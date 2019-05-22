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Кремль вывел формулу успеха
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Кремль вывел формулу успеха
Газета № 069 (3024) (2205) Политика,
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Кремль вывел формулу успеха
Администрация президента утвердила перечень KPI для управлений внутриполитического блока
Для управлений внутриполитического блока Кремля установлены шесть ключевых показателей эффективности, выяснил РБК. В их числе — снижение уровня протестного потенциала и повышение доли проактивной патриотически настроенной молодежи
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Для управлений внутриполитического блока администрации президента, который курирует первый заместитель главы ведомства Сергей Кириенко, введены шесть ключевых показателей эффективности (КPI, Key Performance Indicators). Это KPI по снижению уровня протестного потенциала; по обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах; по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи; по повышению уровня социального оптимизма.

Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.

Также, как ранее сообщал РБК, для блока введены KPI по доверию власти и KPI по выборам.

О том, что Кириенко поручил ввести во внутриполитическом блоке Кремля систему KPI, источники РБК рассказывали в ноябре прошлого года. KPI нужны для более эффективной реализации задач, стоящих перед внутриполитическим блоком, каждую отдельно взятую задачу может реализовывать как одно, так и несколько управлений блока, поясняли источники РБК.

Зачем вводятся именно такие КPI

Введение KPI по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи близкий к Кремлю источник РБК объясняет тем, что политическая задача работы с молодежью возложена на администрацию президента, которая отвечает в том числе за государственную молодежную политику. Власть своей работой должна закладывать основы будущего страны, а сегодняшние подростки, которые через шесть лет пойдут голосовать, — это и есть будущее, поясняет собеседник РБК.

KPI по повышению уровня социального оптимизма будет измеряться с помощью интегрального показателя — индекса социального самочувствия. Важно оценивать всю совокупность факторов, влияющих на социальное самочувствие, желательно, чтобы показатели росли в позитивную сторону, продолжает близкий к Кремлю источник РБК. Власть, по его словам, должна принимать такие решения, чтобы россияне видели свет в конце тоннеля, а не погружались в депрессию. В качестве примера решения, которое положительно повлияло на социальное самочувствие граждан, источник приводит освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

Если говорить о выборах, то возможность оценивать их результаты появляется лишь раз в несколько лет, в то время как замерять доверие можно регулярно, продолжает источник. Доверие — важный критерий, поскольку люди могут одобрять или не одобрять те или иные конкретные действия политика, но продолжать доверять ему в целом, добавляет он.

Каким управлениям какие КPI установлены

С помощью КPI по выборам оценивается деятельность управления по обеспечению деятельности Госсовета во главе с Александром Харичевым, которое курирует выборные регионы, и частично — управления внутренней политики (УВП) во главе с Андреем Яриным, рассказывает еще один близкий к администрации президента источник. УВП в числе прочего отвечает за регионы и муниципальные кампании. В частности, как ранее сообщал РБК, Ярин курирует муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и каждый вторник проводит там совещания.

Через KPI по доверию оценивается эффективность работы управления по общественным проектам (УОП) во главе с Сергеем Новиковым, сообщили два близких к Кремлю собеседника.

KPI по повышению уровня социального оптимизма и KPI по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи также относятся к работе УОП и УВП, добавили оба источника РБК. В числе основных задач УОП, согласно положению об управлении, — подготовка предложений по укреплению духовно-нравственных основ российского общества и совершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи. В УВП за работу с молодежью отвечает замначальника подразделения Тимур Прокопенко.

За реализацию KPI по снижению уровня протестного потенциала и обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах отвечает УВП.

Как будут рассчитываться кремлевские KPI

Два из шести ключевых показателей эффективности — по выборам и доверию власти — общие для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков регионов, сказал собеседник, близкий к администрации президента. О введении общей системы KPI было объявлено на февральском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике.

KPI по выборам, как сообщал РБК, будет оцениваться по результату кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимности выборов, уровню явки.

Задача на выборах главы региона для вице-губернаторов по внутренней политике — уверенная победа кандидата от власти в первом туре (60%) при явке не менее 30% и с показателем легитимности не менее 50%, сообщил РБК один из участников семинара. Легитимность планируется оценивать за счет соотношения числа граждан, положительно и отрицательно ответивших на вопрос, верят ли они в то, что выборы прошли честно.

Задача на выборах в заксобрания — победа «Единой России» с получением не менее 50% мандатов совокупно по спискам и одномандатным округам при явке не менее 25% и с показателем оценки легитимности не менее 30%. На выборах мэров рекомендованный результат кандидата от власти — не менее 60% при явке не менее 20% и с уровнем оценки легитимности не менее 40%.

KPI по доверию власти для вице-губернаторов по внутренней политике состоит из двух критериев: показателя доверия президенту и индекса доверия главе региона, сообщал РБК. Каждому региону ставятся индивидуальные задачи по тому, к какому целевому показателю следует стремиться, поясняет собеседник, близкий к Кремлю. К примеру, для регионов, где уровень доверия главе государства и губернатору высокий, в качестве целевых показателей устанавливается сохранение нынешней планки. Для врио губернаторов, которым только предстоит избираться, KPI по доверию — это победа в первом туре, уточняет источник РБК.

Выполнение KPI, за исключением «выборного», будет оцениваться раз в год, рассказывает один из близких к Кремлю собеседников. Критерии оценок в большинстве KPI преимущественно основываются на результатах соцопросов. Это прежде всего опросы ВЦИОМ и ФОМ, но также будут учитываться данные исследований, которые проводит служба специальной связи и информации ФСО, говорят два близких к администрации президента источника.

«Критерий успешности руководства регионом будет один — оценка населения. Чтобы сегодня соответствовать требованиям администрации [президента], ты должен работать и решать реальные проблемы людей, реагировать на вызовы», — говорит один из участников февральского семинара. По его словам, при оценке работы региональных властей внимание в первую очередь будет уделяться не конкретным показателям, а тренду, который демонстрируют соцопросы.

Есть две проблемы, которые волнуют Кремль, — то, как люди голосуют, и протесты, говорит политолог Алексей Макаркин. Все введенные KPI могут влиять и на электоральную, и на протестную активность, считает он: «Если ситуация по большинству параметров в стране комфортная, то и уровень голосования [за власть] будет хорошим».

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова.
Теги: Сергей Кириенко , Тимур Прокопенко
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