Пенсионная реформа тормозит снижение бедности

Эксперты РАНХиГС представили прогноз по изменению количества граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Пенсионная реформа не окажет негативного влияния на уровень бедности населения России в целом, но приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста, подсчитали экономисты РАНХиГС

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы. Научная работа была впервые представлена в рамках Апрельской конференции НИУ ВШЭ в среду, 10 апреля.

Как изменится бедность

Уровень бедности населения (доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума) снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии — до 9,8%. ​Экономисты исходили из оценки уровня бедности в 2018 году в 13,1% от всего населения (Росстат недавно сообщал более свежие данные — 12,9% по итогам 2018 года).

За первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019–2020 годы) уровень бедности снизится на 0,5 п.п., с 13,1 до 12,6%.

Это связано с тем, что на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный законом размер индексации пенсий наиболее высок.

В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020 году повышение составит 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в последующие годы — от 5,5 до 5,9%.

После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться как в оптимистичном сценарии макропрогноза (в среднем на 0,35 п.п. ежегодно), так и в умеренном (0,1 п.п. в год).

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, а также обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5–2 п.п. выше инфляции. Уменьшению уровня бедности будут способствовать компенсационные меры, принятые властями: льгота по выходу на пенсию для граждан, достигающих пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и социальных льгот для предпенсионеров и др.

Но экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее — дополнительно на 0,1–0,2 п.п. в 2019–2021 годах и 0,6–0,7 п.п. в 2024–2028 годах. Причем в конце переходного периода уровень бедности предпенсионеров окажется на 3,5–4,2 п.п. выше, чем если бы не было пенсионной реформы.

Почему бедность предпенсионеров увеличится

Уровень бедности среди предпенсионеров, то есть женщин 55–59 лет и мужчин 60–64 лет, увеличится к концу переходного периода пенсионной реформы.

К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Доля предпенсионеров в населении России составляет 6–7%.

Дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного возраста, из-за пенсионной реформы может также увеличиться. Если в 2018 году дефицит дохода граждан предпенсионного возраста составлял 23% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то на десятый год реформы глубина бедности увеличится до 34% в умеренном и 36% в оптимистичном сценарии.

«У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда», — сказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Уровень безработицы, согласно расчетам авторов доклада, среди граждан, которые вынуждены остаться на рынке труда в связи с повышением пенсионного возраста, составит 10% (средний вариант прогноза).

Чтобы защитить интересы предпенсионеров, которые при потере работы рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты, правительство предусмотрело дополнительные гарантии. Максимальный размер пособия по безработице для предпенсионеров увеличен с 4,9 тыс. до 11,28 тыс. руб., а период такой выплаты составляет один год (тогда как всем остальным категориям сокращен до трех—шести месяцев). Эффективность пособия в части противодействия бедности будет со временем снижаться, предупредили авторы доклада. Установленный максимальный размер пособия по безработице к 2028 году может составить только 69% от величины прожиточного минимума.

Два сценария для расчетов Расчеты выполнялись для двух сценариев макропрогноза. В умеренном сценарии темпы роста ВВП соответствуют базовому прогнозу Минэкономразвития только до 2020 года, который предполагает рост экономики России от 1,3% в 2019-м до 1,5% в 2020 году. Далее до 2050 года принят темп роста, равный 1,5% (среднегодовое значение за период 2010–2017 годов). К 2028 году увеличение реальных заработных плат и страховых пенсий составит 17%. В оптимистичном сценарии до 2024 года включительно темпы роста ВВП соответствуют базовому прогнозу Минэкономразвития, который предполагает ускорение темпов роста экономики до 3,3% к 2024 году. В период после 2024 года принято допущение о сохранении темпов роста ВВП на 3,3% до 2050 года. В период с 2018 по 2028 год средняя зарплата в реальном выражении возрастет на 35%, а страховая пенсия по старости — на 25%.

Трудное решение

Закон о пенсионной реформе был подписан президентом 3 октября 2018 года. Владимир Путин в телевизионном обращении к россиянам говорил, что повышение пенсионного возраста призвано «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед». Переходный период пенсионной реформы стартовал 1 января 2019 года и продлится в течение десяти лет.

Максимальные пенсионные границы будут установлены в 2028 году. Мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, будут выходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родившиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет. Пенсионный возраст поэтапно увеличится и для работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно. Возраст выхода на пенсию не изменится для граждан, занятых на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, а также для женщин, имеющих пять и более детей; инвалидов по зрению первой группы и военной травмы.

Реакция граждан на пенсионную реформу привела к росту протестного потенциала и неодобрения деятельности институтов власти, снижению показателей социального оптимизма, указывали социологи. «Тяжелая реакция» россиян на пенсионную реформу стала неожиданной, признавал первый вице-премьер Антон Силуанов. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением власти за последнее десятилетие.