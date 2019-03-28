Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,30 64,37 EUR Нал. 73,43 72,47 USD Бирж. 64,84 +0,43 EUR Бирж. 72,90 +0,31 USD ЦБ. 64,59 +0,42 EUR ЦБ. 72,72 +0,14 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 4084,34 +29,92 IMOEX 2487,48 -1,00% RTSI 1207,23 -1,85% Brent 67,52 -0,66% DJIA 25625,59 -0,13% Nasdaq 7643,38 -0,63%
Успешность региона отставке не помеха
Лента новостей
Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 09:15, РБК и ГАЗ ЦБ отозвал лицензию у Международного расчетного банка 09:12, Экономика Новые тропы к покупателям: какое будущее ждет розничную торговлю 09:00, PRO В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева 08:57, Общество Smart или не Smart: нужны ли в России фабрики XXI века 08:47, PRO 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 08:43, РБК и «Билайн» Бизнес В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха 08:40, Общество YouTube удалил новые выпуски программ Парфенова и Дудя 08:37, Общество «Нижнекамскнефтехим» заработал ₽25 млрд: стоит ли вкладываться в акции 08:31, Quote Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года 08:01, Технологии и медиа «Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком 08:00, Финансы Сотрудники роддома в Башкирии назвали размер своих зарплат 08:00, Общество Бутик-отели и офисы: что находится в старинных дворцах и усадьбах 07:59, Недвижимость Время просыпаться: как нормализовать сон 07:55, РБК и Philips США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот 07:50, Политика Мадуро сообщил об участии снайпера в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы 07:32, Политика Все находившиеся на борту разбившегося вертолета ВВС Казахстана погибли 07:18, Общество ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки» 07:00, Финансы Канадский и испанский корабли НАТО войдут в порт Одессы в апреле 06:53, Политика «Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства 06:51, Общество Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом 06:30, Политика В Евросоюзе запретят использовать пластиковые вилки и тарелки 06:28, Общество Полицейские задержали размахивавшего бензопилой в кафе жителя Находки 06:07, Общество Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 05:57, РБК и Philips Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга 05:39, Общество Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата 05:12, Политика Депутаты думы Владивостока выбрали мэра города 04:35, Политика Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн 03:56, Бизнес
Газета
Успешность региона отставке не помеха
Газета № 038 (2993) (2803)
0
Успешность региона отставке не помеха
Эксперты исследовали социально-экономические причины смены губернаторов
Экономические факторы крайне слабо влияют на решения Кремля об отставках губернаторов, следует из анализа, проведенного Центром экономических и политических разработок. Важнее политические мотивы, согласны политологи
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Относительные социально-экономические успехи и неудачи глав субъектов Федерации не влияют на их сменяемость. Такой вывод сделали эксперты Центра экономических и политических разработок (ЦЭПР) в докладе «Рейтинг эффективности регионального управления: влияют ли результаты социально-экономической политики на назначение глав субъектов РФ?» (есть у РБК).

В целом экспертам очевидно «отсутствие зависимости факта смены главы и сравнительных достижений региона по основным показателям социально-экономического развития», так что каждый случай нужно рассматривать отдельно. Положение дел в субъектах, поясняют авторы доклада, зависит от ввода в регионе крупных экономических объектов или, наоборот, прекращения их работы, изменений в федеральной бюджетно-налоговой политике, санкций и других факторов.

За плохие показатели могут снять, а могут и нет

В отдельных случаях связь между отставками и социально-экономической ситуацией все же прослеживается: в регионах, глав которых заменили в 2017–2018 годах, были высокие показатели динамики безработицы. Однако эти же регионы, по данным ЦЭПР, показали хорошие результаты по другим направлениям. «Так что в целом это выглядит скорее как случайность, а не закономерность», — говорится в исследовании.

Какие показатели исследовал ЦЭПР

Эксперты изучили ситуацию в регионах с 2014 года по настоящее время. Они разделили социально-экономические факторы, по которым оценивали региональные власти, на несколько групп:

  • показатели экономического развития — динамика валового регионального продукта (ВРП), индекс промышленного производства, индекс производства продукции сельского хозяйства и т.д.;
  • бюджетные показатели — динамика доходов региональных бюджетов, отношение верхнего предела государственного внутреннего долга к доходам региональных бюджетов, отношение доходов от НДФЛ к численности населения и т.д.;
  • экономико-социальные показатели — динамика безработицы, индекс потребительских цен, динамика средней заработной платы и средней пенсии;
  • демографические показатели — динамика численности населения, средней ожидаемой продолжительности жизни, коэффициента рождаемости, коэффициента смертности;
  • показатели в сфере здравоохранения и образования — динамика численности населения на одну больничную койку, динамика численности населения на одного врача и т.д.; ​
  • уровень дотационности субъектов.

Фактор случайности разъясняется на двух показательных примерах.

Егор Борисов, руководивший Якутией с 2010 года, в 2018-м попал в очередную волну ротации в губернаторском корпусе. У региона весьма неплохие показатели: по средней динамике ВРП в 2013–2017 годах Республика Саха занимает шестое место, по средней динамике объема инвестиций в основной капитал за те же годы — четвертое, у республики 12-е место по средней динамике средней номинальной начисленной заработной платы и 14-е — по средней динамике средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

А губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который возглавляет регион с 2014 года, сохраняет свой пост. По средней динамике ВРП в 2013–2017 годах область занимает 66-е место, 44-е — по среднему индексу промышленного производства, 56-е — по среднему индексу производства продукции сельского хозяйства, 71-е — по среднему отношению доходов от НДФЛ к численности населения в 2016–2018 годах и т.д.

Новые лица: кем пополнился список губернаторов Еще 7 фото
Фотогалерея

Дотации работе не помеха

Не зависят социально-экономические успехи регионов и от степени их дотационности. Чтобы доказать это, исследователи разделили субъекты на три группы по сроку работы их глав на посту — «губернаторы-старожилы» (начавшие работу до 1 января 2014 года), «опытные губернаторы» (начавшие работу в 2014–2016 годах) и «губернаторы-новички» (назначены в 2017–2018 годах).

В первой группе 29 субъектов, а значительная доля регионов, вошедших в десятку лучших по разным показателям, являются дотационными, например это Камчатский край, Чечня, Ингушетия, Республика Алтай. У них доля дотаций из федерального бюджета составляет более 40% в объеме собственных доходов бюджета. При этом Камчатка попала на третье место по средней динамике ВРП, Алтай — на первое по среднему индексу промышленного производства, Чечня занимает первое место по средней динамике безработицы (там она максимально снизилась за отчетный период). Ингушетия возглавила рейтинги по среднему индексу промышленного производства для обрабатывающей промышленности и по динамике доли детей, охваченных дошкольным образованием.

Та же ситуация со второй группой («опытные губернаторы»), включающей 17 регионов. Там в топ-10 по разных показателям попали одни из самых дотационных регионов — Крым и Севастополь. Севастополь лидирует по динамике численности населения на одну больничную койку (чем меньше людей на одну койку — тем выше регион в списке). Крым — на первом месте по средней динамике расходов консолидированных бюджетов субъектов на здравоохранение.

В последней группе («губернаторы-новички») 39 регионов. Для нее авторы доклада пытались «выявить связь между сменой глав в регионах в 2017–2018 годах и динамикой основных показателей социально-экономического развития в этих регионах в предшествующий период», как пояснил РБК соавтор доклада Николай Миронов. Исследователи отталкивались от гипотезы, что в рейтинге всех 85 регионов за период 2013–2017 годов динамика показателей субъектов, где глава сменился в последние годы, была сравнительно менее благоприятной. Но исследование эту теорию не подтвердило. По показателям всех групп не наблюдается зависимости между сменой главы региона и положением субъекта в рейтинге за предшествующий период.

За чем должны следить губернаторы

При оценке работы глав регионов политические факторы играют более значимую роль, чем социально-экономические, подытоживают авторы доклада.

Среди основных причин отставок политолог Александр Пожалов называет уровень доверия к власти и антирейтинги губернатора перед выборами главы региона и федеральными кампаниями, открытые конфликты среди региональных элит, коррупционные претензии к управленческим командам. Кроме того, на кадровые решения о судьбе губернаторов могут влиять интересы федеральных корпораций в регионах (включение региона в масштабные проекты с большими финансовыми вливаниями из центра) и общая ориентация Кремля на омоложение губернаторского корпуса.

Ротация продолжается: почему покинул пост глава Башкирии Рустэм Хамитов
Политика

Пожалов также обратил внимание, что регионы имеют разные стартовые возможности и являются заложниками общих федеральных реформ и требований. ​Он уверен, что идеальной формулы сохранения или увольнения губернатора вывести не удастся. Даже при совпадении всех негативных политических факторов некоторые могут достаточно долго оставаться у власти, как, например, Сергей Морозов в Ульяновской области или Дмитрий Овсянников в Севастополе.

Рационализировать все критерии смены главы региона очень сложно, отмечает политолог Михаил Виноградов. По его мнению, при принятии решения об отставке могут быть учтены два-три приведенных ЦЭПР экономических показателя. В то же время существует масса факторов, на которые власть не может всерьез повлиять, — от международных санкций до действий частного сектора.

За последние два года традиционными стали массовые весенние и осенние ротации в губернаторском корпусе. В 2019 году серия отставок началась 19 марта: заявление написал челябинский губернатор Борис Дубровский, затем стало известно об отставке главы Алтая Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова. 21 марта о желании покинуть свои посты сообщили главы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг. Отставленные губернаторы чаще всего получают места в Совете Федерации, а каждый десятый становится объектом уголовного преследования, следует из анализа карьер ста ушедших глав регионов от «Петербургской политики».

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Губернатор , Выборы губернатора
Материалы по теме
Варяги из вексельберговского резерва Политика
Песков назвал критерии отбора новых губернаторов Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter