Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Производство летательных аппаратов в России упало на 42% в первом квартале к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Это крупнейшее снижение среди основных компонентов промышленного производства в январе–марте

Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС

Производство по виду экономической деятельности «Летательные аппараты, включая космические, и соответствующее оборудование» в первом квартале 2019 года упало на 42,3% по сравнению с тем же периодом 2018-го, сообщил Росстат.

Это крупнейшее падение среди всех компонентов промышленного производства, не считая агломерации угля, антрацита и бурого угля / производства термоуглей, которая упала на 82%.

Стоимостные показатели по данной статье ОКВЭД (динамика индексов производства) включают производство как гражданской, так и военной техники. Однако данные о количестве производимой продукции в натуральном выражении, которые Росстат тоже публикует, раскрывают только выпуск гражданских видов продукции, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

В прошлом году, как сообщал РБК ранее, выпуск летательных аппаратов, включая космические, упал на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет. Вице-премьер по оборонному комплексу Юрий Борисов позднее уточнял, что производство авиационной техники (как гражданской, так и военной) в 2018-м снизилось на 12,7%, а в ракетно-космической промышленности — на 4,1%.