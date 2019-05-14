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От Сочи—к Осаке
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Газета
От Сочи—к Осаке
Газета № 063 (3018) (1405) Политика,
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От Сочи—к Осаке
США предложили провести встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Японии
Накануне прилета в Сочи госсекретаря США Майка Помпео стало известно, что Вашингтон предлагает организовать в Японии в июне переговоры российского и американского лидеров. В центре внимания сторон — иранская проблема
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президенты могут встретиться в Осаке

США предложили России организовать летом встречу президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Японии, рассказал РБК источник, близкий к Министерству иностранных дел РФ. Об этом также сообщил источник газеты «Коммерсантъ», близкий к Госдепартаменту США. По словам собеседника РБК, встреча запрошена на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке, который пройдет в конце июня.

Последний раз один на один Путин и Трамп встречались в июле прошлого года в Хельсинки. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в понедельник, 13 мая, допустил, что тема организации новой встречи лидеров может быть поднята в Сочи во время переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИДа Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным 14 мая. «Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность [встречи] открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует», — пояснил «РИА Новости» Рябков.

Вечером в понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что запроса еще не было.

Если в ходе визита госсекретаря стороны смогут нащупать почву для компромиссов, то нельзя исключать проведение встречи Трампа и Путина в Японии, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Этой встречи хотели бы оба лидера, но они хотят, чтобы она прошла продуктивно», — полагает эксперт.

Пока публично возможность встречи Путина и Трампа не обсуждается, констатировал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Отсутствие заявлений о подготовке саммита может быть связано с тем, что в прошлом встречи не раз срывались — американский президент в последний момент отказывался от участия в них, напомнил он РБК. Так, в прошлом году сорвались встречи Путина и Трампа в Париже и на полях саммита G20 в Аргентине. К тому же неясно, каким образом переговоры Трампа и Путина могут преодолеть неблагоприятный фон, сложившийся в российско-американских отношениях, заметил Лукьянов. Напряженность несколько спала после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, однако тема российского влияния на выборы не снята с внутренней повестки в США, обратил внимание аналитик. «Кроме того, прибавилось острых тем — России и США сложно найти консенсус по Ирану и Венесуэле», — сказал Лукьянов РБК.

Помпео отказался от посещения Москвы

Майк Помпео выдержал после назначения более чем годовую паузу перед посещением России (он был утвержден в должности госсекретаря 26 апреля 2018 года). Его предшественник Рекс Тиллерсон побывал в Москве через два месяца после назначения, Джон Керри — через три.

Майк Помпео (Фото: Noufal Ibrahim / EPA / ТАСС)

Еще одна особенность поездки Помпео заключается в том, что он проведет переговоры не в Москве. Прежде планировалось, что госсекретарь сначала прилетит в российскую столицу, чтобы встретиться с сотрудниками американского посольства. Однако, как сообщил источник в Госдепартаменте агентству Reuters, Помпео решил отменить московскую часть программы и в понедельник прилетит в Брюссель, а в Сочи во вторник.

Подготовкой к визиту стала встреча Лаврова и Помпео в финском Рованиеми 6 мая и телефонный разговор Путина с Трампом 3 мая. Министры в Финляндии обсудили ситуацию в Венесуэле, северокорейскую ядерную программу, разоружение.

В Сочи прежде всего будет обсуждаться иранская проблема

Одной из тем переговоров в Сочи станет Иран, сообщает Reuters. До этого Лавров и Помпео обсудят иранскую проблему с партнерами. Ситуация вокруг Ирана станет центральной темой переговоров Помпео с лидерами Евросоюза. Лавров в Сочи встретится с представителем еще одной страны — подписанта Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — министром иностранных дел Китая Ван И.

Ситуация вокруг Ирана в очередной раз накалилась 8 мая — в годовщину выхода США из так называемой иранской ядерной сделки (СВПД подписан Ираном, Китаем, США, Россией, Францией, Великобританией и Германией в 2015 году). Тегеран объявил, что отказывается от соблюдения двух обязательств — о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды. Странам, которые не вышли из сделки, Иран дал 60 дней на то, чтобы в полной мере обеспечить исполнение соглашения. Прежде всего Иран хочет, чтобы европейские страны в полном объеме сохранили экономическое сотрудничество с ним, чему препятствуют США — Вашингтон после выхода из соглашения не только восстановил односторонние санкции против Ирана, но и грозит ввести их за сотрудничество с Тегераном против компаний из других стран. Москва поведение США называет недопустимым.

Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном
Политика

Российские дипломаты также ждут, что Помпео обсудит в России ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения, сообщил «Интерфаксу» Рябков. По его словам, по всем этим направлениям нынешняя американская администрация «либо действует, игнорируя наши интересы, и в некоторых аспектах руководствуется неточными представлениями о происходящем, либо не воспринимает в должной мере те идеи, предложения, которые выдвигаются российской стороной».

В Госдепартаменте сообщали, что главы внешнеполитических ведомств обсудят не только ситуацию в указанных Рябковым странах, но и контроль над вооружениями, и эта тема станет приоритетной. Вопрос действительно актуален, учитывая необходимость прояснить будущее истекающего в 2021 году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметил в разговоре с РБК Андрей Кортунов. Стороны также могли бы обсудить новые договоренности о стратегических вооружениях, которые соответствовали бы реалиям XXI века и, возможно, носили бы многосторонний характер. Кроме того, важной темой является и подготовка к обзорной конференции 2020 года, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, считает Кортунов.

Шансы на пересмотр российской политики в отношении Ирана минимальны, полагает эксперт. США, по его мнению, хотели бы убедить Россию в необходимости оказывать большее давление на Тегеран, чтобы ограничить его влияние на Ближнем Востоке. «К сожалению, в диалоге с Москвой США полагаются на кнуты и предлагают слишком мало пряников, в то время как Иран является для Москвы важным партнером в регионе», — сказал он.

Авторы: Александр Атасунцев, Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: Майк Помпео , Владимир Путин , Сергей Лавров
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