Взять верх в Верховной раде

Чего ждать от нового украинского лидера

Владимир Зеленский стал лидером второго тура выборов президента Украины. РБК разбирался, что может произойти после его победы

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

На вопрос, чего ждать от Зеленского на посту главы Украины, точно ответить едва ли сможет даже он сам. «Ситуация очень необычна. Наверное, это первая подобная ситуация на постсоветском пространстве, когда в политическую систему врывается совершенно левый человек, который даже не знает, как она устроена», — говорит политтехнолог Сергей Гайдай.

Зеленский явно не ожидал, что окажется фаворитом президентской гонки. Многие решения, в том числе по вопросу советников, принимаются ситуативно, нет какой-то четкой стратегии, признает собеседник в штабе кандидата. На данный момент нет понимания, и кто будет отвечать, например, за связи с Россией.

«Как ни парадоксально, штаб Зеленского очень закрытый, это одна из самых закрытых команд в истории Украины. Непонятно, кто за что в действительности отвечает», — подтверждает соучредитель аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров. По его мнению, есть пять ключевых тем в украинской политике: Донбасс, Крым, НАТО, интеграция с ЕС и церковь. «Зеленский все эти пять пунктов не обсуждает, четкой позиции по этим вопросам у него нет. Это его ахиллесова пята», — уверен Бузаров.

Корреспондент РБК поехал в Киев, чтобы найти ответ на три главных вопроса: кто войдет в команду Зеленского, что произойдет в украинской политике и как могут измениться российско-украинские отношения.

Кто войдет в команду президента

В начале президентской кампании в штаб Зеленского вошло большое количество людей из команды «Квартала 95» и его окружения из шоу-бизнеса. Однако постепенно к ним стали присоединяться и опытные политики, в частности, кандидат назвал своими советниками на время кампании экс-министра финансов Украины Александра Данилюка и экс-министра экономики Айваса Абромавичуса. Оба имеют опыт работы с Порошенко. Первого он в июле 2014 года назначил представителем президента Украины в кабинете министров. В 2016 году Данилюк возглавил Минфин, когда премьером стал Владимир Гройсман. Литовца Абромавичуса президент пригласил на работу в кабмин в 2014 году и своим указом дал ему украинское гражданство.

Серьезную роль в штабе играет адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, говорят два собеседника РБК, близких к штабу Зеленского, и подтверждает знакомый Коломойского.

Владимир Зеленский в своем избирательном штабе (Фото: РИА Новости )





18 апреля в эфире программы «Право на власть» канала «1+1» Зеленский представил и других членов своей команды. В частности, директор Украинской политконсалтинговой группы и спикер штаба Дмитрий Разумков отвечает в ней за вопросы внутренней политики, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, выходец из Кривого Рога, гендиректор «Квартала 95» Иван Баканов — председатель партии «Слуга народа». Александр Данилюк и юрист Александр Мережко отвечают за международные отношения, врач и телеведущий Евгений Комаровский — советник по медицине.

Как могут измениться отношения с Россией

Зеленский пояснил, что все они в случае его избрания на пост главы государства будут работать в администрации президента, после чего могут быть назначены на ответственные должности «после серьезных проверок».Украинские эксперты обращают внимание, что в основном это не слишком известные люди. «Исключений два — Данилюк, уже работавший в правительстве и проявивший себя как реформатор, и педиатр Комаровский, популярный ведущий передачи «Школа доктора Комаровского», — констатирует политтехнолог Сергей Гайдай.Впрочем, оглашение имен членов команды еще не значит, что они займут ключевые посты во власти, считает политический эксперт центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк: «Скорее это ширма для общества и западных партнеров, тем более что оппоненты Зеленского постоянно вменяли ему отсутствие команды».С Октисюком соглашается и Сергей Гайдай. «Зеленский поступил хитро: он не сказал, что названные лица займут конкретные посты. Он показал каких-то людей до выборов, но оставляет за собой свободу по всем ключевым назначениям», — обращает внимание политолог.

Несмотря на то что Зеленский декларирует готовность к диалогу с Москвой, политологи и собеседники РБК в окружении Зеленского уверены, что кардинальных изменений в отношениях России с Украиной и решения конфликта в Донбассе от президента ждать не стоит.

