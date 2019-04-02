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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
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Финансы ,  
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ФАС назвала число банкоматов одним из критериев выбора зарплатного банка

Широкая сеть банкоматов является одним из критериев российских работодателей при выборе банков для зарплатных проектов. Об этом на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

«Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть», — указал он.

Отмена комиссий при снятии наличных в банкоматах позволит получить компаниям и организациям больше возможностей для выбора банков для обслуживания, подчеркнул замглавы ФАС.

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Это не первый раз, когда в ФАС обращают внимание на необходимость отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах. В частности, Кашеваров говорил об этом в интервью газете «Известия» в ноябре 2018 года.

В Центробанке считают, что у работников крупных предприятий должно быть не менее трех зарплатных проектов на выбор. Такое мнение высказывал заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. «Если предприятие большое, должно быть не менее трех банков. То есть гражданин не должен сталкиваться с ситуацией отсутствия выбора», — подчеркивал Швецов.

Теги: ФАС России, Зарплаты, Банки, зарплатные проекты
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