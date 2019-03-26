Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,65 63,69 EUR Нал. 73,06 72,20 USD Бирж. 64,05 -0,03 EUR Бирж. 72,44 -0,08 USD ЦБ. 64,50 +0,73 EUR ЦБ. 72,92 +0,33 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3962,84 -84,66 IMOEX 2497,07 -0,02% RTSI 1228,14 -0,02% Brent 67,33 +0,40% DJIA 25516,83 +0,06% Nasdaq 7637,54 -0,07%
От сенатора до изолятора
Лента новостей
Синоптики пообещали москвичам 10 градусов тепла на выходных 09:48, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 09:32, РБК и Philips В торговом центре в Баку произошел пожар 09:29, Общество Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье 09:19, Общество Что делать девелоперам, которые не смогут строить по новым правилам 09:06, Недвижимость Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA 09:03, Общество Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50% 09:00, Бизнес Оптовые цены на муку поднялись за год в полтора раза 09:00, PRO Составлен рейтинг самых «мощных» паспортов мира 09:00, Общество Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный» 08:58, Бизнес Встреча Трампа с Овечкиным и «Кэпиталз» в Белом доме. Фоторепортаж 08:46, Фотогалерея  HR-головоломка: в чем заключается особое отношение миллениалов к карьере 08:45, PRO Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой 08:41, Политика Наличные все еще правят и уходить не собираются — Bloomberg 08:40, PRO Польша признала заслуги СССР в победе над фашизмом 08:40, Политика Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом 08:30, РБК и «Билайн» Бизнес Инвестиции для молодых: зачем компании тратят миллиарды на киберспорт 08:27, Quote Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану 08:18, Политика Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами 08:08, Политика ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний 08:00, Экономика Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту 07:42, Общество Не только выборы: зачем Бойко и Медведчук ездили в Москву 07:35, Мнение Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных 07:30, РБК и Футболер Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО 07:00, Общество В Улан-Удэ пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта 06:41, Общество Насколько вы склонны к риску: тест 06:30, РБК и Сбербанк Канада не признала контроля Израиля над Голанскими высотами 06:16, Политика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд 06:01, Технологии и медиа
Газета
От сенатора до изолятора
Газета № 036 (2991) (2603) Политика,
0
От сенатора до изолятора
Эксперты проанализировали практику трудоустройства бывших губернаторов
Отставленные губернаторы чаще всего получают места в Совете Федерации, а каждый десятый становится объектом уголовного преследования, следует из анализа карьер 100 ушедших глав регионов от «Петербургской политики»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

​Куда уходят губернаторы

Фонд «Петербургская политика» представил обзорный доклад «100 бывших губернаторов: карьерные траектории после отставки» (копия есть у РБК​). Эксперты проанализировали открытые данные о карьерном пути 100 последних отставленных губернаторов начиная с 2011 года.

Актуальность исследования эксперты объясняют мартовской серией перестановок в губернаторском корпусе и заявлениями о готовности федеральной власти содействовать трудоустройству ушедших глав регионов.

Самый популярный выход для бывших губернаторов — избрание в Совет Федерации (17 случаев). В частности, в верхнюю палату парламента перешли губернаторы Петербурга Валентина Матвиенко, Андрей Турчак из Псковской области, Александр Карлин из Алтайского края, Александр Михайлов из Курской области. В Думу прошел один бывший губернатор, назначения в Счетной палате получили двое.

Переход в Совет Федерации оказывается самой популярной моделью транзита региональной власти — фактически пенсией с элементами личной неприкосновенности, прокомментировал РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.

Уход экс-губернаторов в верхнюю палату Федерального собрания — наиболее мягкий способ смены власти в регионе и прихода нового губернатора-варяга без опыта публичной политики как минимум на период избирательной кампании, считает политолог Александр Пожалов. При такой схеме экс-губернатор и ориентированные на него элитные группы получают на время гарантии учета своих интересов в кадровой и экономической политике преемника, а также иммунитет от антикоррупционных проверок. А губернатор-варяг союзом с экс-губернатором демонстрирует преемственность курса и отказ от кадровых революций, чтобы не столкнуться с противодействием региональных элит в ходе выборов, добавил Пожалов.

