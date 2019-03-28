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Минэнерго нашло замену новому губернатору
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Газета
Минэнерго нашло замену новому губернатору
Газета № 038 (2993) (2803) Бизнес,
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Минэнерго нашло замену новому губернатору
Новым заместителем Александра Новака может стать Александра Панина
Новым куратором электроэнергетики в Минэнерго может стать член правления «Интер РАО» Александра Панина, рассказали источники РБК. В компании она курирует маркетинг и сбыт и заменила Карину Цуркан, которую обвинили в шпионаже
Александра Панина (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Кандидат из «Интер РАО»

Член правления «Интер РАО» Александра Панина может стать заместителем министра энергетики, рассказали РБК федеральный чиновник, топ-менеджер крупной энергокомпании и знакомый Паниной. «Интер РАО» возглавляет Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.

Кандидатура Паниной сейчас согласовывается в правительстве, рассказал один из собеседников РБК. Такое назначение возможно, но есть вероятность, что выбор нового замминистра будет небыстрым, сказал РБК источник в администрации президента.

Представители «Интер РАО» и Минэнерго отказались от комментариев.

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Политика

Бывший куратор энергетики в Минэнерго и по совместительству первый заместитель министра Алексей Текслер 19 марта был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. На следующий день Минэнерго сообщило, что распределило обязанности Текслера между тремя другими заместителями — Анатолием Яновским, Павлом Сорокиным и Анастасией Бондаренко. Но в сообщении пресс-службы ведомства отмечалось, что это временное курирование.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что список возможных кандидатов на пост заместителя министра возглавляют два человека: директор департамента оперативного контроля и управления в электронике Минэнерго Евгений Грабчак и бывший топ-менеджер «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов. Один из источников РБК сказал, что кандидатура Мирсияпова не рассматривается на этот пост. Он напомнил, что топ-менеджер покинул «Интер РАО» по неизвестным причинам сразу после шпионского скандала с Кариной Цуркан.

Евгений Грабчак действительно считается одним из кандидатов, рассказали два собеседника РБК. «Скромный, порядочный и большой профессионал, но все же не основной кандидат», — отметил один из них. Грабчак курировал в том числе строительство электростанций в Крыму, за что попал в санкционный список Минфина США. В середине марта 2019 года чиновник стал одним из победителей конкурса «Лидеры России» и тогда рассказал о введенных санкциях президенту Владимиру Путину. Путин назвал это «верным признаком успешной работы в России».

Чем известна Александра Панина

Александра Панина окончила юридический факультет Волгоградского государственного университета, а также Государственную академию инноваций. В 25 лет она пришла работать в РАО «ЕЭС России», а через пять лет стала заместителем члена правления бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС» (управляла 11 генерирующими компаниями: ОГК и ТГК). В 2008 году Панина стала заместителем гендиректора по энергорынкам ОГК-3. Она занималась оптовым рынком, правилами торговли, рассказал ее знакомый.

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Бизнес

В результате реформы РАО «ЕЭС» ОГК-3 оказалась на балансе «Интер РАО», а Панина в 2011 году стала заместителем гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО — Управление электрогенерацией». В этой должности она проработала семь лет, а в 2018 году временно получила должность главы дивизиона «Экспорт» и блока трейдинга, а также вошла в правление «Интер РАО». Летом 2018 года предыдущий руководитель блока, член правления Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу молдавской разведки и сейчас находится в СИЗО. Сама Цуркан все обвинения отрицает.

В энергетике Панина известна как один из лоббистов программы модернизации мощности, так называемой ДПМ-2, которую после нескольких лет обсуждения в январе 2019 года утвердило правительство. По ней энергетики получат гарантии возврата инвестиций в обновление энергоблоков: окупаться инвестиции будут за счет более высоких платежей за мощность со стороны потребителей. Всего на оптовом рынке предполагается модернизировать около 40 ГВт за 1,9 трлн руб.

«Понятно, что она лоббирует интересы компании, но старается слушать и что говорят другие участники рынка, учитывать интересы отрасли», — сказал о Паниной собеседник, близкий к крупной энергокомпании. Единственный недостаток Паниной в должности заместителя министра — долгая работа на «Интер РАО», отметил другой собеседник РБК. Панина действительно профессионал в энергетике, но с точки зрения развития отрасли будет лучше, если заместителем министра станет человек, не связанный с конкретной группой интересов, объяснил он.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Ковальчук , Интер РАО ЕЭС , Минэнерго
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