Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,18 64,30 EUR Нал. 72,62 71,68 USD Бирж. 64,73 +0,07 EUR Бирж. 72,12 +0,14 USD ЦБ. 64,68 +0,70 EUR ЦБ. 72,11 +0,40 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 5372,50 -67,60 IMOEX 2549,56 -0,44% RTSI 1240,80 -0,42% Brent 74,21 -0,99% DJIA 26462,08 -0,51% Nasdaq 8118,68 +0,21%
Пенсионные границы Донбасса
Лента новостей
Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой 10:33, Совместный проект РБК PINK Эксперименты на себе: как биохакинг создает новые ниши для фармбизнеса 10:33, PRO МИД пообещал США ответ на санкции против главы правительства Чечни 10:32, Политика Си Цзиньпин назвал Путина «самым близким другом» 10:26, Политика Умерла актриса Элина Быстрицкая 10:21, Общество Зеленский после выборов отправился на отдых в Турцию 10:19, Политика Почему курс Bitcoin резко снизился 10:09, Крипто Минэнерго опровергло остановку отгрузки нефти в порту Усть-Луга 10:07, Экономика «Счастье»: писатель Александр Снегирев — о Москве и ее жителях 10:00, РБК и AFI Development Власти Крыма назвали стоимость летнего отдыха на местных курортах 09:59, Общество Роспотребнадзор назвал безопасные красители для пасхальных яиц 09:50, Общество Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов 09:46, Политика Подозреваемый в организации терактов на Шри-Ланке погиб при взрыве отеля 09:45, Общество Что поможет начать вести здоровый образ жизни. Тест 09:33, РБК и Philips Постпред России в ООН отказался посылать поздравительные цветы Зеленскому 09:33, Политика Приставы запретят 3 млн россиян выезжать из страны на майские праздники 09:30, Общество Ученые из Гарварда нашли связь между составом хлеба и риском диабета 09:15, Общество В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте 09:11, Общество Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына 09:08, Общество Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать 09:03, РБК и ВТБ Треть россиян готовы отказаться от покупки из-за неэкологичной упаковки 09:00, PRO Постпред Украины при ООН назвал указ о паспортах маскировкой аннексии 08:56, Политика Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР 08:51, Политика Как «зеленые» технологии меняют ретейл. Дайджест иностранных СМИ 08:50, PRO Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая 08:50, Общество Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа 08:43, Политика Ким Чен Ына во Владивостоке угостили мясом медведя и кабана 08:41, Политика 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 08:34, РБК и «Билайн» Бизнес
Газета
Пенсионные границы Донбасса
Газета № 059 (3014) (2604) Экономика,
0
Пенсионные границы Донбасса
Пожилые жители ЛНР и ДНР смогут получать российские выплаты только после переезда
Российские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию, сообщили РБК в Пенсионном фонде. Россиянам, которые останутся в ДНР и ЛНР, пенсии должна платить Украина
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российские пенсии — только при переезде в Россию

Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию, разъяснили РБК в Пенсионном фонде РФ.

Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства — российского или украинского, пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда. Поэтому получить российский паспорт, остаться жить в ДНР или ЛНР и при этом претендовать на российские пенсии не получится, следует из ответа ПФР.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются», — сообщил Пенсионный фонд.

В вопросах назначения и выплаты пенсий гражданам из ДНР и ЛНР Пенсионный фонд России руководствуется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Несмотря на то что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, из соглашения о пенсионном обеспечении она не выходила. «Пенсионное обеспечение граждан государств — участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают», — говорится в документе. То есть соглашение основано на территориальном принципе, отметили в ПФР.

Запросы в Пенсионный фонд Украины

«Гражданину РФ, переехавшему из Донецкой и Луганской областей на ПМЖ в Россию, пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — подчеркнули в Пенсионном фонде.

Для назначения пенсии такому гражданину, переехавшему в Россию, нужно будет предоставить стандартный набор документов, включая паспорт гражданина России, трудовую книжку, при необходимости — справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года (полный перечень документов — здесь).

«Пенсионный фонд России будет оказывать всяческое содействие для подтверждения стажа и заработка гражданина, в том числе путем запроса в Пенсионный фонд Украины или Пенсионные фонды Донецкой или Луганской республики», — указали в ПФР. «Таким образом, данная категория граждан будет иметь права, аналогичные с гражданами РФ», — подчеркнули в фонде. РБК направил запрос в Пенсионный фонд Украины.

По соглашению СНГ 1992 года государства-участники обязаны «принимать необходимые меры к установлению обстоятельств, имеющих решающее значение для определения права на пенсию и ее размера». Из этого следует, что при необходимости ПФР сначала направит официальный запрос в Пенсионный фонд Украины, а если тот откажется отвечать, то в пенсионные органы ДНР и ЛНР. При этом в пенсионных органах ДНР и ЛНР есть архив сведений о застрахованных лицах за периоды до 2014 года (в частности, у Пенсионного фонда ДНР есть отчетность работодателей за период с 2000 года по сентябрь 2013 года).

Из гривен в рубли

Размер заработка за период трудового стажа определяется исходя из официально установленного курса валют к моменту назначения пенсии, говорится в соглашении. Сейчас одна украинская гривна стоит 2,43 руб.

Для неработающих пенсионеров из ДНР и ЛНР будет устанавливаться федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, подчеркнули в ПФР.

При этом в России сейчас поэтапно повышается пенсионный возраст — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В ДНР и ЛНР он составляет 55–60 лет, и этот фактор понадобится учитывать переезжающим пенсионерам.

В феврале 2019 года средний размер пенсий в России составил 14,1 тыс. руб., следует из данных Росстата. В ДНР и ЛНР средние пен​сии составляют около 5 тыс. российских рублей, по данным местных СМИ.

Чисто гуманитарный указ

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ займет не более трех месяцев, говорится в указе. МВД России уточнило, что при получении российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не понадобится отказываться от украинского гражданства.

Путин назвал упрощенную выдачу российских паспортов вопросом «чисто гуманитарного характера», поскольку жители районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права. «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал глава Российского государства.

На 1 марта 2019 года на территории ДНР и ЛНР официально проживают 3,73 млн человек, из них в ДНР — 2,28 млн человек, в ЛНР — 1,45 млн человек.

Для получения российского гражданства необходимо предоставить в территориальные органы МВД России следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины. Отдельным указом президента России «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений» в России признаются действительными документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства фактическими властями ДНР и ЛНР;
  • документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и/или отчества;
  • документ о наличии гражданства иностранного государства (украинского);
  • документ о заключении (расторжении) брака;
  • свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.

Планируется, что прием заявлений будет осуществляться «через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области», указало МВД. Паспорта гражданина РФ будут выдаваться на территории Ростовской области.

Видео: РБК

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв.
Теги: ДНР и ЛНР , Донбасс , Пенсии , гражданство РФ , российский паспорт , Украина
Материалы по теме
Путин удивился реакции Киева на выдачу паспортов жителям Донбасса Политика
Кремль начал паспортизацию жителей ЛНР и ДНР Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter