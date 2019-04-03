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Финансы ,  
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ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Это станет дополнительным инструментом в борьбе с так называемым зарплатным рабством, считает первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат​ физлицам. Об этом рассказала первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, передает корреспондент РБК.

При этом ​Скоробогатова раскритиковала идею создания единого зарплатного реестра, отметив, что она «убивает в том числе бизнес для банков».

«А вот дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести, — это тема абсолютно правильная и справедливая», — сказала она, отметив, что эта идея уже была поддержана «рядом банков».

Такой подход позволит реализовать законное право граждан самостоятельно решать, куда будет перечислена их зарплата. «Мы хотим закон подкрепить технической возможностью это реализовать», — пояснила она.

Замглавы Центробанка также описала, как эта схема должна работать на практике. По ее словам, работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которым перечисляет зарплату, с указанием телефонного номера каждого работника. ​После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

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Сейчас юридическое лицо передает банку реестр с указанием реквизитов счетов физических лиц и может на это влиять, напомнила Скоробогатова. «Наша идея [в том], что юридическое лицо дает реестр с указанием мобильных телефонов, которое физическое лицо им передает при оформлении на работу. И тогда идет перечисление по номеру мобильного телефона», — пояснила она.

Трудовой кодекс России предусматривает право работника по заявлению заменить банк, который работодатель выбрал для перевода заработной платы, однако Роструд в прошлом году зафиксировал более 8 тыс. нарушений, связанных с несоблюдением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК).

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В Госдуме подготовят законопроект о ликвидации «зарплатного рабства»

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит для работодателя административную ответственность за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Организацию, нарушающую закон, обяжут выплатить штраф или вынесут предупреждение.

В январе 2019 года главы частных банков, Альфа-банка и Тинькофф Банка, пожаловались Госдуме на то, что в сегменте зарплатных проектов сложилась монополия банков с госучастием. Они предложили создать единый расчетный центр, который будет переводить зарплаты на карты тех банков, которые удобны гражданам.

Это предложение ранее уже критиковала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.

Авторы: Евгения Чернышова, Наталья Демченко
Теги: Центробанк, «зарплатное рабство», банковское обслуживание
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