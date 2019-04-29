«Газпрому» понадобился инвестиционный зампред

Три вопроса об очередном этапе реорганизации в газовом холдинге

Уже в этом году «Газпром» может поменять систему работы с инвестпроектами на 1,3 трлн руб. Внутри компании появятся единые заказчик и подрядчик по строительству, которые будут подчиняться новому зампреду правления Олегу Аксютину

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Кому доверят проекты на 1,3 трлн руб.

«Газпром», который недавно провел масштабные перестановки в руководстве компании, включая смену ключевых зампредов правления, отвечающих за поставки газа на внутренний рынок и экспорт, готовится и к реформе системы работы с подрядчиками. Это следует из целевой модели организации процесса «Реализация инвестпроектов «Газпрома», копия которой есть у РБК. Ее подлинность подтвердили два сотрудника «Газпрома» и два менеджера компаний — подрядчиков монополии.

Эту модель предложил топ-менеджер «Газпрома» Олег Аксютин, рассказали два собеседника РБК. В письме на имя предправления компании Алексея Миллера он также предложил изменения в организационной структуре «Газпрома», касающиеся управления его инвестиционной программой, взаимоотношений с подрядчиками и создания новых департаментов. У РБК есть копия этого письма от 23 апреля, его подлинность подтвердили несколько сотрудников «Газпрома» и источников в его подрядчиках.

Аксютин, который с 2008 года был членом правления «Газпрома», в начале апреля 2019-го был повышен до поста зампреда правления, курирующего вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестпрограммы и закупочной деятельности «Газпрома». С учетом этого назначения у предложений Аксютина высокие шансы на получение одобрения Миллера, отметили собеседники РБК. По словам двух источников в «Газпроме», предложения создать в «Газпроме» новые департаменты уже одобрены, а целевая модель — на рассмотрении.

Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет 1,32 трлн руб., из них на капитальные вложения выделено 963 млрд руб. До реорганизации за вопросы инвестпрограммы и капстроительства в качестве зампреда правления отвечал Виталий Маркелов, но теперь он курирует производственный блок и все вопросы, касающиеся поставок на внутренний рынок. Аксютин же предлагает создать «в зоне ответственности заместителя председателя правления — начальника департамента №623» (отвечает за экспертизу проектной документации, этот департамент возглавляет Аксютин) новый департамент №644, на который будет возложено решение задач, связанных с планированием инвестиционной деятельности — планирование капстроительства самого «Газпрома», инвестпрограмм его «дочек», а также «контроль за строительством объектов «Газпрома» и формирование отчетности в области инвестиционной деятельности».

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Ранее в пресс-службе компании сообщали, что последовавшая за перестановками в правлении реорганизация департаментов направлена «на адаптацию к меняющимся условиям, нацелена на достижение поставленных задач и повышение эффективности бизнес-процессов».

Как будет реализоваться инвестпрограмма «Газпрома»

Два департамента (№623 и №644), подчиняющиеся Аксютину, будут ставить задачи «Газпром инвесту», который станет «централизованным техническим заказчиком», следует из целевой модели, предложенной Аксютиным. Единым генеральным проектировщиком станет «Газпром проектирование» — стопроцентная «дочка» «Газпрома», экспертизу документации которой также будет проводить департамент Аксютина — №623. Сейчас часть проектных работ для «Газпрома» выполняют сторонние организации, например компания «Петон», которая в 2017 году возглавила рейтинг «Королей госзаказа» (получила контракты на 176 млрд руб.), составляемый журналом Forbes. Ее представитель отказался от комментариев.

Косвенно через «Газпром инвест» задачи от двух департаментов Аксютина будет получать и «Газстройпром», который станет единым подрядчиком «Газпрома» по строительству газопроводов и другой инфраструктуры, говорится в целевой модели. «Газпром инвест» будет заключать с единым подрядчиком EPC-контракты (от англ. Engineering, procurement and construction), которые предполагает, что исполнитель берет на себя полный цикл работ — проектирование, закупку материалов и само строительство. Фактически это «стройка под ключ», причем осуществляемая за фиксированную цену, вознаграждение за управление проектом и организацию работ не предусматривается. EPC-контракты «Газпром» использовал только на нескольких проектах и передавал их сторонним организациям. Например, подводную часть газопровода «Северный поток-2» под ключ строит швейцарская Allseas, а Амурский газоперерабатывающий завод — НИПИГАЗ, доля в котором принадлежит «Сибуру». Процесс полного перехода на EPC-подряды по строительству в «Газпроме» обсуждался несколько лет и готовился как минимум последние два года.

Компания «Газстройпром» была создана в прошлом году, 49% — у «Газпрома», остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц. «Газстройпрому» уже отошли активы третьего по величине подрядчика «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга». Источники РБК рассказывали, что в нее также могут войти еще два крупных подрядчика, «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз», переговоры о покупке которых «Газпром» ведет с Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко соответственно. В 2015–2018 годах эти три компании получили подряды от «Газпрома» почти на 1,2 трлн руб.

«Данные вопросы относятся к компетенции акционеров, а не менеджмента компании. В своей текущей деятельности «Стройтранснефтегаз» стабильно продолжает активную реализацию проектов в рамках действующих контрактов с «Газпромом», — передал РБК представитель компании.

Какие цели преследует реорганизация

Изменение системы работы с инвестпроектами необходимо для разделения кураторов инвестпрограммы и производственных процессов (ранее эти функции объединял Маркелов), сказал источник в «Газпроме». А назначение Аксютина ответственным за инвестпрограмму и принятие новой целевой модели инвестпроектов может быть связано с тем, что он ранее успешно справился с задачей строительства «Турецкого потока», без превышения бюджета, несмотря на возникавшие проблемы с подрядчиками, например суд с итальянской Saipem, закончившийся мировым соглашением, добавил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Критики «Газпрома» часто говорят, что компания неповоротливая и проспала развитие СПГ-проектов и газохимии, а также слишком много тратит на капитальное строительство, напоминает Симонов. Теперь компания готовит изменение модели управления инвестпроектами, чтобы сделать ее более прозрачной и эффективной с точки зрения расходования и контроля затрат на проекты, указывает он .

EPC-контракты являются общемировой практикой, но выполнение строительных работ подрядчиком, который находится внутри группы, явно не самая распространенная модель, отметил старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Обычно нефтегазовые компании выбирают себе EPC-подрядчика на основании тендеров, а тут у «Газпрома» не будет выбора, что исключает элемент конкуренции. При этом маржа генподрядчика теперь будет оставаться внутри группы «Газпром». При такой модели можно снизить стоимость реализации проектов, но только при условии ее эффективной реализации, заключил эксперт.