«Донбасс и Крым — украинские. У нас есть две красные линии, через которые мы не перейдем: мы никому не дарим и не даем в аренду украинские суверенные территории и жизнь украинских граждан», — настаивает собеседник РБК в штабе, имеющий отношение к разработке внешней политики.

Пока с представителями России контактов у штаба Зеленского не было, утверждают два собеседника РБК в его штабе. Кто будет заниматься российским вопросом в случае победы, также пока не известно. Зеленский уже заявил, что не готов к коалиции со считающимися пророссийскими бывшим кандидатом в президенты Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором ​Медведчуком.

Политологи уверены, что с приходом Зеленского утихнет антироссийская риторика, большего Зеленский на данном этапе отношений между странами сделать не сможет. «Если пойдет навстречу России, его сожрут окружение и избиратели. Если он попытается что-то сделать на этом фронте, Украина восстанет. Это как если Путин скажет «возвращаем Крым», — объясняет собеседник в штабе Зеленского. Максимум, что возможно, — это попытки перезапустить минский процесс, добавляет он.

Что изменится в украинской политике

В своей предвыборной программе Зеленский анонсировал серию достаточно радикальных законопроектов. В частности, закон «О народовластии» (закрепление механизма, по которому «народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии»), законопроекты «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины».

Ключевой вопрос украинской политики после выборов президента — как сложатся отношения Зеленского с Верховной радой. От этого зависит, в частности, будут ли приняты анонсированные Зеленским инициативы; также президенту требуется поддержка парламента при утверждении руководителей МИДа, Генпрокуратуры, СБУ и Минобороны.

При победе Зеленского возможны два сценария развития ситуации: либо он досрочно распускает Раду и назначает перевыборы, либо пытается выстроить сотрудничество с действующим парламентом, состоящим из депутатов, работавших с Порошенко. Очередные выборы в Верховную раду запланированы на конец октября. Досрочный роспуск возможен не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока ее полномочий, то есть до 27 мая. Инаугурация должна пройти в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов, при этом дату назначения инаугурации определяет Рада, которая может затянуть процесс. Раньше июня объявить о роспуске Рады Зеленский в любом случае не успевает, уверен депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Зеленский уже заявил, что действовать намерен «по закону» в рамках своих полномочий. «Еще не ясно, что для действующих депутатов хуже: сразу пойти на досрочные перевыборы или столкнуться с пакетом законопроектов Зеленского, которые они, скорее всего, не примут, и идти на октябрьские выборы с упавшими рейтингами», — отмечает собеседник в штабе.

Роспуск Рады не оправдан, уверен собеседник РБК, близкий к штабу и знакомый с Коломойским, который ссылается на последние рейтинги партий, где у «Блока Петра Порошенко» — 16%, а у партии «Слуга народа» Зеленского — 26%. «Таким образом, при внеочередных выборах в Раду партия Порошенко может взять примерно 35 мест плюс примерно 15 мажоритарщиков. Это задел для достаточно мощной оппозиционной силы в новом парламенте, которая будет серьезно критиковать Зеленского, а его будет за что», — объясняет он.

Гораздо логичнее будет не распускать Раду и дождаться октябрьских выборов, уверен он. «За эти полгода он будет вносить свои законопроекты, которые обещал, а когда Рада будет их отклонять, сможет обвинять их в саботаже. И тогда к очередным парламентским выборам он получит свои 30% в парламенте и сформирует коалицию», — надеется собеседник РБК.

Что будет с парламентскими выборами — самый сложный на сегодня вопрос, считает Андрей Бузаров. Кто бы ни стал президентом, парламентского большинства в 226 человек у него не будет, отмечает эксперт. «У Зеленского такой поддержки на данный момент нет. Вероятно, он попытается за счет влияния Коломойского объединить в один блок четыре политические группы, входящие в сферу влияния Коломойского: свою партию «Слуга н​арода», остатки партии «Самопомощь», «Возрождение» и «Укроп». «Может получиться около 60–70 депутатов, чтобы хотя бы зайти в парламент и иметь право на формирование большинства», — объясняет он. Только получив большинство, он сможет провести в жизнь кардинальные реформы, в том числе лишить представителей власти, включая президента, неприкосновенности перед законом.