Абхазская оппозиция встала перед выборами

Власти частично признанной кавказской республики заявили о попытках госпереворота

В преддверии выборов в Абхазии президент Рауль Хаджимба обвинил оппозицию в попытке захватить власть, сторонники его противника Аслана Бжании начали бессрочный митинг. Москва поддерживать пока никого не собирается

Рауль Хаджимба (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

«Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями», — заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Текст его обращения был опубликован на сайте главы государства 21 мая. По его словам, оппозиция под «внешне благовидным предлогом» заботы о здоровье депутата Аслана Бжании намеревается способствовать досрочной отставке главы государства.

Президент заверил, что власти принимают необходимые меры для сохранения стабильности, и призвал граждан не поддаваться на провокации.

Накануне оппозиция начала бессрочный митинг у здания парламента, в котором, по данным властей, участвовали более 300 человек, а также перекрыла участки главной автотрассы, ведущей из Сухума к границам с Россией и Грузией. В течение дня один из участков был разблокирован.

Как здоровье депутата спровоцировало кризис

Главным требованием оппозиционеров является перенос президентских выборов с 21 июля на осень. Сделать это нужно, для того чтобы один из лидеров оппозиции и фаворитов выборов Аслан Бжания мог принять в них участие. Два близких к руководству Абхазии собеседника, знакомых с проведенным в феврале замером электоральных предпочтений в республике, рассказали РБК, что он выявил низкую популярность действующего президента. Опрос проводили российская неправительственная организация и Общественная палата Абхазии, в нем приняли участие 2,5 тыс. человек во всех районах республики. «На вопрос, за кого вы планируете голосовать на выборах президента в 2019 году, 3,91% назвали Хаджимбу, 18,84% — Бжанию, 18,84% — против всех», — рассказали источники РБК.

Возможность участия политика в выборах поставила под вопрос его болезнь. 18 апреля Бжания и два его охранника были помещены в одну из московских больниц. У властей Абхазии точных данных о состоянии его здоровья нет, сообщал Минздрав республики. В начале мая Министерство здравоохранения со ссылкой на российских коллег сообщало, что состояние здоровья Бжании ухудшилось вследствие вирусной пневмонии.

Однако сторонники депутата со ссылкой на результаты исследования в одной из лабораторий Мюнхена утверждают, что он был отравлен. В понедельник парламент Абхазии рассматривал предложение перенести выборы, но большинство выступили против. После отказа депутатов началась бессрочная акция протеста.

Чем может закончиться противостояние

Рауль Хаджимба и Аслан Бжания — давние соперники. В 2014 году оба принимали участие в президентских выборах: Хаджимба набрал 50,5% голосов и победил, Бжания занял второе место с 35,9%. Оппозиционера поддерживают те, кого Хаджимба отправил в отставку, став президентом, а также сторонники предыдущего президента страны Александра Анкваба, рассказал РБК редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. Анкваб сам баллотироваться не может (ему 66 лет, а участвовать в выборах может кандидат не старше 65), до отравления Бжании считалось, что экс-президент может выставить своего кандидата, но болезнь спутала все карты. Пока, по мнению эксперта, прогнозировать исход противостояния сложно, его развитие зависит от дальнейшего поведения оппозиции и реакции президента.

Говорить о повторении сценария 2014 года пока не приходится, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. Пять лет назад Рауль Хаджимба стал одним из лидеров протестов против президента Анкваба. Протесты, как и в этот раз, начались в мае. Через неделю после их начала президент ушел в отставку, а Хаджимба победил на досрочных выборах. Сейчас Хаджимба может пойти на переговоры с представителями оппозиции, допустил Скаков. По мнению эксперта, запроса на революцию в абхазском обществе сейчас нет, хотя недовольство присутствует. За пять лет работы нынешнего президента сократился объем российской помощи республике, а решения властей об их расходовании не всегда были продуманными, как, например, строительство бассейна в городе Тварчели.

Опросы общественного мнения в Абхазии — неточный инструмент, обратил внимание Хашиг. Однако, по его мнению, уровень протестного голосования будет высок: сейчас большинство не знают, за кого голосовать, в обществе большое недоверие ко всем представителям элиты, нынешней и прошлой. По мнению Хашига, Хаджимба стал заложником сложившейся в Абхазии политики отказа от реформ в пользу сохранения власти. За пять лет его правления, напомнил эксперт, в республике политические кризисы случались регулярно, но президенту удавалось сохранить власть.

В 2016 году Хаджимба в ответ на массовые протесты, в которых также принимал участие Бжания, согласился провести референдум о досрочных выборах. Референдум был признан несостоявшимся, так как в нем приняло участие менее 1% избирателей.

Какова роль России в урегулировании кризиса

Россия, по наблюдениям экспертов, не вмешивается в противостояние, в том числе потому, что кто бы не вышел из него победителем, пророссийский курс Абхазии сохранится.

С прошлой осени Хаджимба с помощником президента России Владиславом Сурковым, курирующим отношения с частично признанными республиками, не общается, рассказал РБК близкий к Кремлю источник. По его словам, в сентябре Сурков должен был приехать в республику, но отменил визит из-за ухудшения личных отношений. «Связано это тем, что Хаджимба не смог реализовать все данные российской стороне обещания, в частности о принятии закона о недвижимости для иностранных граждан, преодолении раскола с грузинской церковью, охране границы и так далее, — рассказал источник. — Он не нашел решения этих проблемам, хотя обещал». По словам собеседника РБК, в последнее время влияние Суркова на политические процессы в Абхазии снизилось, а ФСБ, напротив, увеличилось. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Абхазии с просьбой прокомментировать эту информацию.