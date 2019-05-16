95 миллиардов пришли с молотка

Почему размещение госбумаг бьет рекорд за рекордом

Минфин установил новый рекорд по продаже госдолга и перевыполнил план по размещению ОФЗ за квартал. Одна из причин — интерес к рублевым бумагам иностранцев. Но санкции и торговые войны в любой момент могут закрыть окно для займов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин 15 мая установил абсолютный рекорд по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе. Продав пятилетние госбумаги выпуска 26227 с погашением в июле 2024 года на 94,74 млрд руб., ведомство превысило предыдущее достижение месячной давности более чем на 10%.

ОФЗ были проданы по цене 98,02% от номинала с доходностью 8,03%, следует из сообщения ведомства. Спрос превысил предложение почти в два раза, достигнув 183,6 млрд руб. Размещение прошло без премии.

Предыдущий рекорд разового размещения ОФЗ на одном аукционе был поставлен месяц назад: 10 апреля инвесторы выкупили выпуск десятилетних облигаций на 86,7 млрд руб. В тот же день был поставлен рекорд по дневному размещению: на двух аукционах Минфин реализовал облигации на 137 млрд руб.

15 мая два других запланированных аукциона были менее успешными: пятнадцатилетние ОФЗ 26225 инвесторы приобрели на 38,3 млрд руб. при спросе на 51,5 млрд руб. (по цене 91,46% с доходностью 8,42% годовых), а инфляционных гособлигаций — на 1,66 млрд руб. при объеме предложения 5,3 млрд руб.

С их учетом Минфин к середине мая перевыполнил план по заимствованиям на второй квартал (600 млрд руб.), разместив рублевые облигации на 637,9 млрд руб. При подготовке плана министерство исходило из умеренно консервативных оценок ожидаемого спроса на ОФЗ, однако благоприятная рыночная конъюнктура и новый формат проведения аукционов по размещению ОФЗ без ограничения объема предлагаемых облигаций позволили разместить запланированный объем ускоренными темпами, прокомментировали в пресс-службе Минфина досрочное исполнение плана.

Продажи гособлигаций в цифрах Всего согласно заложенным в федеральном бюджете показателям в 2019 году государство планирует привлечь на внутреннем рынке 2,4 трлн руб.

На первый квартал было запланировано 450 млрд руб. — в итоге было размещено ОФЗ на 514 млрд руб.

План на второй квартал достигал 600 млрд руб., но уже к середине срока он оказался выполнен.

Таким образом, к настоящему времени Минфин выбрал уже около половины годового плана размещения ОФЗ.

2018 год на фоне санкционных угроз оказался неудачным для размещений: план был выполнен лишь на 60% — на 1 трлн руб. вместо 1,66 трлн руб.

Откуда спрос

Минфин ставит рекорды по размещению ОФЗ на фоне увеличения вложений иностранных инвесторов в рублевые гособлигации. Только за апрель доля нерезидентов на рынке ОФЗ возросла с 26,2 до 27,1%, сообщил 15 мая Банк России. То есть иностранцы, зарабатывающие на разнице ставок в западных экономиках и в России, скупали гособлигации России более быстрыми темпами, нежели росла масса госдолга. По данным ЦБ, с 1 января по 1 мая 2019 года нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 455 млрд руб.

Высокий объем размещений ОФЗ действительно во многом определяется высоким спросом со стороны иностранных инвесторов, подтвердил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «В целом российский рынок сдержанно отреагировал на панические настроения на мировых финансовых рынках в начале этой недели, — отметил он. — Такая устойчивость формируется за счет сильнейшей среди развивающихся рынков фундаментальной базы экономики, нефтяной поддержки и отсутствия реализации санкционных действий».

В эти дни конгрессмены в Вашингтоне обсуждают очередной законопроект о санкциях против России, который включает в себя ограничения на покупку новых ОФЗ. Если санкции вступят в силу, спрос на российский госдолг резко упадет, уверен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его оценкам, и сейчас основными покупателями ОФЗ выступают иностранные лица, которые сами находятся под угрозой санкций США, рассматривая рубль и рублевые бумаги как защитный актив.

Подтверждается это тем, что основная торговая активность сейчас сосредоточена на первичном рынке ОФЗ, тогда как на вторичный рынок рекордные размещения почти не влияют: инвесторы покупают бумаги у Минфина и «забывают» о них. «Спрос на госдолг будет большим, пока либо США не введут санкции, либо у этих инвесторов не кончатся отведенные под это деньги», — резюмировал Порывай.

Еще одна причина высокого спроса на госдолг на аукционах текущей недели — погашение в среду одного из выпусков гособлигаций (ОФЗ 26216) на 250 млрд руб., отметил он. Необходимость в высоколиквидных активах вынудила инвесторов из числа крупных банков скупать новые ОФЗ.

Как долго продлится успех

Несмотря на перевыполнение плана, Минфин продолжит размещение ОФЗ во втором квартале 2019 года без формального пересмотра ранее заявленного объема размещения государственных облигаций, рассказали РБК в пресс-службе министерства. При размещениях оно будет исходить «из складывающейся рыночной конъюнктуры, спроса инвесторов и недопущения избыточного давления на кривую доходности государственных ценных бумаг». До конца квартала запланировано еще пять аукционных дней.

Для Минфина основной показатель — это годовой план, и пока он далек от завершения, нужды вносить какие-либо правки на уровне федерального бюджета нет, объяснил Порывай. «С текущими темпами размещения годовой план может быть выполнен к концу третьего квартала. Вот тогда уже будет смысл что-то корректировать. Вполне возможно, что к тому моменту текущий всплеск интереса [инвесторов] уже закончится», — добавил он.

Пока «окно» для масштабных заимствований открыто, Минфин продолжит максимизировать размещение ОФЗ, предположил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Но тревожность на финансовых рынках из-за замедления мировой экономики и «торговых войн» между США и Китаем может не позволить правительству продолжить столь успешные размещения, заключил эксперт.