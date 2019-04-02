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От выборов - к референдуму
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Газета
От выборов - к референдуму
Газета № 041 (2996) Политика,
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От выборов - к референдуму
Четыре вопроса о ходе президентской кампании на Украине
Участие антисистемного кандидата Владимира Зеленского в президентских выборах изменило политическую карту Украины. Если он не допустит ошибок, то второй тур может стать фактически референдумом о доверии Петру Порошенко
Фото: Gleb Garanich / Reuters

​Как Украина оказалась на пороге антиэлитной революции

Владимир Зеленский, 41-летний актер без политического опыта, получил почти в два раза больше голосов, чем действующий президент Украины 53-летний Петр Порошенко. Таков главный итог первого тура президентских выборов, который прошел​​ 31 марта. Для победы в первом туре одному из 39 участвовавших в выборах кандидатов нужно было набрать более половины голосов. После обработки ЦИК почти 94% протоколов Зеленский набирает 30,2%, Порошенко — 15,9%. Третье место удерживает лидер партии «Батькивщина», участница президентских выборов 2010 и 2014 годов Юлия Тимошенко с 13,4%. Четвертый результат у считающегося пророссийским кандидатом Юрия Бойко, который за девять дней до выборов официально встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым, — около 11,5%. Другой «пророссийский» кандидат, Александр Вилкул из «Оппозиционного блока», набирает около 4,2%.

Предвыборные опросы общественного мнения прогнозировали уверенное выступление Зеленского. В его пользу сыграли усталость украинских избирателей от политиков старой формации, неудовлетворение реформами и бедность, солидарны западные СМИ, украинские и иностранные эксперты.

«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине
Политика

«Избиратели поддержали Зеленского из-за разочарования в традиционных политиках, в их нереалистичных обещаниях. Олигархи поддержали Зеленского из-за страха перед Порошенко и надежды на то, что Зеленский станет последним президентом перед переходом на парламентскую модель управления», — указывает украинский политолог Руслан Бортник. Выход Порошенко во второй тур эксперт называет тактической победой президента, так как ему удалось обогнать Тимошенко, продлить собственную власть на месяц и значительно улучшить позиции в преддверии парламентских выборов.

Тимошенко слишком рано начала свою кампанию, объясняет РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Внимание к поднимаемым ею социально-экономическим темам, связанными с тарифами и коррупцией, снизилось на последней стадии кампании, говорит он.

Как изменилась избирательная география

Явка на выборах составила 63,52%, что несколько выше итоговой явки пять лет назад (59,48%). Зеленский получил относительное большинство в 20 из 25 областей Украины. За действующим президентом только две области — Львовская и Тернопольская. Тимошенко удалось стать лидером в одной — Ивано-Франковской. В Луганской и Донецкой областях (на контролируемых Украиной территориях) первое место занял Юрий Бойко, поддержанный «Оппозиционной платформой — За жизнь».

«Зеленский, можно сказать, первый кандидат, который сплотил страну, что позволило уйти от традиционного электорального противостояния востока и запада», — сказал РБК директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Юрий Бойко предсказуемо победил в двух восточных областях, но и в них у Зеленского второе место, обратил внимание эксперт.

Украинская национальная полиция получила более 2,6 тыс. сообщений о нарушениях, было возбуждено 61 уголовное дело, сообщила 1 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. Дела возбуждены по фактам фальсификации избирательных документов, нарушений тайны голосования, а также по статьям «террористический акт» и «заведомо ложное сообщение о минировании». Существенного влияния на результат выборов нарушения не оказали, указывают представители ЦИК и подтверждают неправительственные организации. ​Серьезных нарушений не обнаружили ни координаторы гражданской сети «Опора», ни члены независимого Комитета избирателей Украины.

Однако представители штабов Тимошенко и Бойко говорят о массовых подтасовках и фальсификациях. Они ждут окончания официального подсчета в ЦИК и получения копий протоколов, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Впрочем, критика Тимошенко всей системы голосования вряд ли выльется в какое-то серьезное протестное движение, считает внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш​ Ярабик.

Видео: РБК

Что изменится в кампаниях кандидатов перед вторым туром

Порошенко начал мобилизацию электората уже вечером 31 марта, во время выступления после публикации экзитполов в киевском штабе.

