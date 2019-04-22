Интернет вещей вписали в российский протокол

Федеральную сеть IoT будет создавать компания ГЛОНАСС-ТМ

Предприятие Игоря Ротенберга и «Ростеха» построит федеральную сеть интернета вещей (IoT) стоимостью более 53 млрд руб. Рынок IoT в России может достичь 490 млрд руб. к 2023 году, но компании еще предстоит побороться за госзаказы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участники проекта

Компания ГЛОНАСС-ТМ в 2020 году планирует приступить к строительству федеральной сети промышленного интернета вещей (IoT). Об этом рассказали РБК источник н​а рынке связи и собеседник на рынке IoT, знакомые с планами компании.

ГЛОНАСС-ТМ создана в январе 2018 года и на 25% принадлежит государственному АО «ГЛОНАСС» — оператору системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «Эра-ГЛОНАСС», следует из данных СПАРК. Владельцем 75% компании является «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон», в капитале которого присутствуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг, а также госкорпорация «Ростех».

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский и гендиректор ГЛОНАСС-ТМ Денис Симакин подтвердили РБК планы по созданию сети промышленного интернета вещей. По словам Симакина, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании диапазон частот «в рамках государственной задачи для создания федеральной сети интернета вещей». В конце 2018 года несколько отраслевых изданий со ссылкой на свои источники сообщали, что ГКРЧ на закрытом заседании выделила ГЛОНАСС-ТМ частоты 863–865 МГц и 874–876 МГц без конкурса. Представитель Министерства цифрового развития, курирующего ГКРЧ, сообщил, что не комментирует «решения для служебного пользования».

Суть проекта

В планах ГЛОНАСС-ТМ развернуть федеральную сеть промышленного IoT за пять лет, капитальные затраты на это составят 53 млрд руб., из которых 24,6 млрд руб. — себестоимость базовых станций, следует из презентации компании (копия есть у РБК). При этом на пятый год работы компания намерена стать рентабельной: к 2024 году она рассчитывает на выручку в 54,5 млрд руб. и положительный денежный поток в размере 11,8 млрд руб. По словам Симакина, на государственное финансирование проекта компания не претендует и намерена привлекать только частные инвестиции.

Согласно презентации проекта, ГЛОНАСС-ТМ планирует использовать сеть IoT по всей стране для различных видов мониторинга, сбора и анализа данных. Такая сеть должна позволить:

развернуть проекты для контроля потребления энергоресурсов (воды, электричества, газа);

осуществлять мониторинг зданий (управление паркингом, работа инженерных систем, климат-контроль);

контролировать безопасность (доступ к дверям и окнам, детекция движений, системы наблюдения);

собирать данные о количестве посетителей и их поведении в общественных местах;

оптимизировать городское пространство: вывоз мусора, наружное освещение в городах, сбор данных о состоянии дорожной инфраструктуры в стране, экологический мониторинг загрязненности воздуха;

реализовать проекты раннего реагирования на лесные пожары.

Сеть будет состоять из 34 тыс. базовых станций, которые компания планирует установить по всей стране в 2020–2024 годах. Для передачи данных будет использоваться отечественная реализация технологии энергоэффективной беспроводной связи (LPWAN) — протокол XNB. Его создала компания «Современные радио технологии» (СРТ), владельцы которой с конца 2018-го — Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов, гендиректор «РТ-Инвест» (совладелец РТИТС).

В презентации говорится, что в сравнении с популярными в мире LPWAN-протоколами — NB-IoT и LoRa — у отечественного протокола больший радиус передачи данных и лучшая проникающая способность сигнала через бетонные стены. Кроме того, этот протокол — полностью российская разработка, которая использует для шифрования пользовательских данных отечественный алгоритм «Кузнечик», говорится в презентации ГЛОНАСС-ТМ и на сайте СРТ.

«Российское происхождение протокола, технологии и оборудования необходимо при их применении на критически важной инфраструктуре. Наши решения актуальны для сфер, где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать. Телеметрия дальнего радиуса действия как раз является такой сферой, а наша система изобретена в России и работает в российской юрисдикции», — говорит Симакин. Это позволит, по его словам, избежать риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде.

Перспективы

По данным Global Data, объем мирового рынка IoT по итогам 2018 года составил $130 млрд и увеличится до $318 млрд к 2023 году. Объем российского рынка IoT, по данным IDC, в 2018 году составил $3,67 млрд (235 млрд руб.) c потенциалом роста до $7,61 млрд (490 млрд руб.) к 2023 году. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в России планируют применять IoT в «умных» городах, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.

Опрошенные РБК эксперты высказали опасения, что сеть IoT ГЛОНАСС-ТМ в силу использования только одного протокола может создать на рынке монополию, а также будет непригодна для того широкого перечня задач по сбору данных, который планирует взять на себя компания. «Мы всегда выступаем за конкурентную среду и развитие рынка и технологий в соответствии с мировыми трендами, но в данной инициативе есть высокий риск монополизации отдельных отраслей через закрепление стандарта XNB», — говорит представитель мобильного оператора «МегаФон», который предоставляет решения в сфере интернета вещей на основе протокола NB-IoT. «Нас очень беспокоит факт того, что в публичных выступлениях ГЛОНАСС-ТМ некорректно указывает технические характеристики сетей NB-IoT. Это международный стандарт с соответствующей экосистемой производителей оборудования базовых станций и оконечных устройств, чего нельзя сказать про XNB. Применение только XNB — это риск технологической изоляции», — утверждают в «МегаФоне».

«XNB — это закрытый протокол компании СРТ. У нее были попытки популяризовать этот протокол и в дальнейшем сделать открытым, но, по моей информации, они прекратились, когда ее купили, — рассказал РБК Илья Быконя, гендиректор Rightech, которая занимается разработками в сфере IoT. — Насколько мне известно, они готовят XNB-чип для широкого рынка, это позволит сторонним разработчикам использовать их сеть, но открытым протокол не сделают». По его словам, все стандарты LPWAN — XNB, NB-IoT, LoRa — имеют три качественные характеристики: радиус действия, скорость передачи данных и уровень энергопотребления. «Нет такого протокола, который был бы лучше всех остальных, поэтому идею построения федеральной сети IoT под широкий круг задач на одном протоколе не считаю разумной. На мой взгляд, это создает риск формирования олигополии на рынке IoT», — рассуждает Быконя.

По мнению главы Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, ни один протокол LPWAN, в том числе и XNB, не подходит для того, чтобы строить универсальную платформу IoT, так как для выполнения множества задач в ней должны использоваться все протоколы. «Кроме того, открытыми протоколами могут пользоваться любые разработчики устройств IoT, в то время как компания — разработчик закрытого протокола может ограничивать его использование и сотрудничать лишь с несколькими производителями устройств», — добавил Колесников.

Денис Симакин заявил, что на сетях ГЛОНАСС-ТМ смогут работать различные устройства, в том числе зарубежных производителей.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, несмотря на амбициозные планы ГЛОНАСС-ТМ, компании еще предстоит побороться за исполнение всех тех задач по мониторингу и автоматизации сбора данных, на которые она рассчитывает. «В любом случае под это еще должна быть подведена законодательная база, то есть компании либо нужно выиграть тендеры на выполнение подобных задач, либо договориться о некоем государственно-частном партнерстве, как это было в случае с «Платоном», и тогда правительство сможет назначить ее единственным исполнителем данных задач», — говорит Казарян.