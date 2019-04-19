Компания Ротенберга подтвердила планы по созданию сети интернета вещей

Генеральный директор ГЛОНАСС-ТМ (совместное предприятие структур Игоря Ротенберга, ГК «Ростех» и АО «ГЛОНАСС») Денис Симакин подтвердил РБК, что у компании есть планы по созданию федеральной сети интернета вещей (Internet of things, IoT). Ранее о данном проекте сообщали источники РБК.

По словам Симакина, проект не предусматривает государственное финансирование, развивать его планируется исключительно на частные инвестиции.

ГЛОНАСС-ТМ уже выделили диапазоны частот «в рамках государственной задачи для создания федеральной сети интернета вещей, применимой, в частности, в сферах контроля состояния транспортной инфраструктуры, систем безопасности, мониторинга метеорологической и экологической обстановки, управления накоплением и утилизацией бытовых и промышленных отходов», утверждает Симакин. Речь идет о частотных диапазонах 863–865 МГц и 874–876 МГц.



Согласно презентации ГЛОНАСС-ТМ, для создания федеральной сети IoT компания намерена использовать собственную разработку в области энергоэффективной беспроводной связи (LPWAN) — протокол XNB. Его создала компания «Современные радио технологии» (СРТ), владельцы которой с конца 2018-го — Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов.



«Для проработки вопроса совместно с «Главным радиочастотным центром» была проведена научно-исследовательская работа, выявившая технологическую применимость отечественной разработки XNB для решения государственных задач, стоящих перед «ГЛОНАСС-ТМ». Этот протокол имеет ряд запатентованных разработок. Российское происхождение протокола, технологии и оборудования необходимо при применении на критически важной инфраструктуре», — указал Симакин. По его словам, решения компании можно применять в сферах, «где информация является стратегическим ресурсом, доступ к которому третьих лиц нельзя допускать». «Телеметрия дальнего радиуса действия как раз является такой сферой, а наша система изобретена в России и работает в российской юрисдикции. В этом мы видим технологическую прозрачность, в которой нет риска использования информации через специально оставленные уязвимости в коде», — отметил он.

Ранее опрошенные РБК эксперты высказывали опасения, что использование при создании федеральной сети IoT исключительно закрытого протокола XNB может привести к тому, что компания-оператор сети будет сотрудничать только с ограниченным количеством производителей устройств IoT — различных датчиков, трекеров и т.д.

Однако Симакин заявил, что на сетях ГЛОНАСС-ТМ смогут работать различные устройства, в том числе зарубежных производителей. У компании есть решение, позволяющее сторонним разработчикам создавать собственные устройства на базе протокола XNB, — комплект разработчика (development kit). К концу этого года она рассчитывает завершить создание специального чипа, который можно будет встроить в смарт-устройство на этапе разработки, а в 2020 году — запустить его в массовое производство. Благодаря этому сетями ГЛОНАСС-ТМ смогут пользоваться различные производители IoT-устройств. Наконец, ряд решений компания разрабатывает в промышленной кооперации с отечественными и зарубежными партнерами.