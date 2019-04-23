Какие проблемы ждут Владимира Зеленского

Чтобы закрепить победу на осенних выборах в Раду, Владимиру Зеленскому нужно начать выполнять обещания: подавить коррупцию, снизить тарифы и возобновить диалог с Москвой. Однако успехи на всех этих направлениях крайне маловероятны

Фантастический успех Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине, опровергнувший многие прогнозы относительно их результата (в том числе и мой собственный), заставляет задуматься о перспективах украинской политики и отношений между Киевом и Москвой.

Сегодня многие эксперты предполагают, что президентство Зеленского будет неудачным вследствие его неопытности, невнятности его команды и очевидного присутствия «на заднем плане» миллиардера Игоря Коломойского. Говорят о том, что к осени первые плоды его правления приведут к провалу «Слуги народа» на парламентских выборах (они намечены на 27 октября), не дав новому президенту повторить успех президента Франции Эмманюэля Макрона, почти сразу после победы на выборах в мае 2017 года взявшего под контроль Национальную ассамблею. Возможные успехи на ниве борьбы с коррупцией также ставятся под сомнение с учетом уже поменявшегося отношения украинской судебной системы к делам, связанным с тем же Коломойским.

Может ли реализоваться такой вариант развития событий? Вполне. Однако более вероятным мне кажется более «спокойный» сценарий.

Обещания и возможности

Прежде всего следует отметить, что украинская политика может стать в новых условиях более «олигархической». Вряд ли стоит сомневаться, что в ней останутся и уходящий президент Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и Виктор Медведчук с его открыто пророссийскими союзниками, и многие другие известные лица. Маловероятно, что крупнейшие украинские бизнесмены, контролирующие не только основные промышленные активы, но и ведущие медиа, выстроятся в очередь на поклон к бывшему (и, возможно, будущему) владельцу Приватбанка. Поэтому уже в недалеком будущем мы увидим несколько крупных групп влияния, которые будут на равных бороться и на парламентских выборах этой осенью, и на местных весной следующего года. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской республикой, все это может сделать распределение властных полномочий в стране более сбалансированным, чем кажется сейчас.

При этом крайне важным окажется способность нового президента сохранить свой главный актив — доверие избирателей. Пока оно только авансировано: позиция Зеленского по большинству критически важных для украинского общества вопросов неясна, как неясны и его методы руководства. С высокой степенью вероятности можно предположить, что молодому лидеру не удастся реализовать как минимум три обещания — радикальную борьбу с коррупцией (большинство нитей ведут к «неприкасаемым» олигархам, а «зачистка» команды Порошенко будет многими воспринята в качестве сведения счетов); снижение тарифов на услуги ЖКХ, газ и электроэнергию (вызвавшая рост цен реформа проводилась под давлением МВФ, а в нынешней финансовой ситуации Украина не может обойтись без поддержки международных финансовых институтов) и прекращение войны на востоке страны (прямые переговоры с Владимиром Путиным, о которых говорят люди из команды Зеленского, с учетом российской позиции сегодня выглядят нереалистичными). При этом основные пункты повестки уходящего президента (армия, язык, самостоятельная Церковь) в значительной мере девальвированы самим Зеленским, и опираться на них он не сможет. Если же доверие избирателей будет утеряно, то президент может повторить путь Макрона с его нынешними 29% поддержки, но при еще более расколотом обществе.

Диалог с Москвой

Естественно, важнейшим испытанием станет внешняя политика. Украинское общество устало от войны, но не готово полностью смириться с потерей Крыма и Донбасса. Минский формат давно был объявлен украинскими политиками мертвым, но что можно предложить ему на смену? Какой станет политика Зеленского на европейском направлении, насколько он готов в будущем приближать Украину к ЕС и НАТО? Все эти вопросы окажутся на повестке дня с момента его вступления в должность, и ответов на них пока нет. Наконец, как отнесутся в США к намерению Зеленского возобновить диалог с Москвой, учитывая жесткую позицию Вашингтона в прошлом и невыгодность для президента Трампа «показывать слабину» в отношениях с Россией?

Однако все сказанное выше — это внутренние дела Украины, а для Москвы куда интереснее, какими могут оказаться перспективы выстраивания новых отношений с Киевом в ближайшие годы, ведь травма от ухода Украины на Запад отнюдь не зажила в сознании российских лидеров.

В этом контексте стоит отметить, что Кремль пока не смог использовать демократическую волну в украинской политике. Вероятно, что Москва стремилась к поражению Порошенко, но Зеленский не был ее фаворитом. На протяжении нескольких лет российские политики и СМИ жестко критиковали Коломойского, который в 2014–2015 годы сыграл одну из ключевых ролей в недопущении распространения «русского мира» вглубь территории Восточной Украины. Москва ставила скорее на Тимошенко как на удобного и предсказуемого партнера и на знакомые ей силы из числа членов бывшей Партии регионов, но в новой ситуации политики из «старой гвардии» хотя и останутся на арене, серьезно сократят свое влияние. Сейчас у Москвы довольно много козырей в игре с Украиной, и прежде всего экономических (украинские олигархи серьезно заинтересованы и в активизации отношений с Россией, и в урегулировании в Донбассе), но их будет сложно использовать ввиду сформировавшейся за эти годы позиции, которая изображает конфликт на востоке Украины как сугубо внутреннее дело соседней страны.

Поэтому Москве трудно будет извлечь выгоду из смены украинского президента. Во-первых, негативное отношение к России и ее политике в украинском обществе не исчезло; Зеленский получил мандат на попытку разрешить конфликт с Россией, но не на капитуляцию перед ней (этого не допустят националистические силы и ветераны АТО). Во-вторых, Кремль явно не готов изменить свою оценку природы донбасского конфликта (ни о каком признании роли «зеленых человечков» в боях под Дебальцево и Иловайском речи быть не может). В-третьих, в ситуации с Донбассом Россия стоит перед крайне сложным выбором: на непризнанные республики «завязаны» значительные финансовые потоки; обсуждаемое начало раздачи там российских паспортов говорит о весьма далеко идущих планах; наконец, ни возвращение ДНР и ЛНР на Украину, ни присоединение их к России, ни даже серьезное участие в их восстановлении Москве не выгодны. Иначе говоря, если Москва хочет действительно попытаться «вернуть» Украину в очередной раз, то тут не обойтись предложениями дешевого газа или отказа от новых антиукраинских санкций — необходим цельный внешнеполитический курс, которого пока нет.

Поэтому не стоит ни ждать слишком многого от президентства Зеленского, ни предсказывать его катастрофическое завершение. Украина, похоже, научилась жить как демократическая страна, не отмеряющая эпохи своего развития президентскими сроками. И в этом главный итог этих выборов.