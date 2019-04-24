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Bed Bath & Beyond $20 (+18,84%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Производство летательных аппаратов в России упало на 42% в первом квартале к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Это крупнейшее снижение среди основных компонентов промышленного производства в январе–марте
Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

Производство по виду экономической деятельности «Летательные аппараты, включая космические, и соответствующее оборудование» в первом квартале 2019 года упало на 42,3% по сравнению с тем же периодом 2018-го, сообщил Росстат.

Это крупнейшее падение среди всех компонентов промышленного производства, не считая агломерации угля, антрацита и бурого угля / производства термоуглей, которая упала на 82%.

Стоимостные показатели по данной статье ОКВЭД (динамика индексов производства) включают производство как гражданской, так и военной техники. Однако данные о количестве производимой продукции в натуральном выражении, которые Росстат тоже публикует, раскрывают только выпуск гражданских видов продукции, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

В прошлом году, как сообщал РБК ранее, выпуск летательных аппаратов, включая космические, упал на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет. Вице-премьер по оборонному комплексу Юрий Борисов позднее уточнял, что производство авиационной техники (как гражданской, так и военной) в 2018-м снизилось на 12,7%, а в ракетно-космической промышленности — на 4,1%.

По словам Борисова, спад в авиационной и ракетно-космической промышленности произошел из-за снижения госзаказа продукции военного назначения.

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет. В том числе в первом квартале позапрошлого года были собраны семь вертолетов и пять самолетов.

По данным за 2010 год, на производство «прочих транспортных средств», куда входят не только самолеты, вертолеты и космические аппараты, но и железнодорожные локомотивы и вагоны, приходилось 5,3% в общем объеме промышленного производства.

Аналитики ранее говорили РБК, что спад производства объясняется прохождением пика гособоронзаказа, а в области гражданской авиации существенных изменений не произошло. Борисов рассказывал в интервью РБК, что в ближайшие годы объемы гособоронзаказа будут снижаться. Министр обороны Сергей Шойгу в январе говорил, что на реализацию гособоронзаказа в части оснащения российской армии в 2019 году планируется направить 1,44 трлн руб.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: российские самолеты, вертолет, баллистические ракеты, Росстат, гособоронзаказ
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