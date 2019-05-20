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Храм завис между бюллетенем и анкетой
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Газета
Храм завис между бюллетенем и анкетой
Газета № 067 (3022) (2005)
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Храм завис между бюллетенем и анкетой
Власти Екатеринбурга выбирают форму опроса о строительстве Екатерининского собора
Власти Екатеринбурга готовят опрос или референдум о строительстве храма в сквере в центре города и договариваются о его деталях с протестующими. Остановит ли это конфликт, разбирался РБК
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как власти решают проблему

В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан. О необходимости сделать это накануне заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о конфликте в Екатеринбурге. Теперь власти и участники конфликта решают, что это будет за опрос, кто, как и когда его проведет.

Сначала мэрия отказалась от идеи провести опрос в форме референдума. «Если референдум, то ситуация будет подвешена на год, это затратный и большой процесс, — говорил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. — Сейчас усилия надо направить на то, чтобы опрос был легитимен».

Подготовка к опросу уже началась, рассказывала в пятницу РБК пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Сроки проведения и формулировки вопросов должны будут обсуждаться с экспертами и противниками строительства. Но после встречи Высокинского в субботу, 18 мая, с представителями протестующих ситуация изменилась. «Договоренность о встрече была достигнута, когда мэр ночью вышел в сквер к людям, — рассказала РБК его пресс-секретарь. — К нему подошел один из активистов, Александр Иванов, с ним и договорились».

В ходе встречи, на которой присутствовали около 70 жителей города, подавляющее большинство собравшихся поддержали проведение референдума, а не опроса. В результате мэр пообещал обратиться к гордуме с предложением провести референдум.

Одновременно власти Свердловской области сообщили, что в начале следующей недели будет опубликован перечень возможных альтернативных мест для строительства храма.

Кто будет формулировать вопросы и опрашивать горожан

ВЦИОМ сообщил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос. Об этом в пятницу, 17 мая, заявил приехавший в Екатеринбург глава центра Валерий Федоров.

По уставу Екатеринбурга решение о проведении опроса или референдума принимает гордума, рассказал городской депутат Константин Киселев. «Дума будет определять формулировки опроса, форму подписного листа, выборку, кого и где опрашивать, каким образом будут формироваться волонтеры для опроса, как будет осуществляться контроль за голосованием», — пояснил он. Контролировать процесс будет екатеринбургский избирком. Депутат выразил сомнение, что дума успеет принять все нужные решения до начала каникул в июне: «Это дело не одного месяца, а у нас осталось три или четыре заседания».

Убедит ли опрос участников конфликта

Опрос на острую тему для городских властей предпочтительнее референдума, считают опрошенные РБК эксперты. Его результаты носят рекомендательный, а не юридически обязывающий характер — он считается состоявшимся при любой «явке», а не 50%, напомнил политолог Александр Пожалов. Опрос можно провести в короткие сроки, не сопровождая длительной агитационной кампанией, как при референдуме, а власть явно хочет как можно скорее закрыть проблему, не растягивая конфликт на месяцы. Кроме того, при опросе граждан нет обязательных требований к общедоступности наблюдения, гарантиям избирательных прав, участковым комиссиям и так далее, как на выборах и референдумах.

Еще один плюс опроса — в возможности опрашивать жителей нескольких городских районов, а не всего Екатеринбурга. Заместитель директора Левада-центра Денис Волков напомнил, что опрос в отличие от референдума «можно провести тихо, никого не мобилизуя, никого не возбуждая». Он также позволяет «выбрать удобного подрядчика, который не будет озабочен технологией опроса и даст нужный результат, а итоги опроса ни к чему не обязывают», сказал социолог РБК.

Протестующие могут не признать результаты опроса в случае непрозрачной процедуры контроля, поэтому выступают за референдум. По мнению местного журналиста Рината Низамова, если опрос будет проводить госкомпания ВЦИОМ, это подорвет доверие участников протеста к его результатам.

Перенесут ли место строительства в результате опроса

Директор Фонда Святой Екатерины — будущего застройщика храма — Александр Андреев сообщил РБК, что положительно относится к решению властей провести опрос. «Мэрия выполняет поручение президента. И мы вообще положительно относимся к любому диалогу», — заявил он.

Однако на вопрос, готов ли фонд отменить строительство храма, если опрос покажет, что большинство респондентов выступают за сохранение сквера, Андреев ответил: «Место под строительство храма Святой Екатерины переносилось уже трижды. Хотелось бы сначала понять, кто даст гарантии, что следующее место будет окончательным. При условии, что с площадкой у Театра драмы прошли все установленные законом процедуры». Директор фонда добавил, что пока обсуждать перенос места для храма преждевременно.

Почему защищают сквер

Конфликт вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге начался 13 мая. Место строительства обнесли забором.

Участники протестов выступают против вырубки деревьев и уничтожения одного из немногочисленных мест для прогулок в городе. Активисты не покидают парк уже пять дней, за это время произошли стычки протестующих с бойцами ОМОНа, а также Академии единоборств РМК. Всего за время протестов были задержаны не менее 90 человек.

Возведение храма Святой Екатерины приурочено к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Место для строительства было выбрано в феврале 2019-го. Издание The Bell сообщало, что храм проектировался как часть многофункционального комплекса. По его данным, в МФЦ River House должны входить жилье, офисы, фитнес-центр и подземный паркинг. Строительством занимается ООО «Храм Святой Екатерины», оно получило разрешение на работы в апреле. Спонсоры строительства — Русская медная компания Игоря Алтушкина и Уральская горно-металлургическая компания Андрея Козицына.

Автор: Евгения Кузнецова.
При участии: Любовь Порываева.
Теги: Екатеринбург , Храм , ВЦИОМ
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