Срочный договор с Радой

Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины прошло три недели, но его команда все еще не может договориться с Радой о дате инаугурации. РБК проанализировал причины этого и возможные сценарии развития событий

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко / EPA / ТАСС)

Официальное издание Верховной рады опубликовало результаты выборов 3 мая. По закону инаугурация избранного президента должна состояться в течение 30 дней с этого момента, то есть не позднее 2 июня. Но дата Радой до сих пор не назначена. Именно от нее зависит, получит ли избранный президент Владимир Зеленский возможность распустить парламент.

К 15 мая в Верховную раду было внесено восемь проектов постановлений по дате и формату инаугурации Зеленского (один впоследствии был отозван). В частности, предлагалось провести церемонию 16, 17, 19 (два проекта), 20, 26, 28 мая, а также двухдневную инаугурацию — 19 мая и 3 июня. Если инаугурация пройдет до 27 мая, у нового главы государства появится процедурная возможность объявить досрочные выборы в парламент, правящее большинство в котором сейчас у «Блока Петра Порошенко» (БПП) и его союзников из «Народного фронта». В интервью «РБК Украина» 18 апреля Зеленский допустил досрочный роспуск Рады, однако отметил, что «ломать закон» он не будет.

Комитет Рады по регламенту в среду признал все семь постановлений соответствующими Конституции. «На пленарном заседании в четверг депутаты путем рейтингового голосования смогут выбрать постановление, которое наберет наибольшее количество голосов», — объяснил собеседник РБК в аппарате фракции БПП. Документ, получивший первое место на рейтинговом голосовании, вновь выносят на рассмотрение Рады, для окончательного утверждения нужно простое большинство голосов.

Зеленский у себя в Facebook 14 мая обвинил председателя Рады Андрея Парубия во вранье, процитировав сделанное им ранее заявление: «Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации». «Вранье мелких мошенников. Верховная рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз», — подчеркнул Зеленский, предложив украинцам запомнить фамилии депутатов этого созыва, чтобы на следующих парламентских выборах «сделать выводы».

РБК разбирался, в чем причины затянувшейся неопределенности с датой инаугурации, какие возможны варианты развития событий и можно ли говорить о новом политическом кризисе на Украине.

Сценарий 1: инаугурация состоится 17 или 19 мая

Вероятность: низкая

Зеленский в письме Парубию просил провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент опубликовал видеообращение к Верховной раде и призвал депутатов «на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая». «Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать», — заявил Зеленский, обвинив депутатов в том, что они «трясутся за свои мандаты», а действующего президента Петра Порошенко — в проведенных в личных интересах перестановках в высшем командном составе вооруженных сил и в Верховном суде Украины.

Команде Зеленского вряд ли удастся добиться, чтобы инаугурация состоялась 19 мая, уверен украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, Рада затягивает рассмотрение вопроса из-за угрозы досрочных выборов, а если и примет положительное решение до конца недели, то на организацию мероприятия и приглашение иностранных гостей уже не останется времени. В частности, от даты инаугурации зависит состав американской делегации. Об этом в интервью Би-би-си говорил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. «Это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей», — обещал он.

На инаугурации Петра Порошенко 7 июня 2014 года США представлял вице-президент Джо Байден, среди гостей были также президенты Германии и Литвы Йоахим Гаук и Даля Грибаускайте соответственно, Россию представлял посол Михаил Зурабов.

Сценарий 2: инаугурация пройдет с 20 по 26 мая

Вероятность: средняя

У избранного президента очень высокая общественная поддержка, нынешнему составу парламента не выгодно сильно обострять отношения с ним, поэтому может быть найден компромисс, говорят опрошенные РБК эксперты.

Карасев допускает, что Рада проголосует за проведение инаугурации раньше 28 мая, но в обмен на гарантии непроведения досрочных выборов, в которых представленные в нынешнем составе парламента силы не заинтересованы, так как любые выборы гарантируют подавляющее большинство партии избранного президента. Вместо этого команда и сторонники Зеленского среди разных политических сил согласятся с тем, что в Раде будет сформирована новая коалиция в поддержку президента, продолжает эксперт.

Большинству депутатов и команде Зеленского удастся найти компромиссную дату, удобную избранному президенту, согласен украинский политолог Константин Бондаренко: досрочные выборы не в интересах представленных в парламенте партий, поэтому они пойдут на уступки в обмен на отказ от досрочных выборов.

Сценарий 3: инаугурацию назначат после 27 мая

Вероятность: высокая

В команде Зеленского уже не надеются, что депутаты дадут провести церемонию раньше 28 мая. «Думаю, назначат на 28 мая», — говорит собеседник в окружении избранного президента. «Мы готовы к любому решению, но это странно. В Северной Македонии с этим быстрее решили», — добавляет он.

«Судя по хамской манере, в которой Зеленский говорит с депутатами, он может ожидать от депутатов не очень комфортного сюрприза. Создавать ему теплую ванну никто не планирует. Вряд ли ему будут подыгрывать и дарить комфортную дату для роспуска парламента», — говорит собеседник РБК в аппарате фракции БПП.

В БПП, у которого в Раде больше депутатов (135), чем у других политических сил, официально заявляли, что «не отрицают ни одну дату» проведения церемонии. При этом собеседник РБК в аппарате фракции признает, что «единой фракционной позиции среди депутатов БПП нет, к тому же вплоть до 30% депутатов фракции теоретически могли переметнуться на сторону Зеленского», а это делает результаты голосования по дате мероприятия непредсказуемыми.

«Сейчас Рада пытается выиграть тактическую войну с Зеленским. Каждый день команда Зеленского дает месседж, что Рада держится за свои места, блокирует его приход к власти и олицетворяет все зло и коррупцию мира, поэтому ее надо срочно переизбирать. Сейчас парламент понимает, что избежать перевыборов практически невозможно, но надо как-то тактически переиграть его и продемонстрировать, что они не держатся за свои места, при этом максимально забрать у него законные основания для роспуска парламента и сохранить наиболее выгодные для себя позиции на старт досрочных парламентских выборов», — объясняет источник. «На самом деле важно дотянуть до 28 мая, чтобы наиболее красиво выйти из этой ситуации — лишить Зеленского законных оснований на роспуск Рады», — поясняет он.

Назревает новый политический кризис, констатирует соучредитель аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров. «Становится очевидно, что Зеленскому сложно будет сформировать большинство в парламенте. Это значит, что Рада сможет блокировать законодательные инициативы президента, в том числе обещания, данные им избирателям перед выборами», — поясняет он. Зеленский будет списывать все на саботаж парламента, добавляет Бузаров.