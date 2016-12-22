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Внутриполитический блок Кремля решил ввести KPI под конкретные задачи
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Внутриполитический блок Кремля решил ввести KPI под конкретные задачи
Политика, 07:00
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Внутриполитический блок Кремля решил ввести KPI под конкретные задачи
Во внутриполитическом блоке администрации президента, который курирует Сергей Кириенко, будут введены KPI — по ним будет оцениваться успешность выполнения поставленных перед управлениями блока задач, сообщили источники РБК
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

​Критерии эффективности

Во внутриполитическом блоке Кремля будут введены KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности). Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к администрации президента. KPI вводятся по поручению куратора внутриполитического блока, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, добавили собеседники РБК.

В ведении Кириенко находятся четыре подразделения: управление внутренней политики, управление по общественным проектам, управление по обеспечению деятельности Госсовета и управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Остальных подразделений кремлевской администрации введение KPI не коснется, сказали РБК два других собеседника, близких к Кремлю.

Подчиненных Кириенко уже проинформировали о введении KPI и заверили, что невыполнение показателей не повлечет за собой наказаний, рассказывает один из источников РБК. KPI нужны для более эффективной реализации задач, стоящих перед внутриполитическим блоком. Именно успешность выполнения задач и будут оценивать с помощью KPI, о введении ключевых показателей эффективности для каждого сотрудника речи не идет, поясняют собеседники РБК.

Сохранение стабильности

Всего обсуждается около десятка задач, которые предстоит реализовать внутриполитическому блоку, говорит один из близких к Кремлю источников. Окончательный список задач еще предстоит определить. «Это задачи, направленные на сохранение политической стабильности, развитие политической системы», — уточняет он. По словам другого собеседника, часть задач касается повышения уровня доверия между властью и обществом, роста рейтингов институтов власти; в перспективе могут быть поставлены задачи, связанные с выборами в Госдуму в 2021 году.

Каждую отдельно взятую задачу может реализовывать как одно, так и несколько подведомственных Кириенко управлений. Если речь идет о нескольких, то в этом случае будет определяться ответственное за исполнение подразделение, поясняет один из источников РБК. «Главное, что все задачи будут выполняться в общем контексте [работы внутриполитического блока]», — резюмирует другой близкий к Кремлю собеседник.

В середине ноября на семинаре для сотрудников внутриполитического блока была поставлена задача вернуть доверие к институтам власти, сообщал RTVI. По словам собеседников телеканала, уровень доверия в обществе к различным государственным и общественным институтам был признан недостаточно высоким и сейчас началась разработка плана по его повышению.

Какие KPI вводились для чиновников

Тему введения KPI для чиновников в 2016 году поднимал Владимир Путин. В апреле 2016 года он давал поручение правительству совместно с Центробанком представить предложения по введению ключевых показателей эффективности для оценки деятельности руководителей федеральных органов власти. KPI должны были соответствовать параметрам целевого сценария социально-экономического развития России на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Правительство оценивает эффективность деятельности региональных органов власти с 2012 года, когда был опубликован соответствующий указ президента. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности деятельности губернаторов. Предполагается, что с 2020 года новые показатели будут применяться при оценке эффективности деятельности по повышению уровня социально-экономического развития, а с 2021-го — при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического потенциала регионов.

В октябре 2017 года стало известно о том, что Минэконоразвития доработало законопроект о государственном и муниципальном контроле и надзоре. Один из ключевых блоков законопроекта — оценка эффективности контроля и надзора. Предлагается установить внутри- и межведомственные KPI, порядок создания этих нормативов утверждает президент. Минэкономразвития предлагало считать показатели эффективности, например, по числу граждан, погибших или пострадавших в результате явлений, которые должны устранить надзорные органы, а также по материальному ущербу, причиненному гражданам, компаниям и государству, ущербу конкуренции, финансовой стабильности, обеспечению обороны. Чтобы добиться выполнения KPI, ведомства должны будут разрабатывать совместные программы, обмениваться внутренней информацией, повышать квалификацию сотрудников, следует из законопроекта по контролю и надзору.

Власти Москвы в 2013 году сообщали о разработке критериев оценки работы глав управ. В числе критериев назывались благоустройство района, состояние торговли, уровень управления жилищным фондом, строительство, взаимодействие с населением и органами местного самоуправления.

«Дорожная карта» по выполнению задач

KPI — это своего рода «дорожная карта» по выполнению задач, конкретные пункты, по которым можно судить, насколько успешно идет их реализация, поясняют два близких к Кремлю источника РБК. В настоящее время критерии для KPI разрабатываются, этим занимаются начальники четырех управлений внутриполитического блока, рассказывает один из собеседников РБК.

Главный вопрос в том, кто будет оценивать выполнение KPI и какие выводы могут последовать в случае невыполнения задач, говорит политолог Константин Калачев: «Важно, что будет на выходе: идет ли речь только о повышении эффективности работы, повышении качества госуправления, или же речь идет еще об инструменте избавления от каких-то сотрудников.

Перенос бизнес-практик на госслужбу, по словам Калачева, представляется проблематичным, поскольку целеполагание и постановка задач в бизнесе и на госслужбе разные.

С другой стороны, по его мнению, постановку задач «можно только приветствовать»: «Значит, есть понимание, что количество вызовов и угроз будет расти, становится понятным [сотрудникам внутриполитического блока], какова стратегия развития. Возможно, на решение [ввести KPI] повлияли сентябрьские выборы в регионах». Однако, по его словам, повышение качества госуправления требует расширения полномочий сотрудников и ненаказуемости инициативы.

Нет никаких проблем в использовании современных HR-практик и систем развития профессиональных компетенций на госслужбе, считает глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. «Разговоры об этом ведутся уже давно, — напоминает он. — Это и частно-государственное партнерство, и проектный подход, и привлечение по контракту не госслужащих». В случае с внедрением KPI во внутриполитическом блоке «было бы разумно сочетать проектный подход с организацией текущего политического процесса, при этом нужно исходить из тех задач, которые изначально стоят как перед администрацией президента в целом, так и перед внутриполитическим блоком», добавляет эксперт.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Сергей Кириенко
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