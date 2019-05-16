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США закладываются на будущее вмешательство
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Газета
США закладываются на будущее вмешательство
Газета № 065 (3020) (1605) Экономика,
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США закладываются на будущее вмешательство
В американском конгрессе подготовили новый проект антироссийских санкций
В палате представителей конгресса США представили новый проект санкций против России за вмешательство в американские выборы. Новая версия, по сути, объединяет и дополняет предложенные ранее законопроекты DASKA и DETER
Фото: Andrew Harnik / AP

Комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса опубликовал для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта о новых санкциях против России. Документ (.pdf) представлен к комитетскому слушанию 15 мая на тему санкций, которое было изначально запланировано на февраль, но перенесено по неизвестным причинам.

Представленный комитетом черновик, по сути, объединяет законопроекты DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») и DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»), внесенные группами американских сенаторов соответственно в феврале и апреле. Судя по всему, это альтернатива, исходящая от палаты представителей, которая охватывает большинство предыдущих сенатских инициатив в области антироссийских санкций.

Данный черновик формально не внесен в палату в качестве законопроекта, его цель — «собрать идеи и услышать от экспертов, как лучше реализовывать санкции», уточняет Bloomberg со ссылкой на источник в профильном комитете конгресса.

Предлагаемые санкции делятся на две группы:

  • те, что обязательно будут введены в случае принятия законопроекта в ответ на, как считают законодатели, уже доказанные факты вмешательства России в американские выборы 2016 и 2018 годов;
  • те, что могут быть введены в дальнейшем, если Россия вмешается в будущие выборы в США.

Санкции против госдолга и зарубежных энергетических проектов

В ответ на вмешательство в выборы предлагается следующий набор санкций:

  • запрет для американских инвесторов на покупку нового суверенного долга России, выпущенного через три месяца после вступления закона в силу;
  • включение в санкционный список SDN любого российского финансового института, причастного к финансированию вмешательства в выборы 2016 или 2018 года;
  • включение в список SDN любого российского лица, оказавшего поддержку вмешательству в выборы;
  • включение в список SDN любого «энергетического проекта», находящегося за пределами Российской Федерации, в который российская госкомпания вложит не менее $5 млн через три месяца после вступления закона в силу.

Последний пункт мог бы быть направлен против строительства газопровода «Северный поток-2», но этот проект должен быть завершен до конца 2019 года. Кроме того, конгрессмены специально планируют предписать Минфину США вывести из-под санкций проекты, в которые российское государство на момент вступления закона в силу уже инвестировало средства.

  • Кроме того, предлагается обязать американских инвесторов раскрыть любые доли, которые они могут иметь в капиталах следующих банков: ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Возможные будущие санкции: РФПИ и «Ростех»

Будущие санкции за потенциальное вмешательство в американские выборы начиная с 2020 года включают:

  • запрет для американских граждан и компаний инвестировать в российский энергетический сектор и российские энергетические госкомпании;
  • санкции против одного или нескольких финансовых институтов из списка: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк;
  • санкции в виде вхождения в список SDN любых оборонных предприятий, принадлежащих Российской Федерации, «включая «Ростех» (в настоящее время «Ростех» находится под секторальными санкциями, американцам запрещено давать ему в долг более чем на 30 дней).

Рассекретить «Кремлевский доклад»

Отдельным пунктом в черновике законопроекта идет предписание Минфину США опубликовать названия «любых структур» (но не физических лиц), включенных в секретное приложение к «Кремлевскому докладу» — специальному отчету американского Минфина, подготовленному в январе 2018 года. В нем анализировались российские олигархи и компании с госучастием не менее 25%. Однако по ходатайству директора Национальной разведки некоторые имена могут остаться засекреченными, если этого требуют соображения национальной безопасности или защиты разведывательной работы.

Есть в документе и пункт, навеянный историей с исключением из санкционного списка компаний En+ и Rusal, которые изначально попали под санкции за подконтрольность Олегу Дерипаске. Теперь конгрессмены предлагают прописать, что исключение какой-либо компании из-под санкций возможно только в том случае, если подсанкционный бизнесмен и его ближайшие родственники (включая бывшую супругу) снизят совокупную долю в ней менее чем до 25%. Если бы такое положение действовало сейчас, En+ нельзя было бы исключить из санкционного списка при фактически сложившихся параметрах соглашения с Минфином США (Дерипаска, его дети и бывшая жена формально сохранили за собой более 50% En+).

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: американские санкции , конгресс США , законопроект , РФПИ , «Ростех» , ВЭБ , Сбербанк
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