«Воскресное голосование стало первым после так называемой революции достоинства, которая привела Порошенко к власти пять лет назад.

Пятидесятитрехлетнему президенту, выигравшему выборы в 2014 году с 55% голосов, кажется, не удалось мобилизовать электорат, несмотря на его попытки показать себя страстным защитником территориальной целостности страны и победителем в истории с евроинтеграцией и вступлением в НАТО.

За свое президентство Порошенко перевооружил национальную армию и ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС — документ, который позволил украинцам торговать с Европой и ездить туда без ограничений.

Действующий президент также обеспечил независимость Украинской православной церкви от РПЦ. Но ему не удалось избавить страну от коррупции или вернуть деньги, украденные из казны до его прихода к власти».

«На этих выборах можно было увидеть, как актер с полным отсутствием политического опыта на шаг приблизился к тому, чтобы стать новым президентом страны.

Зеленский, который играет роль президента в телесериале «Слуга народа», стал фаворитом воскресного голосования в укор руководству страны.

Он обогнал Порошенко, действующего президента, сделавшего состояние на шоколадной империи, и Тимошенко, экс-премьера, выступающую рупором против коррупции.

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Кампания «темной лошадки» Зеленского во многом рассчитана на высокие результаты среди молодых избирателей, которые жаждут перемен в стране и разочарованы буксующими реформами и застоем в экономике. Пять лет назад украинцы свергли президента в ходе уличных протестов против коррупции. Многие чувствуют, что обещания революции не были выполнены».

The Times, Великобритания. «Комик Владимир Зеленский поймал волну гнева избирателей, чтобы выиграть президентские выборы»

«Опросы, проведенные до голосования, показывали, что Зеленский может обойти во втором туре как Порошенко, так и Тимошенко, но это далеко не гарантированный прогноз. Он не представил детализированной программы, вместо этого положившись на пространные обещания, такие как налоговые льготы для молодых предпринимателей, переговоры с Россией для прекращения войны на востоке Украины и референдумы по крупнейшим вопросам, таким как членство в НАТО.

Вместо выходов на трибуну он выступал на стадионах по всей стране с бесплатными комедийными шоу. На одном концерте за неделю до выборов он сказал, что Украина провела 28 лет независимости от СССР «в дремучем лесу», и добавил: «Какие-то люди нас пытаются провести, вывести на свет, нам с вами что-то обещают. Но ощущение, что нас с вами водят в этом лесу по кругу. Поэтому, пожалуйста, поднимите вверх глаза и найдите своими светлыми глазами, настоящими глазами украинцев, найдите свет».

Рейтинги Порошенко росли с начала года, и эксперты говорят, что он все еще может применить административный ресурс, чтобы вернуться в кресло президента.

Профессор Эндрю Уилсон, руководитель украинских исследований в Университетском колледже Лондона, говорит, что неопытность Зеленского и отсутствие конкретной программы могут сделать его уязвимым в обязательных теледебатах с противником во втором туре.

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С другой стороны, народный образ может сыграть Зеленскому на руку, если избиратели «не захотят, чтобы он превратился в политика».

The New York Times, США. «Не шутка: украинский телекомик выигрывает первый раунд выборов»

«Согласно опросам, проведенным в воскресенье, украинский комик, сыгравший случайного президента на телевидении, нанес сильный удар по политическому классу страны на президентских выборах в воскресенье, став первым по экзитполам.

Порошенко, шоколадный магнат, который является одним из самых богатых людей в стране, где доминируют олигархи, кажется, признал, что молодые избиратели бросили его в массовом порядке. Он сказал, что услышал и понял их стремление к более быстрым изменениям.

Это был ошеломляющий результат на выборах, который поможет определить будущее страны, ставшей европейской линией фронта в новой эре противостояния между Россией и Западом. В ходе этой войны с 2014 года погибли 13 тыс. человек, а миллионы стали перемещенными лицами.

Тот факт, что Украина работает как настоящая демократия, хотя и с проблемами, часто упоминается как, возможно, самый важный аспект этих выборов. В отличие от «потемкинских» выборов в соседних России и Белоруссии соперничество на Украине предоставило избирателям реальный выбор с неизвестным результатом».

«Комик и политический новичок Владимир Зеленский стал победителем первого тура президентских выборов в Украине <…> и 21 апреля столкнется лицом к лицу с Петром Порошенко на голосовании, которое будет играть колоссальную роль для будущего этой находящейся в состоянии войны страны на пороге Европы.

Несмотря на сомнения критиков по поводу его способности управлять страной и расплывчатой программы Зеленского, этот кандидат извлек выгоду из антиэлитарных настроений — мирового феномена, который в течение последних лет стал особенно активно проявлять себя на Украине на фоне экономических трудностей и коррупционных скандалов.

Как отметил эксперт аналитического центра Democracy House в Киеве Анатолий Октисюк, комик «одержит победу» [во втором туре], так как поддержка нынешнего президента достигла своего «потолка». <…> Порошенко получил признание за сближением с Западом, укрепление армии и запуск экономических реформ, однако его обвиняют в том, что не прилагает достаточно усилий для борьбы с коррупцией — одного из главных поводов для беспокойства тех, кто вышел на Майдан и открыл ему дорогу во власть пять лет назад».

«Комик, который играет президента на телевидении, вышел вперед в первом туре украинских президентских выборов в воскресенье, согласно экзитполам это признак широко распространенного недовольства политическим истеблишментом в одной из крупнейших стран Европы.

Сильные результаты Зеленского отразили широко распространенное разочарование по поводу того, что многие считают отсутствием ощутимых изменений в стране после прозападной революции, произошедшей пять лет назад. Если неопытный Зеленский выиграет второй тур, он столкнется с проблемами, начиная от экономического спада и заканчивая переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

Для сторонников Зеленского главный сигнал его [теле]шоу в том, что честность среди политиков должна превзойти все остальные соображения, и они считают его порядочным и свободным от коррупции в реальной жизни.

«Мне нравится, что он строил свой бизнес без каких-либо правительственных связей», — сказал 37-летний железнодорожник Виталий Кирник на концерте комедийной труппы Зеленского «Квартал 95» в Киеве в пятницу. «Он новый человек, молодой, с новыми взглядами», — добавил Кирник. «Если он может успешно возглавлять «Квартал 95», я думаю, что он мог бы преуспеть как президент», — говорит он».

«Если представители избиркома подтвердят результаты выборов после окончательного подсчета голосов в ближайшие дни, Зеленский сразится с Порошенко во втором туре 21 апреля <…>.

Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.

Неопределенность в отношении выборов заставила нервничать западных сторонников Украины и иностранных инвесторов. Страна стоит перед пиком платежей по внешнему долгу и находится в состоянии тлеющей войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами и российскими силами в восточных регионах.

Экономика Украины вернулась к росту после спада в 2014–2015 годах благодаря иностранной поддержке, включая многомиллиардные кредиты, предоставленные МВФ в рамках программы реформ.

Зеленский избегал подробных интервью и дебатов со своими оппонентами и провел неклассическую кампанию, основанную на социальных сетях и комедийных выступлениях. Вместе с другими кандидатам он призвал Запад активизировать дипломатические усилия по прекращению конфликта с Россией и пообещал сохранить Украину на пути дальнейшей интеграции с Западом».