Перешли в государственный (в основном в госкорпорации) или частный бизнес 14 губернаторов. Например, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко возглавил совет директоров ОСК, глава Самарской области Владимир Артяков стал замгендиректора «Ростеха», свердловский губернатор Александр Мишарин — первым замгендиректора РЖД.

13 глав регионов получили более высокие посты, в первую очередь руководителей федеральных ведомств. Так, воронежский губернатор Алексей Гордеев перешел в вице-премьеры, Сергей Шойгу из Подмосковья — в министры обороны. Посты в правительстве также получили глава Ямала Дмитрий Кобылкин, тюменский губернатор Владимир Якушев и другие.

При отставке у некоторых губернаторов возможен вариант торга и перехода на статусные должности, считает политолог Николай Миронов: «Главам с высоким рейтингом, связями с элитами можно ожидать получение более или менее приемлемого статуса, если же у них этого нет, судьба будет менее завидной».

11 отставников получили равные или более низкие посты во властных структурах. Так, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству с государствами Каспия, а самарский губернатор Николай Меркушкин — представителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Ярославский губернатор Сергей Ястребов, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и другие заняли должности заместителей глав различных министерств и федеральных служб.

Перевод бывшего губернатора на пост заместителя федерального министра — способ трудоустройства и вывода из региона, чтобы «не смущать» нового губернатора, считает Виноградов.

Десять ушедших губернаторов сосредоточились на преподавательской или общественной работе. Среди них — приморский губернатор Владимир Миклушевский, ушедший в ректоры Московского политеха. Ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования стал экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев.

Оказались объектами уголовного преследования десять губернаторов, в том числе сахалинский Александр Хорошавин, глава Коми Вячеслав Гайзер, Леонид Маркелов (Марий Эл), Александр Соловьев (Удмуртия).

«Пропали с радаров» (нет актуальных данных о статусе) девять губернаторов, среди них — орловский Александр Козлов, тверской Андрей Шевелев, мурманский Дмитрий Дмитриенко. Еще восемь находятся в режиме ожидания — это главы регионов, недавно покинувшие свои посты.

В категорию «пропавшие с радаров» попадают главы субъектов, для которых федеральный центр не нашел способа использовать их опыт, указал Виноградов.

Почему не идут на повышение

Принятие решений о трудоустройстве экс-губернаторов является индикатором приоритетов кадровой политики по нескольким направлениям, говорится в аннотации к обзору. По мнению экспертов, это минимизирует риски политической активности уходящего губернатора вопреки интересам его «преемника» и федеральной власти. Кроме того, переход на новую должность способствует позитивной интерпретации роли губернатора в истории региона.

Работа с уходящими губернаторами позволяет тестировать различные модели «транзита власти» на региональном уровне — от подчеркнутой преемственности (Адыгея, Воронежская и Тюменская области) до жесткого размежевания (как правило, уголовных дел на отставников).

Процесс замены губернаторов в прошедшие годы был продиктован необходимостью обновления кадров, формирования нового типа регионального управленца: теперь это молодой чиновник с современным образованием и опытом работы вместо аксакалов-хозяйственников, отметил политолог Миронов. В результате этого процесса Кремль заменил многих, и немногие из замененных получили статусные должности, говорит он. «Политическое время этих людей закончилось. Следовательно, их пристраивали — кого в парламент, кого в аудиторы — на маловлиятельные должности, где, однако, они могли чувствовать себя востребованными, — рассуждает эксперт. — Часто это было частью торга — отступных. Кто ушел с конфликтом или имел явно негативную репутацию, не получили ничего. В случае откровенно криминального бэкграунда следовали посадки».

Ранее «Петербургская политика» представила анализ судеб отставленных губернаторов за 2005–2012 годы. По подсчетам экспертов, 12 глав остались в активной политике, 27 получили «утешительные» посты без перспективы возвращения в региональную политику, 24 «исчезли с линии горизонта», 11 сохранили гипотетические возможности участвовать в региональной политике. Еще девять проявили себя вне госслужбы и активной политики, четверо стали объектами уголовного преследования.

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Губернатор , отставки губернаторов , доклад , «Петербургская политика»
Материалы по теме
В России стали чаще заводить дела на высших чиновников и политиков Политика
«Элитная вольница»: политологи назвали электоральные угрозы 2019 года Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter