ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Это станет дополнительным инструментом в борьбе с так называемым зарплатным рабством, считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат​ физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.

При этом ​Скоробогатова раскритиковала идею создания единого зарплатного реестра, отметив, что она «убивает в том числе бизнес для банков».

«А вот дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести, — это тема абсолютно правильная и справедливая», — сказала она, отметив, что эта идея уже была поддержана «рядом банков».

Такой подход позволит реализовать законное право граждан самостоятельно решать, куда будет перечислена их зарплата. «Мы хотим закон подкрепить технической возможностью это реализовать», — пояснила она.

Замглавы Центробанка также описала, как эта схема должна работать на практике. По ее словам, работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которым перечисляет зарплату, с указанием телефонного номера каждого работника. ​После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.