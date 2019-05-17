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Украинский парламент услышит голос «Океана»
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Газета
Украинский парламент услышит голос «Океана»
Газета № 066 (3021) (1705) Политика,
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Украинский парламент услышит голос «Океана»
Музыкант Святослав Вакарчук начал выборную кампанию
Святослав Вакарчук решил пойти в политику — он будет участвовать в парламентских выборах на Украине и попытается провести в Раду свою партию «Голос». Пока ее рейтинг существенно ниже, чем личный рейтинг музыканта

Насколько неожиданно желание Вакарчука пойти в политику

Лидер группы «Океан Эльзы» 44-летний Святослав Вакарчук 16 мая объявил о планах участвовать в выборах в Верховную раду. Трансляцию его выступления на площадке возле Национального музея истории Украины вел в YouTube телеканал «Прямой». Вакарчук также объявил, что он создает политическую партию, которая получила название «Голос».

Накануне Вакарчук позвал граждан Украины прийти к музею, «чтобы услышать новый голос». О том, что музыкант формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду, еще в начале мая написали несколько украинских СМИ, в том числе издание «Новое время».

На протяжении прошлого года украинские СМИ допускали, что популярный музыкант может выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах. С середины 2017 года Вакарчук регулярно фигурировал в исследованиях электоральных настроений граждан Украины как несистемный политик. Его рейтинг социологические службы начали измерять раньше рейтинга Владимира Зеленского, который объявил об участии в кампании 31 декабря прошлого года и в итоге победил. В конце 2017 года рейтинг Вакарчука составлял 14,3% — он входил в тройку лидеров. В президентской гонке Вакарчук решил не участвовать, о чем объявил 28 января. К этому моменту за него готовы были проголосовать около 3% украинцев.

Это не первый приход солиста поп-группы «Океан Эльзы» в политику. Он участвовал в парламентских выборах 2007 года и был избран депутатом от блока Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона». В парламенте Вакарчук проработал только год, после чего сдал мандат.

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Политика

С какой программой партия Вакарчука пойдет на выборы

«Я поведу партию «Голос» на парламентские выборы, потому что Верховная рада Украины — это место, где сейчас принимаются наиважнейшие решения. Сегодня, к сожалению, Верховная рада превратилась в токсичное болото», — объяснил музыкант свою цель.

Сейчас украинский парламент «приватизирован» олигархами, которые диктуют депутатам свои решения, уверен певец. Стране нужна новая политика, продолжил Вакарчук: «Старая политика — это слепая вера в президента, в нового президента, мы через это проходили в 2004 и 2014 годах, и мы заплатили высокую цену». Президента Украины Вакарчук пообещал контролировать: «Если президент изменит своим избирателям, мы заставим его отвечать перед избирателями. Нам не нужны бутафорские, фейковые изменения».

Как считает Вакарчук, Украина должна вступить в Европейский союз и НАТО. Россия, добавил он, не должна вмешиваться во внутренние дела республики. В июне прошлого года музыкант, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, призвал бороться против режима президента Петра Порошенко и стать «охотниками на нечестность и коррупцию».

Вакарчук также представил часть своей команды, с которой пойдет на выборы. В нее вошли бывший замминистра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и театральный режиссер, участник боев в донецком аэропорту, бывший замруководителя запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин.

Партия Вакарчука сейчас проходит регистрацию в украинском Министерстве юстиции. Ей нужно будет провести учредительный съезд и собрать 10 тыс. подписей граждан в свою поддержку. На регистрацию может потребоваться до 30 дней. Таким образом, «Голос» может успеть принять участие в выборах.

Каковы шансы новой партии пройти в Раду

Выборы в парламент Украины должны пройти осенью этого года, однако не исключено, что после инаугурации Владимир Зеленский распустит Раду и тогда выборы пройдут досрочно. «Согласно последним опросам, у самого Вакарчука позитивный рейтинг доверия. Другое дело — насколько будет пользоваться поддержкой созданная им партия», — отметила в разговоре с РБК директор украинского фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Позитивно к Вакарчуку относится 31% граждан Украины, следует из опубликованного 16 мая опроса трех служб (центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг»). Он уступает Зеленскому (61%) и экс-министру обороны Анатолию Гриценко (33,5%).

Высокий личный рейтинг — это вызов для Вакарчука как для политика, его команде нужно трансформировать симпатию к нему в поддержку политической силы, указывает украинский политолог Владимир Фесенко. Пока за незарегистрированную партию Вакарчука готовы голосовать только 0,9% избирателей, показал тот же опрос трех служб, а лидирует партия Зеленского «Слуга народа» с 39,9%. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За Життя» (10,9%). За «Блок Петра Порошенко» готовы отдать голоса 10,4%, 9,1% — за «Батькивщину» Юлии Тимошенко. Для прохождения в парламент необходимо набрать более 5% голосов.

Электорат Вакарчука и его «Голоса» — это те, кто поддерживает европейскую интеграцию, и сторонники Майдана 2014 года, которые критично относятся к России, полагает Фесенко. По его мнению, партию будут поддерживать украиноязычные жители западных областей и крупных городов. В случае прохождения «Голоса» в парламент эксперт не исключает, что та будет поддерживать президента, хотя в ходе кампании Вакарчук давал понять, что ему не все нравится в Зеленском. В одном из своих роликов музыкант призывал голосовать «не по приколу». Так же призывал избирателя поступать и Петр Порошенко.

Авторы: Александр Атасунцев, Елизавета Антонова.
При участии: Наталья Демченко.
Теги: «Океан Эльзы» , парламентские выборы , Святослав Вакарчук , Украина
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