Reuters узнал о возможной покупке Rambler Сбербанком

О подготовке сделки сообщили источники агентства на финансовом и телекоммуникационном рынке. По словам одного из них, в необходимости сделки уверен сам Герман Греф

Сбербанк ведет переговоры о приобретении у бизнесмена Александра Мамута медиахолдинга Rambler Group, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников на финансовом и телекоммуникационном рынках. Сумма возможной сделки пока не ясна.

Близкий к Сбербанку источник сообщил агентству, что среди топ-менеджеров банка нет единого мнения о необходимости сделки, однако за ее проведение выступает глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

Четыре источника Reuters указывают, что сделка пока обсуждается, и нет гарантии, что она будет заключена.

В то же время представители Сбербанка и Rambler Group опровергли факт проведения переговоров о сделке.

«Эта информация не соответствует действительности. Rambler Group ведет со Сбербанком переговоры о рефинансировании кредитов в банке «Траст», — заявил РБК член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян.