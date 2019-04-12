Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

Топилин заявил о рекордных за семь лет темпах роста зарплат россиян

Реальные заработные платы россиян по итогам 2018 года выросли на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Об этом на расширенном заседании коллегии заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает корреспондент РБК.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% — это самый высокий показатель с 2012 года», — сказал он.

Министр выразил надежду, что в последующие годы стране удастся выйти «на позитивный тренд роста реальной зарплаты».

Ранее Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения. Министерство рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан вырастут на 1% и продолжат расти на протяжении всего прогнозного периода. В 2020 году рост составит 1,5% (в октябрьском варианте прогноза — 1,7%), в 2021 году и далее — порядка 2,2–2,4%.