные снизили до 4,6%, но даже исправленный апрельский рост все равно стал самым высоким с мая 2017 года, когда показатель был 6,8%.

