$15 млн ушли за кампанию

Украинская ЦИК подсчитала расходы кандидатов в президенты

Президент Украины Порошенко — лидер по объему избирательного фонда и затратам на предвыборную кампанию, следует из опубликованных ЦИК данных. На втором месте по расходам — Юлия Тимошенко, на третьем — Александр Вилкул

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кто потратил больше других

Президент Украины Петр Порошенко потратил на проведение избирательной кампании 407,8 млн гривен (примерно $15,1 млн) из 415,6 млн гривен, находящихся в его избирательном фонде. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта ЦИК Украины данные по промежуточным расходам кандидатов (по состоянию на 18 марта). Выборы пройдут 31 марта.

Действующий президент — лидер по тратам на кампанию, обобщило данные украинское издание «Левый берег». Его основные конкуренты, имеющие шансы выйти во второй тур, — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, — потратили в несколько раз меньше. Тимошенко израсходовала 163,7 млн гривен (общий объем фонда — 164 млн гривен), а Зеленский — 86,4 млн гривен (общий объем фонда — 102,8 млн гривен).

Третье место по размеру трат — у выдвиженца «Оппозиционного блока» Александра Вилкула: он потратил 111,4 млн гривен (общий фонд 116,8 млн гривен). На четвертом месте — экс-министр обороны Анатолий Гриценко, израсходовавший 101,4 млн гривен (общий фонд 112,9 млн гривен). Побывавший на прошлой неделе на переговорах в Москве Юрий Бойко израсходовал 46,6 млн гривен (общий фонд 49,6 млн гривен).​

Выборы этого года первые, к которым будут применяться более четкие правила финансирования избирательных кампаний, отмечает ОБСЕ в предварительном отчете о ходе предвыборной кампании. Все пожертвования и расходы на кампанию должны проходить через специальные банковские счета, а кандидаты должны представлять промежуточные и окончательные отчеты о финансировании кампании. Для участия в выборах каждый кандидат должен был внести депозит в 2,5 млн гривен (около 79 тыс. евро). Кандидаты и выдвигающие их партии могут вносить неограниченный объем средств в избирательные фонды, а граждане могут жертвовать до 400 минимальных заработных плат (около 56 тыс. евро). Окончательные финансовые отчеты кампании должны быть представлены в течение 15 дней после дня выборов.

Из данных, предоставленных кандидатами в ЦИК, следует, что Порошенко внес все средства на кампанию самостоятельно. Фонд Тимошенко наполнен за счет партийных средств, большую часть фонда Зеленского сформировали добровольные взносы граждан.

Видео: РБК

На что потратились кандидаты

Все кандидаты потратили на кампанию 1,2 млрд гривен, подсчитал независимый Комитет избирателей Украины. Более половины этих средств, 853 млн, пошли на рекламу в СМИ. Среди основных статей расходов также изготовление материалов предвыборной агитации и траты на услуги, связанные с ее проведением, следует из материалов ЦИК.

Порошенко — лидер по тратам на рекламу (251,9 млн гривен). На изготовление материалов предвыборной агитации президентский штаб потратил еще 97,8 млн гривен. У Юлии Тимошенко на рекламу потрачено 118 млн гривен, у Зеленского — 64 млн гривен.

Украинское законодательство не устанавливает ограничений на размер избирательных фондов и трат кандидатов на рекламу, говорится в заявлении главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля (цитата по сайту организации). Избирательные штабы могут тратить средства только в безналичной форме и только на услуги или товары, любая выплата денег агитаторам незаконна, обращал внимание советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Больше других от общего объема избирательного фонда на рекламу потратили самовыдвиженец Юрий Кармазин (100% всех средств), экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко (89%), лидер общественного движения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и бизнесмен Сергей Тарута (83%).

От президентских выборов 2014 года нынешняя кампания отличается усилением цифровой составляющей, политики активно используют соцсети, возможности YouTube, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Еще одной новинкой стало использование круглосуточных новостных телеканалов, таких как «Прямой» и 112, традиционные каналы агитации также сохраняются — билборды, газеты, листовки, продолжает эксперт. Наиболее эффективно, по его оценке, в соцсетях работает Зеленский, его можно назвать цифровым кандидатом. В телеэфире как политик он появлялся всего дважды: принял участие в политической программе по Skype и было показано его интервью, однако как актер и юморист Зеленский регулярно появляется на телеканале 1+1.

Больше других телерекламой как средством агитации пользуются Тимошенко и Порошенко, показало исследование фонда «Возрождение» и движения «Честно». В 2018 году лидером по тратам на телерекламу был Порошенко (175 млн гривен), но в первые два месяца 2019 года его обошла Тимошенко. В январе и феврале она заплатила за телерекламу 79 млн гривен, а Порошенко, Тарута, Вилкул и Бойко — от 50 млн до 55 млн гривен, говорится в исследовании. Стоимость одного ролика Тимошенко в эфире телеканала «Украина» эксперты оценили в 400 тыс. гривен.