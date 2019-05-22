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В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года
Рост промышленности в апреле 2019 года составил 4,9% в годовом выражении — это максимальное значение с мая 2017 года, сообщил Росстат. О переломе негативных тенденций в экономике говорить рано, предупреждают экономисты
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Годовой прирост промышленного производства составил в апреле 4,9%, сообщил Росстат.

  • Это максимальное значение с мая 2017 года, когда промышленность под влиянием погоды и календарного фактора выросла на 6,9%.
  • С тех пор рост превысил 4% только однажды — в феврале 2019 года промпроизводство увеличилось на 4,1%.
  • В январе—апреле промышленное производство показало рост на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В марте показатель вырос на 1,2%, феврале — на 4,1%, январе — на 1,1%.
  • Ускорение роста промышленного производства в апреле свидетельствует об увеличении экономической активности по сравнению со слабыми результатами первого квартала, прокомментировало данные Росстата Минэкономразвития (.pdf). В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.

В чем причины ускорения роста

Основной вклад в ускорение динамики промпроизводства внесли обрабатывающие отрасли, отмечают в Минэкономразвития. В обрабатывающих производствах в апреле годовой рост составил 4,7% после 0,3% в марте, следует из данных Росстата. Ускорение роста этих отраслей было отчасти обусловлено благоприятным календарным фактором: рабочих дней в апреле было на один больше, чем в том же месяце прошлого года, отметили в Минэкономразвития.

Промпроизводству в апреле мог помочь рост цен на нефть и относительно стабильный курс рубля, что положительно влияет на инвестиционный и промышленный спрос, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако, по мнению экономиста, резкий рост промышленности, зафиксированный Росстатом, вряд ли может свидетельствовать о переломе негативных тенденций и в экономике в целом, и в отдельных отраслях. С учетом высокой волатильности ежемесячных оценок промышленности Росстата столь высокие темпы могут быть пересмотрены в сторону понижения в будущем, отметил Покатович.

Почему рост скорее временный

Дополнительный рабочий день принес 2–2,5 п.п. роста промышленности в апреле, оценивает главный экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Учитывая неблагоприятные календарные условия в мае 2019 года (на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года) и в июне (на один день меньше, чем в июне 2018 года), показатели промышленного производства с большей вероятностью вернутся в диапазон 0–1% в годовом выражении, полагает экономист.

Сильный рост промышленности в апреле — временное явление, обусловленное эффектом низкой базы прошлого года, а также высокой волатильностью обрабатывающих производств, утверждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промпроизводство в апреле выросло на 1,4% к предыдущему месяцу после снижения на 0,5% в марте и роста в феврале на 1,3%.

Что еще росло в апреле

  • По данным Росстата, добыча полезных ископаемых продемонстрировала рост на 6% в годовом выражении после 4,3% в марте (в первом квартале — 4,7%).
  • В частности, производство сырой нефти выросло в годовом выражении на 7,4%, а природного газа — на 16%.
  • Россия продолжает участвовать в сделке ОПЕК+, удерживая добычу нефти в квотированных рамках, напомнил Покатович. В связи с этим данные о росте объемов добычи не позволяют рассматривать добывающие отрасли как полноценный драйвер, способный поддерживать активный рост промышленности.
  • Выпуск бульдозеров вырос на 60% по сравнению с апрелем предыдущего года, грузовых вагонов — на 22,7%, компьютеров и их частей — на 40,7%.
Автор: Юлия Старостина
Теги: промышленное производство, Росстат
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