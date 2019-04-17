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Статистика не справилась с выполнением майских указов
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Газета
Статистика не справилась с выполнением майских указов
Газета № 052 (3007) (1704) Экономика,
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Статистика не справилась с выполнением майских указов
Росстат опубликовал региональные данные о среднемесячном доходе от трудовой деятельности
Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в четырех регионах по состоянию на конец 2018 года, по данным Росстата. В то же время, по оценке Минтруда, цели достигнуты по 99% показателей
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата.

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.

Детских воспитателей обделили

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Уровень зарплат последних и вовсе достиг 264% от средних по России, и это максимум среди всех категорий.

Хуже остальных оказались результаты по зарплатам педагогов дошкольных учреждений (воспитателей детсадов) — 83,6%, а также у социальных работников — 87,4%.

В то же время пресс-служба Минтруда сообщила РБК, что мониторинг выполнения указов ведется по 1020 категориям (12 категорий бюджетников в 85 регионах), по подавляющему большинству из них (1012 показателей) цель выполнена. Минтруд считает ее достигнутой, если отклонение от целевого значения по зарплате составляет не более 5%.

Время подведения итогов

Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная часть его указов затронула работников бюджетной сферы в нескольких категориях: согласно документу оплата труда учителей (в образовательных учреждениях разного уровня), воспитателей детсадов, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала должна достичь средних зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.

В феврале Росстат раскрыл ежегодную информацию об уровне зарплат «майских» категорий бюджетников, а в апреле — обновил ее, а также опубликовал данные о среднем трудовом доходе, которые используются для сопоставления с зарплатами работников бюджетной сферы. В методике оценки выполнения майских указов задействован специально рассчитываемый показатель зарплат наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (зарплата в широком смысле, включая неформальный сектор). Если средние зарплаты в обычном понимании (оплата труда на средних и крупных предприятиях) по итогам 2018 года составили 43,4 тыс. руб., то «майский» индикатор почти на 13% меньше — 37,9 тыс. руб.

«Небольшое отклонение связано с тем, что фактические темпы роста средней заработной платы оказались выше прогнозных значений, использованных регионами при повышении зарплаты отдельных категорий работников до целевых значений», — отметил Минтруд в комментарии РБК. В министерстве отдельно выделили результаты Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской областей, Ставропольского края, Ненецкого АО и других регионов, где фактические результаты по зарплатам бюджетников превысили целевые показатели.

Что мешало росту зарплат

  • «У регионов нет денег. Здесь проблема в региональных бюджетах», — сказал РБК директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Перед субъектами поставили цель, которая была трудновыполнимой, добавил он.
  • Аналитики неоднократно говорили об угрозе майских указов для региональных бюджетов, особенно после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в прошлом году, целей по повышению зарплат нет, но правительство решило и далее поддерживать зарплаты бюджетников на целевых уровнях в соответствии с майским указом 2012 года.
  • Власти регионов стараются следить за исполнением майского указа президента по зарплатам бюджетников, отметила главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Однако они не так пристально следили за ростом зарплат сотрудников дошкольных учреждений, социальных работников, младшего и среднего медперсонала и могли даже сэкономить, чтобы обеспечить выполнение указа, соответственно, для врачей и педагогов. «За нянечками просто недоглядывали, следили за врачами, учителями — базовыми группами. Для них все либо рисовали [статистику], либо добавляли», — сказала РБК Зубаревич.

Еще 100 миллиардов

Прорыв в выполнении указов власти случился чуть больше года назад. Перед президентскими выборами зарплаты у многих работников в «майских» категориях возросли в несколько раз: работники МГУ, например, тогда получили зарплату в размере пятимесячного оклада.

Такие меры привели к ускорению роста зарплат в целом по экономике: по итогам 2018 года в реальном выражении они увеличились на 6,8%, что стало рекордом с 2012 года. Сохранения таких темпов правительство не ждет: в 2019 году реальные зарплаты увеличатся на 1,4%, и до 2024 года будут расти на 2–3% в год, согласно прогнозу Минэкономразвития. Без учета указов реальные зарплаты в 2018 году увеличились на 4,6%, оценивал Центробанк.

Для «неуказных» бюджетников также предусмотрено повышение зарплат, хотя и не такими высокими темпами: по итогам 2018 года они будут проиндексированы на 4,3% (уровень прошлогодней инфляции), однако лишь с 1 октября 2019 года.

Регионы получат из федерального бюджета еще 100 млрд руб. на поддержание уровня зарплат «майских» бюджетников, отметил Минтруд: «Насколько будет расти средняя зарплата в регионе — настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников». Отслеживать соблюдение пропорций министерство планирует ежеквартально.

Авторы: Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
Теги: майские указы , зарплата
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