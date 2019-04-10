Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга

Минфин за один аукционный день разместил ОФЗ на рекордные 137 млрд руб., или 22,8% от запланированного на квартал объема. Минфин спешит занять сейчас — на пике спроса от нерезидентов, опасаясь в дальнейшем ухудшения условий

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин на аукционах 10 апреля разместил рекордный за день объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — ​​137 млрд руб. Новый рекордный уровень превысил предыдущий месячной давности почти в полтора раза (на 48,5%).

Одновременно был установлен рекорд по размещению ОФЗ на одном аукционе: инвесторы выкупили весь предложенный объем десятилетних бумаг в 86,7 млрд руб. под доходность в 8,3% при спросе в 109,5 млрд руб. На втором аукционе Минфин продал краткосрочные ОФЗ на 50,4 млрд руб. (под 8,1%) при спросе в 82,6 млрд руб.

До этого рекорд по размещению ОФЗ за один день Минфин установил 13 марта, разместив госдолг на 91,4 млрд руб. Тогда причинами удачного размещения назывался новый формат аукционов (без указания объема размещения) и рост спроса на российский госдолг со стороны иностранцев, в котором ряд аналитиков разглядели «венесуэльский след». Теперь же новый формат размещений Минфин использовал только на втором аукционе, первый рекордный проходил по стандартной схеме.

Кто и почему обеспечил рекорд

Рекорд установлен в основном за счет размещения десятилетнего выпуска, который можно считать лакмусовой бумажкой спроса нерезидентов на российские активы — именно они могли выкупить существенную часть ОФЗ, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Для нерезидентов активы развивающихся стран привлекательны из-за позиции ФРС США, которая решила не менять ставку до конца года, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.