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Росстат подбросил россиянам 1,75 триллиона
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Газета
Росстат подбросил россиянам 1,75 триллиона
Газета № 057 (3012) (2404) Экономика,
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Росстат подбросил россиянам 1,75 триллиона
Обнародованы новые официальные данные о доходах населения с 2013 года
Росстат опубликовал пересмотренные данные о денежных доходах россиян с 2013 года. Их общие доходы получили прибавку почти 2 трлн руб. и реальные располагаемые доходы снизились за шесть лет не на 10,9%, а только на 8,3%
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный ряд динамики денежных доходов населения в 2013–2018 годах после масштабного обновления методики их расчета.

Расчеты по новой методологии показали, что реальные располагаемые доходы россиян за этот период снизились не так значительно, как сообщалось ранее (см. инфографику). По сравнению с 2013 годом этот показатель упал на 8,3%, а не на 10,9%, которые давали вычисления по прежней методологии. При этом в 2016–2018 го​дах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. больше по сравнению с предыдущими расчетами.

Реальные располагаемые доходы — это доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию.

Компонент зарплат вырос почти на 9,4 трлн

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.

В результате пересмотра методологии уровень совокупных денежных доходов населения в 2016 году оказался на 330 млрд руб. больше, чем при старой методике; в 2017 году — на 710 млрд руб. больше, в 2018-м — на 707 млрд руб. больше. Таким образом, в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. (на 1,05%) выше, чем при прежнем расчете.

В частности, в 2018 году оплата труда наемных работников, по новой методологии, составила более 34,5 трлн руб., или 59,4% в структуре доходов населения. В старой методологии в 2018 году оплата труда составляла лишь 25,2 трлн руб., или 43,8% доходов. Однако все остальные компоненты доходов стали меньше: доходы от предпринимательской деятельности составили около 3,7 трлн руб. (6,4%) вместо прежних 4,3 трлн руб. (7,5%); доходы от собственности оказались на 340 млрд руб. меньше (2,46 трлн руб., или 4,2%); социальные трансферты — на 32 млрд руб. меньше (11,1 трлн руб., или 19,1%).

Тенденция падения доходов не изменилась

То, что доходы населения упали не так глубоко после изменения методологии Росстата, было ожидаемым, сказал РБК главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Главное, что тенденция осталась прежней. Показатель по прошлому году изменился в пределах статистической погрешности. Тренд падения немного скорректирован, но общая картина не меняется», — указывает он.

Наибольшее падение доходов произошло в 2014 году из-за девальвации рубля и усиления инфляции. В последующие годы падение реальных доходов оказалось меньше из-за индексации зарплат в госсекторе и крупных компаниях. «Но в целом потребительский спрос остается слабым, показатели розничной торговли низкие, и динамика реальных доходов это подтверждает», — отметил Тихомиров.

В первом квартале 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,3% по сравнению с первым кварталом предыдущего года, сообщал Росстат на прошлой неделе. Аналитики связали это с дополнительными выплатами бюджетникам в рамках майских указов 2012 года перед президентскими выборами, которые завысили базу прошлого года.

Как работает новая методика

В марте Росстат представил новую методику оценки денежных доходов и расходов населения, которая заменила собой методику, действовавшую с косметическими изменениями с 1996 года. В частности, вместо только официальных зарплат в расчет была взята вся оплата труда в экономике, включая неформальный сектор. А вот, например, доходы от продажи иностранной валюты вообще были исключены как пережиток постсоветской системы. Новая методика существенно увеличила долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год) и снизила долю ненаблюдаемых доходов с 26 до 11,5%.

Кроме того, в оценку доходов населения были добавлены статьи «Доходы, полученные от сдачи в аренду жилья и иного имущества», «Авторские вознаграждения», «Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа)».

Одновременно Росстат перешел на ежеквартальную публикацию данных о денежных доходах вместо ежемесячной.

Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева.
Теги: реальные денежные доходы , реальные располагаемые доходы , Росстат
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