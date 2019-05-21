Престолонаследники

YouScan проанализировала влияние на соцсети самого популярного сериала HBO

С начала года об «Игре престолов» в соцсетях написали почти 6 млн сообщений, а количество «лайков» превысило 234 млн. В среднем один вовлеченный пользователь посвятил сериалу два поста. HBO показал его последний эпизод

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

С 1 января по 19 мая включительно (по московскому времени) об «Игре престолов» в социальных сетях было 5,957 млн упоминаний сериала, следует из исследования мониторинговой системы YouScan (есть в распоряжении РБК). Всего в мире было 3,038 млн пользователей, пишущих о сериале. Общее количество «лайков», «шеров» и репостов за отчетный период превысило 234,981 млн.

Рано утром в понедельник по московскому времени HBO показал последний эпизод восьмого сезона «Игры престолов». Премьера сериала состоялась девять лет назад — 17 апреля 2011 года.

Как считали Мониторинг и аналитика проводились в мировых социальных сетях, блогах, форумах, сайтах с отзывами, онлайн-СМИ и мессенджерах. Рассматриваемые языки сообщений — на основе кириллицы и латыни. Для выявления пользовательского и рекламного контента были использованы специальные функции YouScan «Автокатегории». Сбор данных проводился по тексту и по изображениям. Искусственный интеллект YouScan распознал логотипы брендов и ситуации потребления (пол, возраст, профессия, действия запечатленных персонажей, цвета, типы фото, экспозиция, погода и пр. — около 1 тыс. алгоритмов).

Какой след сериал оставил в социальных сетях — в обзоре РБК.

Сериал обсуждают мужчины в Twitter

При анализе сообщений, которые позволяли установить пол автора, аналитики выявили, что более активны (51,9% постов) при обсуждении были мужчины. Основной площадкой коммуникации стал Twitter (53% сообщений, что обусловлено популярностью этой соцсети у англоязычной аудитории). Далее идут российская «ВКонтакте» (15%) и Facebook (12%). По географии сообщений лидером стала Россия — более 904 тыс. сообщений, США — более 798 тыс., Бразилия — 322,49 тыс., Великобритания — 188,47 тыс. и Украина — 165,443 тыс.

Сюжетом возмущались нечасто

Финальный сезон разочаровал многих фанатов и критиков: петицию с требованием переснять сезон в 12:00 понедельника, 20 мая, подписали уже более 1,17 млн человек. Но в социальных сетях пользователи упоминали «Игру престолов» в основном (79,3%) в нейтральном контексте. Резкого негатива было 12,1%, позитива — 8,6%. Аналитики зафиксировали только два случая резко негативного контекста применительно к сериалу. Первый был связан с Джоном Сноу (так зовут главного героя сериала). Но, как оказалось, критика была связана не с персонажем, а с его полным тезкой — ведущим британского телеканала Channel 4 News — за расистское высказывание в контексте Brexit. Второй случай негатива, после которого и появилась петиция, — излишняя жестокость одной из главных героинь саги в предпоследнем эпизоде финального сезона.

Бренды продвигались пользовательским контентом

Заработать максимум на финале «Игры престолов» попытались многие бренды — как за счет собственной активности, так и за счет случайной. Мониторинг выявил топ брендов по количеству упоминаний и по вовлечению. Так, лидером по количеству упоминаний и вовлечению (17,873 тыс. упоминаний и 914,9 тыс. пользовательских активаций, например «шеры» и «лайки») стала американская кофейня Starbucks, хотя и компания, и HBO до сих пор настаивают, что это была случайная акция: брендированный стакан с кофе попал в кадр четвертой серии. По оценкам маркетинговых экспертов, эффект от этого кадра для компании составил $2,3 млрд.

На втором месте — Adidas (9,426 тыс. сообщений и 635,919 тыс. активаций). В отличие от Starbucks сотрудничество с «Игрой престолов» у бренда было официальным. В рамках сотрудничества была выпущена лимитированная коллекция кроссовок с цветами «великих домов» сериала. Конкурент Nike специальных проектов под продвижение не делал, но тоже получил большое число упоминаний от фанатов бренда и сериала (3,264 тыс. и 113,6 тыс. соответственно). Поводом, как отмечают аналитики, стал кадр с баскетбольного матча в Техасе, на который попали актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен, и болельщик в майке с логотипом Nike. На основе этого кадра в Сети появилось много пользовательских вариантов фотографии — только благодаря органическому распространению этой фотографии Nike с 11 по 12 мая собрала 2,913 упоминаний и 79,362 вовлечения в социальных медиа, подсчитали аналитики.

Пользовательский контент стал основным трендом «Игры престолов». Например, компания Apple не участвовала в официальных промокомпаниях сериала, «это за нее сделали пользователи», отмечают аналитики. За счет селфи с зеркалами и фото ноутбуков логотип Apple разлетелся по Сети и занял место в топе самых упоминаемых брендов в контексте «Игры престолов».