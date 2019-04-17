Британия засекречивает российские черные списки

Лондон сформулировал свою санкционную политику после Brexit

Правительство Великобритании подготовило закон о продолжении антироссийских санкций, реализуемых сейчас по линии ЕС, в случае Brexit. Цель закона — «мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины»

Фото: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года). Британские власти решили, что не будут ни сокращать, ни увеличивать объем санкционных полномочий по сравнению с текущим режимом по линии ЕС.

Когда регламент вступит в силу, он заменит действующее европейское законодательство «по существу с тем же эффектом», отмечается на веб-странице правительства, посвященной санкциям в отношении России. Однако на деле «антироссийский» регламент прописывает детали, которых нет в общеевропейских санкционных документах.

Ключевые положения 64-страничного регламента — в материале РБК.

В подготовленном для парламента меморандуме британского МИДа говорится, что санкционный режим будет направлен на то, чтобы «мотивировать Россию прекратить действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». «Российская агрессия по отношению к Украине не ограничивается Донбассом и Крымом. Мы знаем, что тайно и открыто Россия при каждой возможности стремится навредить Украине», — утверждается в документе.

Сфера действия не только Великобритания

Автономные санкции против России будут обязаны исполняться не только на территории страны, но и британскими подданными за пределами Великобритании. Кроме того, полномочия по контролю за исполнением этих санкций будут распространяться на:

британские морские суда в международных или иностранных водах;

суда без национальности в международных водах;

иностранные суда в международных водах.

В частности, для контроля за соблюдением торгового эмбарго в отношении Крыма или запрета на поставки в Россию военной продукции или товаров двойного назначения британские морские офицеры вправе будут остановить судно, обыскать его, в том числе с «использованием обоснованной силы», и конфисковать запрещенные товары. Однако в отношении британских судов в иностранных водах или иностранных в международных водах эти полномочия могут быть реализованы только с санкции профильного министра и в случае если иностранное государство, о водах которого идет речь, дало Великобритании такое разрешение.

Автономные санкции

Британское правительство отмечает, что без отдельного акта об антироссийских санкциях не сможет отменять существующие санкции и налагать новые. Соответственно, ч. 2 регламента наделяет министра иностранных дел правом вносить людей в санкционный список с замораживанием их активов в британской юрисдикции и/или запретом на въезд в Соединенное Королевство. Наказываемое лицо или институция должно соответствовать базовым критериям наложения санкций: оно должно быть вовлечено в дестабилизирующие действия на Украине, принадлежать такому лицу или контролироваться им, действовать от имени или по поручению такого лица или как-то иначе быть с ним связанным.

Таким образом, после предполагаемого выхода из ЕС Великобритания сможет вносить в санкционный список новых российских граждан и компании, причем в существующем списке ЕС нет многих российских бизнесменов, внесенных, например, в санкционный список США.

Не только владение, но и контроль

Под запрещенными действиями на Украине понимаются в том числе воспрепятствование деятельности в республике международных организаций, ведение бизнеса с сепаратистскими группами в регионе Донбасса, экономическая деятельность в Крыму.

Патрульное судно Королевского флота Великобритании (Фото: Luke MacGregor / Bloomberg)

Также подробно описывается, что для компании означает «принадлежать или контролироваться» лицом. Для этого должно выполняться хотя бы одно из следующих условий:

лицо владеет более 50% акций в компании;

либо — более 50% голосующих прав;

или имеет право назначать большинство ее директоров;

либо если в большинстве случаев компания поступает в соответствии с пожеланиями лица (критерий существенного влияния).

Критерий контроля — это то, что в общем случае отличает европейский санкционный режим от американского. Санкции США в общем виде ориентируются только на владение долей 50% или более, а европейские санкции шире: подсанкционное лицо может и не владеть более 50% акций, но если оно контролирует компанию другим способом, та тоже будет попадать под санкции.

Секретное внесение в списки

Существенным отличием от общеевропейского санкционного режима будет возможность для Великобритании засекречивать внесение в санкционный список конкретного лица. В общем случае Лондон обязан делать эти решения публичными, но сможет воздержаться от обнародования (сообщить о наложении санкций только лицу, против которого они вводятся), если это нужно «в интересах национальной безопасности или международных отношений» или для предотвращения серьезного преступления в Великобритании.

В настоящее время в Великобритании действуют три режима санкций в отношении России в соответствии с актами Евросоюза:

заморозка активов российских и украинских лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины (например, в рамках этого режима заморожены активы в Европе Аркадия Ротенберга, Дмитрия Рогозина, Константина Малофеева, Юрия Ковальчука и др.);

секторальные санкции, ограничивающие финансирование нефтегазовых компаний и госбанков; эмбарго на поставки в Россию военных товаров и продукции двойного назначения;

меры в отношении Крыма и Севастополя (запрет на импорт крымских товаров, на инвестиции в экономику полуострова).

В общем виде эти режимы переносятся в автономное законодательство о санкциях. Отличие в том, что британский регламент предусматривает исключения из санкций (разрешения на отдельные действия, в общем случае запрещенные санкциями), если это соответствует все тем же «интересам национальной безопасности» или необходимо для предотвращения «серьезного преступления» на территории Соединенного Королевства.

Наконец, в отличие от санкционного режима ЕС, который не предполагает наказаний за несоблюдение санкций (вопросы ответственности возлагаются на страны — члены ЕС), Великобритания предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкционного режима, включая наказание в виде тюремного заключения на срок до десять лет за нарушение запретов на торговлю с Россией.

В будущем стоит ждать ужесточения санкций

Сейчас Евросоюз отвечает за введение санкций на территории блока, но приведение их в исполнение остается за членами ЕС. Соответственно, «где-то воздействие этих рестрикций более существенное, например в более привлекательной для российского капитала Британии, а где-то менее», говорит глава французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин.

Санкционный режим Великобритании — один из самых жестких среди европейских стран, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group Максимилиан Хесс. Среди факторов, которые спровоцировали тренд на ужесточение, Хесс назвал покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в котором британские власти подозревают Москву, а также кампанию властей против коррупции и «грязных» денег из-за границы. В качестве примера Хесс привел использование местными надзорными органами права направлять запросы о неясном происхождении состояния иностранных граждан (UWO). Если владельцы состояний, превышающих £50 тыс., не могут объяснить их происхождение, это может привести к заморозке активов.

Учитывая эти обстоятельства, Британия вряд ли станет слабым звеном среди западных стран, которые применяют санкции в отношении России, считает Хесс. Существует даже шанс, при котором Лондон может присоединиться к новым санкциям США без одобрения их в ЕС, полагает он.

В будущем следует ожидать дрейфа британской санкционной политики в сторону США, то есть в направлении ужесточения, согласен Волошин.

Жесткое отношение может измениться в случае прихода к власти оппозиционной Лейбористской партии, допускает Хесс. Лидер лейбористов Джереми Корбин вряд ли станет усиливать давление на Россию, полагает эксперт. В то же время, отметил Хесс, даже лейбористы не станут отказываться от более тщательных мер контроля за ввозимым в Британию капиталом.