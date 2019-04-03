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Ксения Собчак сдала спонсорский мандат
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Газета
Ксения Собчак сдала спонсорский мандат
Газета № 042 (2997) (0304) Политика,
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Ксения Собчак сдала спонсорский мандат
Партия перемен лишилась существенной части финансовой поддержки
Телеведущая Ксения Собчак прекратила финансирование Партии перемен, от которой она выдвигалась в президенты, сообщили РБК источники в партии. По их данным, у Собчак и председателя партии Дмитрия Гудкова были разногласия
Ксения Собчак (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

​Партия перемен меняет дислокацию

Телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак прекратила финансирование Партии перемен, от которой выдвигалась на выборы. Это произошло из-за разногласий с председателем партии Дмитрием Гудковым, рассказали РБК два источника в Партии перемен. В результате партия сменит офис, переехав с Поварской улицы в район Октябрьского Поля.

Собчак не ответила на звонки и сообщения РБК с просьбой подтвердить информацию о прекращении финансирования партии.

По словам источника РБК в Партии перемен, офис на Поварской обходился партии более чем в 300 тыс. руб. в месяц, а аренда штаб-квартиры на Октябрьском Поле стоит 200 тыс. руб. Офис в центре Собчак и Гудков оплачивали совместно, подтвердил РБК последний. Главными расходами партии были и остаются траты на содержание аппарата и на офис, подчеркнул Гудков. «И то и другое сейчас, как видите, работает», — сказал он РБК.

«Учитывая разные ситуативные траты, на партию уходит в районе 700 тыс. руб. в месяц», — говорит один из собеседников РБК. Расходы на офис и аппарат составляют «несколько сотен тысяч рублей в месяц», отметил Гудков.

О том, что партия ежемесячно нуждается примерно в 700 тыс. руб., РБК сказал и другой собеседник в партии. Существенно больше партии пришлось потратить на организацию двух съездов, особенно на первый, прошедший в июне прошлого года. По словам Гудкова, он обошелся партии в 1,5 млн руб., которые он и Собчак внесли пополам.

Гудков рассказал РБК, что партию финансируют и ищут для нее спонсоров все ее члены и руководство. «В связи с тем, что Партия перемен пока не зарегистрирована, спонсоры пока не спешат активно поддерживать нашу политическую силу», — признал он.

Политсовет московского отделения Партии перемен добровольно платит партвзносы — из них финансируются различные локальные проекты партии, добавил политик. По словам Гудкова, в партии сейчас около 750 действующих членов. «Кроме того, многие вещи мы делаем по договоренности с нашими союзниками. Например, можно сказать «спасибо» Сахаровскому центру, безвозмездно предоставляющему нам зал под лекторий», — сказал Гудков.

Отказ телеведущей от финансирования партии, по-видимому, связан с переменой ее политических планов, сказал РБК политтехнолог Петр Быстров. Она опровергла информацию о своем выдвижении в губернаторы Санкт-Петербурга, а ее позиция по отношению к партии напрямую связана с ее личными политическими планами, уверен эксперт. «Одно дело — идти на выборы от не очень крупной, но раскрученной политической партии, другое — вести образ жизни светской львицы и вести ток-шоу, — говорит Быстров. — Тогда эти траты представляются нерациональными».

Возможно, отказ от финансирования связан и с планами самого Гудкова и его сторонников идти на выборы в Мосгордуму. По мнению Быстрова, глава партии имеет шансы на победу, но среди других семи его сторонников «сильных кандидатов нет». «В этой связи и отказ Собчак от финансирования партии объясним — какой смысл вкладываться в кампанию заведомо неизбираемых кандидатов», — добавил эксперт.

Две команды не сработались

Ксения Собчак остается членом политсовета партии, но свою ри​торику с руководством она не согласовывает, сказал РБК близкий к партии собеседник. «Тимур Валеев из команды Собчак — ее главный технолог — не нашел общего языка с командой Гудкова», — также сказал он. По сути, сторонники Собчак и Гудкова в партии поделились на две команды, добавил источник. Из-за этого разлада и прекратилось финансирование со стороны Собчак, полагает собеседник РБК.

Валеев отказался отвечать на вопросы РБК.

В пятницу, 29 марта, Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» текст под названием «Программа перемен для Санкт-Петербурга». Она назвала изменения, которые хотела бы внести в политическую и социальную жизнь Петербурга. Источники в партии сказали РБК, что Партия перемен не имеет отношения к этому заявлению. Также собеседник РБК опроверг информацию о намерении Собчак ​баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга. Информация об этом появлялась в СМИ, но сама Собчак ее не подтверждала.

Ранее сторонники Гудкова заявили о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Политик сообщил, что они договорились о разделе округов с «Яблоком». Сам Гудков пойдет на выборы в избирательном округе № 5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино).

Гудков был избран председателем партии, созданной на основе «Гражданской инициативы», на ее первом съезде. Бывший глава партии Андрей Нечаев и Ксения Собчак вошли в политсовет. Документы для переименования партии были поданы в Минюст, но осенью ведомство отказало в изменении названия и устава и регистрации Гудкова в качестве председателя.​

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Ксения Собчак , Дмитрий Гудков , финансирование партий
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