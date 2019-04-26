Пенсионные границы Донбасса

Пожилые жители ЛНР и ДНР смогут получать российские выплаты только после переезда

Российские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию, сообщили РБК в Пенсионном фонде. Россиянам, которые останутся в ДНР и ЛНР, пенсии должна платить Украина

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские пенсии — только при переезде в Россию

Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию, разъяснили РБК в Пенсионном фонде РФ.

Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в ДНР или ЛНР и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа ПФР.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — сообщил Пенсионный фонд.

В вопросах назначения и выплаты пенсий гражданам из ДНР и ЛНР Пенсионный фонд России руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Несмотря на то что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, из соглашения о пенсионном обеспечении она не выходила. «Пенсионное обеспечение граждан государств — участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают», — говорится в документе. То есть соглашение основано на территориальном принципе, отметили в ПФР.

Запросы в Пенсионный фонд Украины

«Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Для назначения пенсии такому гражданину, переехавшему в Россию, нужно будет предоставить стандартный набор документов, включая паспорт гражданина России, трудовую книжку, при необходимости — справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года (полный перечень документов — здесь).

«Пенсионный фонд России будет оказывать всяческое содействие для подтверждения стажа и заработка гражданина, в том числе путем запроса в Пенсионный фонд Украины или Пенсионные фонды Донецкой или Луганской республики», — указали в ПФР. «Таким образом, данная категория граждан будет иметь права, аналогичные с гражданами РФ», — подчеркнули в фонде. РБК направил запрос в Пенсионный фонд Украины.

По соглашению СНГ 1992 года государства-участники обязаны «принимать необходимые меры к установлению обстоятельств, имеющих решающее значение для определения права на пенсию и ее размера». Из этого следует, что при необходимости ПФР сначала направит официальный запрос в Пенсионный фонд Украины, а если тот откажется отвечать, то в пенсионные органы ДНР и ЛНР. При этом в пенсионных органах ДНР и ЛНР есть архив сведений о застрахованных лицах за периоды до 2014 года (в частности, у Пенсионного фонда ДНР есть отчетность работодателей за период с 2000 года по сентябрь 2013 года).

Из гривен в рубли

Размер заработка за период трудового стажа определяется исходя из официально установленного курса валют к моменту назначения пенсии, говорится в соглашении. Сейчас одна украинская гривна стоит 2,43 руб.

Для неработающих пенсионеров из ДНР и ЛНР будет устанавливаться федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, подчеркнули в ПФР.

При этом в России сейчас поэтапно повышается пенсионный возраст — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В ДНР и ЛНР он составляет 55–60 лет, и этот фактор понадобится учитывать переезжающим пенсионерам.

В феврале 2019 года средний размер пенсий в России составил 14,1 тыс. руб., следует из данных Росстата. В ДНР и ЛНР средние пен​сии составляют около 5 тыс. российских рублей, по данным местных СМИ.

Чисто гуманитарный указ

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ займет не более трех месяцев, говорится в указе. МВД России уточнило, что при получении российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не понадобится отказываться от украинского гражданства.

Путин назвал упрощенную выдачу российских паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера», поскольку жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права. «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал глава Российского государства.

На 1 марта 2019 года на территории ДНР и ЛНР официально проживают 3,73 млн человек, из них в ДНР — 2,28 млн человек, в ЛНР — 1,45 млн человек.

Для получения российского гражданства необходимо предоставить в территориальные органы МВД России следующие документы:

документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины. Отдельным указом президента России «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений» в России признаются действительными документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства фактическими властями ДНР и ЛНР;

документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и/или отчества;

документ о наличии гражданства иностранного государства (украинского);

документ о заключении (расторжении) брака;

свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.

Планируется, что прием заявлений будет осуществляться «через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области», указало МВД. Паспорта гражданина РФ будут выдаваться на территории Ростовской области.