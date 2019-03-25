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Юрий Бойко надавил на российский газ
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Юрий Бойко надавил на российский газ
Газета № 035 (2990) (2503)
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Юрий Бойко надавил на российский газ
Зачем посещал Москву кандидат в президенты Украины
За девять дней до выборов президента Украины кандидат Юрий Бойко провел газовые переговоры в Москве. Политик не претендует на выход во второй тур, но мобилизация пророссийского электората может изменить предвыборный расклад
Народный депутат, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко (в центре) и политик Виктор Медведчук (справа) на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Кандидат на пост президента Украины народный депутат Рады Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в пятницу, 22 марта, провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве. Встречу транслировали украинские телеканалы «112» и NewsOne, которые связывают с Медведчуком. Визит украинских политиков в Москву​ не анонсировался.

Отношения между Украиной и Россией «находятся в состоянии глубокого кризиса», и особенно актуальным является состояние дел в «сфере экономического взаимодействия», в том числе «газовая составляющая», объяснил Медведев причины встречи. По его словам, пока «никаких сигналов на эту тему» от действующей украинской власти в Кремле не получали, и экономические отношения Москвы с Киевом деградировали.

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Бойко отметил важность для Украины возвращения своей продукции на российский рынок, «утраченный за последние пять лет». Он заявил о необходимости заключить прямой контракт на поставку газа из России. Медведчук отметил, что из-за отсутствия такого контракта на Украине возросли тарифы на отопление и газ. После включения «Турецкого потока» и «Северного потока-2» в декабре 2019 года украинская труба «будет фактически пустой», считает он.

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«Газпром» готов провести переговоры на поставку российского газа напрямую на Украину, заявил Миллер. По его расчетам, цена по такому контракту для конечных потребителей может быть «где-то на четверть ниже нынешнего уровня».

Служба безопасности Украины уже пообещала дать оценку визиту Медведчука и Бойко к «одному из лидеров страны-агрессора».

Газовый вопрос

Действующий договор о транзите российского газа через Украину был подписан в 2009 году на десять лет, его действие истекает в конце 2019 года.

Россия и Украина 21 января в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии обсудили продолжение транзита российского газа в Европу, но пока не достигли согласия по его условиям. Следующие переговоры намечены на май. При этом Киев не покупает российский газ для собственных нужд с ноября 2015 года, вместо этого Украине приходится приобретать его у европейских трейдеров.

«Газпром» поставляет газ на юго-восток Украины (ДНР и ЛНР). За шесть месяцев 2018 года поставки в непризнанные республики составили 2,738 млрд куб. м.

Пророссийский кандидат

Юрий Бойко был министром топлива и энергетики в нескольких правительствах Украины и в первой половине 2000-х годов возглавлял «Нафтогаз». Он также был одним из руководителей Партии регионов. После бегства президента Виктора Януковича в Россию остался на Украине и стал сооснователем «Оппозиционного блока», созданного на основе Партии регионов. В эту партию вошла номенклатура времен Януковича, и на Украине она считается пророссийской. Ключевыми спонсорами «Оппозиционного блока» являются миллиардеры Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов.

В 2014 году по итогам парламентских выборов Бойко избрался в Раду, а в 2016 году был избран сопредседателем «Оппозиционного блока». Но незадолго до начала кампании по выборам президента Украины в партии произошел раскол. Бойко хотел ее объединения с партией Вадима Рабиновича «За жизнь» и выдвижения единого кандидата. Но его инициативу не поддержали лидеры «Оппозиционного блока» Вадим Новинский и Борис Колесников. Они назвали идею объединения личной инициативой Бойко и исключили его из партии. На президентские выборы «Оппозиционный блок» выдвинул вице-премьера Украины времен Януковича Александра Вилкула.

В итоге Бойко пошел на выборы как независимый кандидат при поддержке «Оппозиционной платформы — За жизнь», председателем политсовета которой стал Виктор Медведчук. Кум президента России Владимира Путина считается ключевым посредником между Москвой и Киевом, в частности, в вопросе обмена пленными.

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Предвыборная программа Бойко наименее агрессивна по отношению к России, показало исследование РБК. Он предлагает решать конфликт в Донбассе прямыми переговорами: «Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта ради мира и возвращения территорий и населения под юрисдикцию Украины». Он также является сторонником нейтралитета и внеблокового статуса Украины.

Взгляды Бойко готовы поддержать 10,2% избирателей. Он уступает комику Владимиру Зеленскому (24,9%), лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (18,8%) и действующему президенту Петру Порошенко (17,4%), показало исследование украинской социологической службы «Рейтинг», проведенное в середине марта. При моделировании второго тура Порошенко проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко, считают социологи.

Влияние на выборы

Москва демонстрирует, что именно Бойко сможет достигнуть выгодных экономических договоренностей с Россией, прокомментировал встречу украинский политолог Владимир Фесенко. По мнению эксперта, неожиданный визит в Москву может добавить Бойко голосов на президентских выборах, но во второй тур он не выйдет.

Встреча с Медведевым маркирует Бойко как пророссийского кандидата, согласен с ним заместитель директора Центра политической конъюнктуры​ Олег Игнатов. Но мобилизация пророссийского электората поможет Бойко улучшить​ результаты своей партии на выборах в Раду в октябре и войти в правящую коалицию, выторговав себе, например, пост вице-спикера в новом парламенте, предположил он.

По данным социологов «Рейтинга», Порошенко ориентируется на западные регионы страны, а Тимошенко — на центральные и северные. На юго-востоке страны находится ядерный электорат Бойко, этот же электорат поддерживает и Зеленского. После переговоров в Москве в пользу Бойко может перейти часть электората Зеленского, отметил политолог Вадим Карасев.​

Авторы: Владимир Дергачев, Полина Химшиашвили, Маргарита Грошева.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: Украина , президентские выборы , Бойко , Алексей Миллер , Дмитрий Медведев , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Юлия Тимошенко ...
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