Россияне не сочли работу за труд

ВЦИОМ исследовал деловую мотивацию населения

Подавляющему большинству россиян нравится их работа, и даже без финансовой необходимости они продолжили бы трудиться на прежнем месте. Респонденты ВЦИОМа не связывают качество работы с уровнем зарплаты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Как россияне выбирают работу

Подавляющему большинству россиян (85%) скорее нравится их работа, выяснили социологи ВЦИОМа в исследовании, посвященном мотивации к труду. В населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек такое мнение разделяют 80% опрошенных, в Москве и Петербурге — 86%. Более всего удовлетворены работой жители остальных городов-миллионников (93%).

Россияне уверены: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов. Чаще всего такое мнение разделяют люди старше 60 (77%) и реже — молодежь 18–24 лет (37%).

78% респондентов готовы продолжить трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу). Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%. В основном такой сценарий выбирают россияне старше 60 лет (43%).

Основными причинами выбора профессии россияне назвали обстоятельства (34%), собственные увлечения и интересы (30%), оплату труда в данной сфере (17%), отсутствие выбора (17%), престиж и карьерный рост (12%), востребованность профессии на рынке труда (10%), семейные традиции (7%), мнение родственников и друзей (6%).

Менее всего на выбор профессии влияли фактор высокого уровня обучения по профилю в вузе (2%), выбор ближайшего окружения (2%) и нежелание идти в армию (1%).

Молодежь 18–24 лет реже следовала обстоятельствам при выборе профессии (23%) и чаще связывала свою специальность с престижем и карьерным ростом (27%) и востребованностью на рынке труда (17%). Для группы 25–34 лет одним из наиболее важных факторов была оплата труда (31%). Респонденты старше 60 лет чаще связывали выбор профессии со сложившимися обстоятельствами (43%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 мая. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Без надежды на повышение зарплаты

Аналогичный опрос ВЦИОМ проводил в конце марта 2017 года, результаты были схожими. Тогда 86% респондентов заявляли об удовлетворенности своей работой и 79% продолжили бы трудиться даже в случае отсутствия финансовой необходимости. 61% опрошенных считали, что, если будут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМа Юлия Баскакова отметила, что мотивация россиян к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. «Поговорка «от трудов праведных не наживешь палат каменных» остается актуальной установкой: добросовестный труд не связан в сознании с увеличением дохода», — сказала она.

В прошедшем ноябре сайт Superjob презентовал итоги опроса о том, сколько денег нужно для счастливой жизни. Самые большие запросы у жителей Владивостока (в среднем 208 тыс. руб. в месяц), следом идут москвичи (207 тыс. руб.) и ростовчане (203 тыс. руб.). Меньше всего денег для счастья нужно в Набережных Челнах и Оренбурге — 116 тыс. руб. в месяц. В опросах приняли участие по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов с численностью населения более 500 тыс. человек.

В 2017 году в рейтинге производительности труда от издания Market Watch Россия заняла 34-е место, уступив Чили и Польше. Результаты исследования ВЦИОМа коррелируют с данными о низкой производительности труда в России, полагает управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман: «Многие люди живут в парадигме советского времени, опоры на государство, и не видят для себя социальных лифтов для карьерного роста, особенно эта тенденция заметна в регионах». В России, по опросам, немногие готовы начать свой бизнес, поскольку граждане привыкли к стабильности и не готовы к резким движениям ради сохранения достигнутого статус-кво, считает он.

Первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что представители старшего поколения, бюджетники и военнослужащие привыкли к вертикально-экономической системе с высоким влиянием государства, поэтому они и не связывают размер оплаты труда с его качеством и уровнем производительности. Но в бизнесе зарплата складывается из показателей персональной эффективности сотрудника, выполнения плановых показателей, и ситуация кардинально отличается.