Свой результат в первом туре он назвал суровым уроком. Часть вины за свой низкий показатель он возложил на атаки в СМИ. За месяц до выборов издание «Наши деньги с Денисом Бигусом» сообщило о масштабных махинациях в государственном концерне «Укроборонпром», к которым оказался причастен давний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский (прежняя фамилия Свинарчук), занимавший пост заместителя секретаря национальной безопасности и обороны. Порошенко уволил его в марте. Ранее эксперты указывали, что скандал мог стоить президенту нескольких процентов голосов.

Значительную часть своей речи Порошенко посвятил сопернику по второму туру, повторив популярное в СМИ и соцсетях прозвище Зеленского: «Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского». По его мнению, соперник не сможет отстаивать интересы Украины прежде всего на международной арене, где Россию будет представлять «не Максим Галкин и не Евгений Петросян». Зеленский парировал, назвав Порошенко марионеткой Cвинарчука. Сторонники Порошенко начали писать в социальных сетях, что победа «слабого» Зеленского на руку Кремлю.

Пытаясь привлечь избирателей, Порошенко постарается разыграть националистическую карту и карту противостояния с Россией, прогнозируют эксперты. Он поднимет градус националистической риторики, которая является основой его кампании, сказал РБК эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд. Образ патриота — главный козырь президента, и он безусловно сделает акцент на необходимости дать отпор Москве, согласен Ярабик. Впрочем, отмечает он, националистическая риторика вряд ли поможет Порошенко преодолеть отставание от Зеленского во втором туре. По словам аналитика, украинцы не хотят играть в игру Порошенко и сводить выборы к вопросу о том, какой из кандидатов демонстрирует более жесткий подход к России. «Даже на избирательных участках, расположенных на передовой конфликта с сепаратистами в Луганской и Донбасской областях, Зеленский получил примерно такой же уровень поддержки, что и действующий президент», — отметил он. Поддержка почти по всем регионам страны дает шоумену хороший задел на победу, подтверждает Карасев. ​

Как в России оценили выборы на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, поскольку от голосования «были отрезаны» жители Донбасса и граждане Украины, живущие в России, сказал председатель комитета Леонид Калашников (цитата по «РИА Новости»). Они могли проголосовать либо на территории Украины, либо выехав из России в другие страны.

Однако говорить о непризнании выборов пока рано, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле, по его словам, надеются, что по итогам выборов победит не кандидат от «партии войны».

Какие коалиции возможны перед вторым туром

У Зеленского есть все шансы выйти победителем кампании, полагает Ярабик. Порошенко имеет высокий антирейтинг, поэтому если его соперник не допустит ошибок, то сможет превратить второй тур в референдум о доверии нынешнему президенту, пояснил аналитик. В проведенном незадолго до выборов исследовании социологический группы «Рейтинг» почти половина избирателей (49%) заявили, что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Порошенко. Несмотря на намеки Порошенко, что Зеленский занимает слишком мягкую позицию в отношении Кремля, на Западе будут довольны победой любого из кандидатов, убежден Ослунд. «И Зеленский, и Порошенко декларируют приверженность демократии, рыночным реформам, а также интеграции в Евросоюз и НАТО», — пояснил он.

На итоговый результат окажет влияние и поддержка других политиков. Пока открыто о нежелании поддерживать Порошенко заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (около 7% в первом туре). «Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю», — написал он в Facebook.

При этом из штаба Зеленского пришла новость об отказе обсуждать возможность объединения усилий с Тимошенко в обмен на предоставление ей поста премьера. Это вопрос коалиционного соглашения и коалиции в Верховной раде, сказал на брифинге в Киеве политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков (цитата по «Укринформу»).

Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках
Политика

«Сейчас часть людей, которые проголосовали за не прошедших во второй тур кандидатов, будут переосмысливать свой выбор. Кто-то не пойдет голосовать, а кто-то будет голосовать за «известное зло». Есть большое число людей, для которых Зеленский все же не является предпочтительным кандидатом», — указывает Мошес. Для них альтернативой Порошенко является «неизвестность, возможно, непрофессионализм», что не значит, что можно прогнозировать победу действующего президента. Борьба не окончена, резюмировал эксперт.​​

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
При участии: Анастасия Батманова.
Теги: Россия и Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Выборы , Юлия Тимошенко , Бойко ...
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