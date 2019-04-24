Сберегательное развитие

В интернет-бизнес Александра Мамута входит государство

Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд руб. и получат три места в совете директоров компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

На каких условия Сбербанк входит в Rambler Group

Сбербанк и Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-компании, сообщили во вторник вечером, 23 апреля, банк и интернет-холдинг в совместном пресс-релизе.

В интернет-холдинг Александра Мамута (ранее назывался Rambler & Co.) входят зарегистрированные как СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com. В прошлом году частью холдинга стал онлайн-кинотеатр Okko.

Сбербанк, согласно достигнутым договоренностям, получит 46,5% в онлайн-бизнесе Rambler Group, за периметром сделки окажется входящая в группу объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». A&NN Александра Мамута сохранит 46,5% бизнеса, а Era Capital, которую получила долю в Rambler Group в обмен на Okko, — 7%.

В рамках сделки, которая пройдет по схеме cash in (инвестор вложит деньги в развитие компании), Сбербанк готов инвестировать в интернет-бизнес Rambler Group 9–11 млрд руб., новый совладелец рассматривает возможность изменить структуру управления интернет-холдингом, но не планирует персональных кадровых перестановок, сказал собеседник РБК, знакомый с условиями сделки. По словам другого источника, сумма инвестиций составляет около 11 млрд руб.

В официальном сообщении лишь говорится, что «получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается». Управление интернет-холдингом будет осуществлять совет директоров, в который войдут по три представителя от Сбербанка и A&NN, а также один представитель от Era Capital. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года.​

Зачем эта сделка Rambler Group

Ранее представители Rambler Group указывали, что ведут переговоры со Сбербанком о реструктуризации своих долгов. По состоянию на апрель этого года ключевые активы интернет-холдинга были заложены по кредитам банку «Траст». Долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей», заявлял в феврале предправления «Траста» Александр Соколов.

Часть средств, которые Сбербанк инвестирует в Rambler Group, будет направлена на полное погашение кредитов, указано в официальном сообщении.

Свои финансовые показатели Rambler Group не раскрывает. В 2017 году выручка по РСБУ головного для интернет-холдинга ООО «Рамблер интернет холдинг» составляла 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 117 тыс. руб., заемные средства и кредиторская задолженность на 31 декабря — 5 млрд руб. Данные за 2018 год еще не опубликова​ны.

Для чего Сбербанку новый актив

В некоторой степени для Сбербанка это покупка контактов с аудиторией, которые еще не являются его клиентами, а также возможность более тесно интегрировать в проекты Rambler Group свои продукты, считает партнер Deloitte Антон Шульга. Если говорить только о бизнес-составляющей, то потенциальному покупателю Rambler Group может быть интересен активно развивающийся онлайн-кинотеатр Okko, отмечал в феврале этого года старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин. Он указывал, что медийный и кинотеатральный бизнесы сейчас переживают не лучшие времена, а видеосервисы, наоборот, активно развиваются. В пресс-службе Okko ранее сообщали, что в 2018 году выручка онлайн-кинотеатра выросла на 81%, до 2,5 млрд руб.

При этом принадлежащие Мамуту интернет-СМИ остаются одними из наиболее востребованных проектов всей Rambler Group. Самым популярным ресурсом интернет-холдинга Мамута на десктопах является портал Rambler: в феврале его ежедневная аудитория равнялась, согласно данным Mediascope, почти 1,4 млн россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. У блог-платформы LiveJournal.com этот показатель достигает 864 тыс. россиян, у Gazeta.Ru — 514 тыс., у Lenta.Ru — 451 тыс.

На мобильных устройствах в феврале этого года в тех же самых городах лидером по размеру ежедневной аудитории была, по подсчетам Mediascope, уже Lenta.Ru с 613,8 тыс. человек, затем следует портал Rambler с 521 тыс., LiveJournal.com — 340 тыс. и Gazeta.Ru — 161,8 тыс.

Как сделка повлияет на медиарынок

Принадлежащие к Rambler Group издания «могут быть значимыми игроками» на информационном рынке, отмечает политолог Алексей Макаркин. Gazeta.Ru можно отнести к группе качественных политических изданий, а Lenta.Ru имеет большой процент аудитории среди молодежи, указывает политолог и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин.

Принадлежащие Rambler Group СМИ вошли по итогам февраля в первую пятерку наиболее цитируемых интернет-изданий по версии «Медиалогии». Gazeta.Ru занимала третье место с индексом цитируемости в других СМИ свыше 902 пунктов, Lenta.Ru — пятое с 691 пунктом (на первом месте — РБК с 2365 пунктами). По количеству гиперссылок в соцмедиа Lenta.Ru в феврале находилась на четвертом месте среди всех анализируемых интернет-изданий с почти 533,2 тыс. ссылок, Gazeta.Ru — на десятом с 213 тыс. (на первом месте — Russian.RT.com c 871 тыс. ссылок).

Но сам Сбербанк, считает Макаркин, неактивный игрок на политической арене, поэтому включение его в число собственников Gazeta.Ru и Lenta.Ru «вряд ли повлияет на расстановку сил среди властных кланов». Предправления Сбербанка Герман Греф в 2013 году подчеркивал в интервью «Ведомостям», что он и его банк вне политики: «Мы работаем со всеми нашими акционерами и не выделяем среди них людей по каким-либо иным признакам».

«Сбербанк не агрессивен, нет каких-то истин, которые он бы на политическом рынке продвигал, — утверждает Алексей Макаркин. — Поэтому и наполнение этих изданий вряд ли изменится». В итоге, по мнению эксперта, сделка на расстановку сил не повлияет, но при этом улучшит финансовую ситуацию в компаниях Александра Мамута.