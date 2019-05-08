Для учителей предложили разработать рекомендации по ведению соцсетей

Минпросвещения к началу учебного года изучит вопрос о разработке для учителей рекомендаций по ведению соцсетей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ министра Ольги Васильевой на запрос депутата Дмитрия Свищева.

Васильева подчеркнула, что из-за распространения интернет-коммуникаций и соцмедиа вопрос имиджа педагогов становится особенно важен. «В настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного год», — написала она.

Разработка рекомендаций идет на фоне инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, занимавшейся зимним плаванием. В честь заплыва на Универсиаде она сфотографировалась в легком платье на фоне снега и разместила фотографию в соцсетях. Вскоре после этого ее вынудили уволиться. По словам педагога, директор заявила, что эти снимки — «пятно на репутации школы». Минпросвещения поручило властям Алтайского края разобраться в ситуации. Однако Кувшинникова продолжать работу в государственной школе отказалась.